Электронная выписка из ЕГРН

Если вы хотите купить дом или квартиру, обязательно закажите выписку ЕГРН. Вы узнаете, является ли продавец реальным владельцем недвижимости, и имеет ли она юридическое обременение. Сможет ли выписка из ЕГРН помочь, что это, зачем это делать и где заказывать - обо всём этом узнаете далее.

В каждой десятой сделке с недвижимостью встречаются различные фикции. Мошенники создают фальшивые документы, продают квартиры в снесённых домах или выдают недвижимость за свою собственность. Единственным документом, удостоверяющим личность правообладателя, является выписка из ЕГРН. Получив его, вы узнаете все юридические нюансы, связанные с недвижимостью - историю владельцев, текущий владелец, характеристики жилой площади, обязательства, кадастровую стоимость и многое другое. Например, такая возможность предоставляется на https://dominfo.ru/vypiska-egrn

Эта выписка может понадобиться вам не только перед покупкой, но и в следующих случаях:

Перед продажей недвижимости. Это подтвердит, что вы являетесь истинным владельцем собственности и планируете честную сделку.

До приватизации недвижимости. Выписка необходима для регистрации.

Перед обращением в суд. Этот документ пригодится, если вам нужно защитить собственность. Указывает, у кого была приобретена недвижимость и кому она принадлежит в настоящее время. А это поможет вам легко определить истинного наследника или мошенника.

Перед становлением в очередь за жильём. Это касается людей, которые сталкиваются с жилищными проблемами и рассчитывают на государственную помощь. Выписка докажет, что семье действительно нужно увеличение жилой площади.

Перед дарением или наследованием. Данные в документе помогут правильно передать право собственности от предыдущего владельца к новому.

Документ готовится в Росреестре и доставляется в печатном или электронном виде. Срок действия выписки законодательно не ограничен. Организация, запрашивающая её, сама определяет срок действия. Обычно это 30 дней с момента получения.

Заказать выписку из ЕГРН можно в любое время суток на сайте https://dominfo.ru/. Вопросы можно задать в чате или по электронной почте, обратившись в службу технической поддержки или позвонив по бесплатному номеру.