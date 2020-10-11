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Электрические котлы отопления

Электрокотел - это генератор тепловой энергии.

Преимущества данных устройств, используемых для отопления, включают следующее:

  • Экологичность и безопасность.
  • Отсутствие шума, при функционировании системы.
  • Возможность работы в ручном и автоматическом режимах.
  • Простая настройка, управление и использование.

Существенным недостатком обогрева помещений, на основе электрокотла, является значительный расход электроэнергии, который невозможно компенсировать высоким КПД, тем более, учитывая высокую стоимость электроэнергии. Последняя - вынуждает использовать данный вид обогрева, в большинстве случаев, в качестве резервного отопления.

Выбор элементов данного обогревателя зависит от выполняемых функций. Стоит обратить внимание на расход электроэнергии, - это когда в качестве основного оборудования выступает электрокотел. Если агрегат предназначен для использования в качестве резервного, рекомендуется выбирать наиболее дешёвый электрокотел. Он сможет справиться со своими функциями в экстренных ситуациях, в том числе, при поломке основного обогревателя.

В отличие от отечественных производителей, импортное оборудование имеет более сложную систему управления, которая обеспечивает удобный контроль обогревателем. Вы можете выбрать подходящие электрокотлы в надёжной компании https://www.prom22.ru. Здесь продаются только качественные товары.

На мощность электрокотла, которая является важным критерием, при выборе, влияет несколько факторов:

  • Квадратура обогреваемого помещения.
  • Качество теплоизоляции здания.
  • Материалы, из которых сделаны стены и потолок.
  • Площадь остекления.
  • Наличие вентиляции.
  • Высота потолка объекта.
  • Помещения, расположенные на чердаке или в подвале, наверху и внизу.
  • Разница между температурой внутри помещения и извне.

Стоимость непосредственно зависит от производителя, функциональности системы управления, типа, мощности электрокотла, количества ступеней его расположения, схемы работы и конфигурации.

11 октябрь 2020 /
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