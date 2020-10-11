Электрические котлы отопления
Электрокотел - это генератор тепловой энергии.
Преимущества данных устройств, используемых для отопления, включают следующее:
- Экологичность и безопасность.
- Отсутствие шума, при функционировании системы.
- Возможность работы в ручном и автоматическом режимах.
- Простая настройка, управление и использование.
Существенным недостатком обогрева помещений, на основе электрокотла, является значительный расход электроэнергии, который невозможно компенсировать высоким КПД, тем более, учитывая высокую стоимость электроэнергии. Последняя - вынуждает использовать данный вид обогрева, в большинстве случаев, в качестве резервного отопления.
Выбор элементов данного обогревателя зависит от выполняемых функций. Стоит обратить внимание на расход электроэнергии, - это когда в качестве основного оборудования выступает электрокотел. Если агрегат предназначен для использования в качестве резервного, рекомендуется выбирать наиболее дешёвый электрокотел. Он сможет справиться со своими функциями в экстренных ситуациях, в том числе, при поломке основного обогревателя.
В отличие от отечественных производителей, импортное оборудование имеет более сложную систему управления, которая обеспечивает удобный контроль обогревателем. Вы можете выбрать подходящие электрокотлы в надёжной компании https://www.prom22.ru. Здесь продаются только качественные товары.
На мощность электрокотла, которая является важным критерием, при выборе, влияет несколько факторов:
- Квадратура обогреваемого помещения.
- Качество теплоизоляции здания.
- Материалы, из которых сделаны стены и потолок.
- Площадь остекления.
- Наличие вентиляции.
- Высота потолка объекта.
- Помещения, расположенные на чердаке или в подвале, наверху и внизу.
- Разница между температурой внутри помещения и извне.
Стоимость непосредственно зависит от производителя, функциональности системы управления, типа, мощности электрокотла, количества ступеней его расположения, схемы работы и конфигурации.
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