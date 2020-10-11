» » Может ли мочевой пузырь лопнуть, если долго терпеть?

Может ли мочевой пузырь лопнуть, если долго терпеть?

Может ли мочевой пузырь лопнуть, если долго терпеть?

Время от времени нам все равно приходится «терпеть». Насколько это опасно?

В народе бытует мнение, что если человек очень хочет в туалет и он долго это терпит, рано или поздно у него разорвется мочевой пузырь. А ведь если не оказать человеку своевременную медицинскую помощь, от такой травмы он может попросту умереть. Звучит как страшная сказка, но такие ужасы в мире действительно происходят. Недавно британские врачи рассказали о трех женщинах, которые обратились в больницу с жалобой на боли в нижней части живота. У них был диагностирован разрыв мочевого пузыря, который требовал немедленного хирургического вмешательства. Но разрыв мочевого пузыря это редкое явление, которое может произойти только при определенных условиях. И дело не только в том, что человек слишком долго терпит — все намного сложнее. Итак, давайте разберемся, в каких случаях у человека может произойти разрыв мочевого пузыря, чтобы этого с нами никогда не случалось. Правила просты.

 


Разрыв мочевого пузыря

О самых вероятных причинах разрыва мочевого пузыря рассказало издание The Times Hub со ссылкой на научный документ, опубликованный в British Medical Journal. Авторы работы рассказали, как однажды к ним обратились три женщины с болями в области мочевого пузыря. В таких случаях среди симптомов также обычно числятся вздутие живота и неспособность к мочеиспусканию. Также возникают различные недомогания из-за гиповолемического шока, вызванного внутренним кровотечением. По словам исследователей, разрыв мочевого пузыря у женщин произошел из-за стечения целого ряда обстоятельств.

Во-первых, это произошло во время бурного девичника с большим количеством алкоголя. При чрезмерном употреблении спиртных напитков у людей увеличивается диурез. Так называется объем мочи, который образуется в организме в течение определенных промежутков времени. При этом у человека притупляется желание сходить в туалет. В совокупности этих событий и заключается главная опасность. В мочевом пузыре может скопиться большое количество жидкости, но человеку будет на это все равно — позывов он испытывать не будет. А в пьяном состоянии на такие «мелочи» обычно вообще наплевать.

Может ли мочевой пузырь лопнуть, если долго терпеть?

Разрыв мочевого пузыря — вот чем еще опасен алкоголь

Обычной ситуации, даже если бы женщины очень долго ходили с переполненными мочевыми пузырями, ничего смертельно опасного не случилось бы. Максимум — мокрые штаны. Но женщины во время вечеринки очень много двигались и легко могли получить травму. Для разрыва переполненного мочевого пузыря может хватить даже небольшого толчка. Мочевой пузырь взрослого человека вмещает в себя от 350 до 550 миллилитров жидкости. Когда все это выливается внутрь организма, требуется срочная медицинская помощь.

Может ли мочевой пузырь лопнуть, если долго терпеть?

Скорее всего, женщины получили травму во время танцев

Она женщинам была оказана — хирурги провели ушивание мочевого пузыря. Разумеется, после полученной травмы им пришлось пройти лечение. Ведь в их организм пролилась не только моча, но и большое количество крови. Чем закончилась история этих женщин неизвестно но, судя по всему, они успешно вылечились. В противном случае в научной статье нашлось бы хоть какое-то упоминание плохого исхода событий.

Почему нельзя «терпеть»?

Разрыв мочевого пузыря — это очень редкое явление. Многим из нас приходится терпеть во время долгих поездок и в кинотеатрах. Но часто делать этого нельзя, потому что это может стать причиной развития серьезных заболеваний. Например, мочевой пузырь может начать атрофироваться и у человека разовьется недержание. Именно поэтому перед сеансом кино и просто выходом на улицу необходимо сходить в туалет. А если приспичило во время поездки — не надо стесняться попросить водителя остановиться. Сходить «по-маленькому» в забегаловке куда лучше, чем прилюдно обмочиться.

Может ли мочевой пузырь лопнуть, если долго терпеть?

В туалет нужно ходить при первой же возможности

Недавно я писал о еще одной народной байке. Наверное, многие слышали миф о том, что попавшая в ногу иголка может добраться до сердца и стать причиной смерти человека? Это тоже кажется сказкой, но на самом деле такие случаи бывают. Но все тоже очень сильно зависит от определенного стечения обстоятельств. Об одном из случаев, когда иголка впилась в сердце человека, можно почитать в этом материале.

11 октябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Пузырь, надуваемый звездным ветром
Хочу все знать

Пузырь, надуваемый звездным ветром

В центре этого синего «пузыря», сфотографированного космическим телескопом «Хаббл», находится яркая звезда WR 31a класса Вольфа—Райе (Wolf—Rayet star), обладающая очень высокой температурой и
Полный мочевой пузырь улучшает способность к принятию решений
Хочу все знать

Полный мочевой пузырь улучшает способность к принятию решений

Ученые из Нидерландов выяснили, что наполненный мочевой пузырь улучшает способность к принятию решений. Исследование провела группа специалистов во главе с Мирьям Тук из Университета Твенте. Отчет об
9 серьезных причин пить воду
Хочу все знать

9 серьезных причин пить воду

Все мы знаем, что вода очень полезна, но часто мы не совсем понимаем, почему. И даже если мы знаем, зачем нам необходимо пить воду, это еще не привычка. Но есть несколько серьезных причин ежедневно
7 самых полезных напитков
Хочу все знать

7 самых полезных напитков

1. Вода: выводит токсины, поддерживает работу желудка, положительно влияет на состояние сосудов и суставов.
Лабрадоры ретриверы способны диагностировать рак с точностью колоноскопии
Хочу все знать

Лабрадоры ретриверы способны диагностировать рак с точностью колоноскопии

Так показало исследование японских ученых. Использование собак в медицине слишком дорого, однако по их образу и подобию можно разработать «электронный нос», который сможет диагностировать рак
7 самых полезных напитков
Хочу все знать

7 самых полезных напитков

Вода: выводит токсины, поддерживает работу желудка, положительно влияет на состояние сосудов и суставов.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомКого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Время эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Уродливая герцогиня и сомнения Джеймса ПеджетаКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над АнтарктидойПочему птицы летают клином


Свежие Статьи
Как разговаривать с котами и кошками? Ученые нашли ответ

Как разговаривать с котами и кошками? Ученые нашли ответ

Как искусственные яйца черепах помогают ловить преступников?

Как искусственные яйца черепах помогают ловить преступников?

Каким будет мир с населением 10 миллиардов человек?

Каким будет мир с населением 10 миллиардов человек?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+