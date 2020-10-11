Может ли мочевой пузырь лопнуть, если долго терпеть?

Время от времени нам все равно приходится «терпеть». Насколько это опасно?

В народе бытует мнение, что если человек очень хочет в туалет и он долго это терпит, рано или поздно у него разорвется мочевой пузырь. А ведь если не оказать человеку своевременную медицинскую помощь, от такой травмы он может попросту умереть. Звучит как страшная сказка, но такие ужасы в мире действительно происходят. Недавно британские врачи рассказали о трех женщинах, которые обратились в больницу с жалобой на боли в нижней части живота. У них был диагностирован разрыв мочевого пузыря, который требовал немедленного хирургического вмешательства. Но разрыв мочевого пузыря это редкое явление, которое может произойти только при определенных условиях. И дело не только в том, что человек слишком долго терпит — все намного сложнее. Итак, давайте разберемся, в каких случаях у человека может произойти разрыв мочевого пузыря, чтобы этого с нами никогда не случалось. Правила просты.

Разрыв мочевого пузыря

О самых вероятных причинах разрыва мочевого пузыря рассказало издание The Times Hub со ссылкой на научный документ, опубликованный в British Medical Journal. Авторы работы рассказали, как однажды к ним обратились три женщины с болями в области мочевого пузыря. В таких случаях среди симптомов также обычно числятся вздутие живота и неспособность к мочеиспусканию. Также возникают различные недомогания из-за гиповолемического шока, вызванного внутренним кровотечением. По словам исследователей, разрыв мочевого пузыря у женщин произошел из-за стечения целого ряда обстоятельств.

Во-первых, это произошло во время бурного девичника с большим количеством алкоголя. При чрезмерном употреблении спиртных напитков у людей увеличивается диурез. Так называется объем мочи, который образуется в организме в течение определенных промежутков времени. При этом у человека притупляется желание сходить в туалет. В совокупности этих событий и заключается главная опасность. В мочевом пузыре может скопиться большое количество жидкости, но человеку будет на это все равно — позывов он испытывать не будет. А в пьяном состоянии на такие «мелочи» обычно вообще наплевать.

Обычной ситуации, даже если бы женщины очень долго ходили с переполненными мочевыми пузырями, ничего смертельно опасного не случилось бы. Максимум — мокрые штаны. Но женщины во время вечеринки очень много двигались и легко могли получить травму. Для разрыва переполненного мочевого пузыря может хватить даже небольшого толчка. Мочевой пузырь взрослого человека вмещает в себя от 350 до 550 миллилитров жидкости. Когда все это выливается внутрь организма, требуется срочная медицинская помощь.

Она женщинам была оказана — хирурги провели ушивание мочевого пузыря. Разумеется, после полученной травмы им пришлось пройти лечение. Ведь в их организм пролилась не только моча, но и большое количество крови. Чем закончилась история этих женщин неизвестно но, судя по всему, они успешно вылечились. В противном случае в научной статье нашлось бы хоть какое-то упоминание плохого исхода событий.

Почему нельзя «терпеть»?

Разрыв мочевого пузыря — это очень редкое явление. Многим из нас приходится терпеть во время долгих поездок и в кинотеатрах. Но часто делать этого нельзя, потому что это может стать причиной развития серьезных заболеваний. Например, мочевой пузырь может начать атрофироваться и у человека разовьется недержание. Именно поэтому перед сеансом кино и просто выходом на улицу необходимо сходить в туалет. А если приспичило во время поездки — не надо стесняться попросить водителя остановиться. Сходить «по-маленькому» в забегаловке куда лучше, чем прилюдно обмочиться.

Недавно я писал о еще одной народной байке. Наверное, многие слышали миф о том, что попавшая в ногу иголка может добраться до сердца и стать причиной смерти человека? Это тоже кажется сказкой, но на самом деле такие случаи бывают. Но все тоже очень сильно зависит от определенного стечения обстоятельств. Об одном из случаев, когда иголка впилась в сердце человека, можно почитать в этом материале.