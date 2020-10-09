Очередные польские уколы. Северный сосок-2

Почему европейские страны увидели в «Газпроме» дойную корову и начали этим пользоваться

Вот уже далеко не в первый раз мировую общественность облетают новости о том, как Польша хочет получить деньги «Газпрома».

И в настоящее время речь идет о том, что польский регулятор UOKiK решил оштрафовать «Газпром» больше чем на 29 млрд злотых ($7,6 млрд) за реализацию проекта «Северный поток-2» без согласия Варшавы. В том числе так называемые штрафы достались и европейским партнерам, хотя куда лояльнее: их оштрафовали в общей сложности на 234 млн злотых, или $61 млн.

В частности, за участие в российско-европейском газовом проекте UOKiK решила «щелкнуть по носу» швейцарскую Engie Energy, немецкую Uniper, австрийскую OMV, голландско-британскую Shell и немецкую Wintershall.

Виноваты эти компании, по мнению польского регулятора в том, что создали совместное предприятие без его ведома. Только вот и как такового совместного предприятия нет, однако поляков не обманешь. Они видят всё и все знают. И чётко утверждают, что эти компании являются «квазиакционерами» «Северного потока-2»

Что касается таких неадекватных, на первый взгляд сумм, то обосновано это польским антимонопольным органом следующим образом. Санкции за такое беспрецедентное хамство в польскую сторону должны составить десять процентов от годового оборота компании. Помимо прочего, требуется практически немедленно расторгнуть все соглашения о финансировании данного проекта.

Вся эта ситуация напоминает поведение рассерженной девочки в песочнице, которую детишки не взяли играть, потому что она постоянно плачет, кидается песком в глаза и бьет совочком по голове. И теперь она в панике устраивает еще большую истерику и наверняка уже нажаловалась западной «маме».

Главное отомстить и напакостить. Вообще, в принципе, такие слова как месть и ненависть к русским передаются в этой стране с молоком матери еще с 17 века. Жаль, только, что история ничему не учит.

Давайте по порядку разбираться в происходящем. Как уже сообщалось ранее, прокачка по газопроводу «Ямал-Европа», который через Польшу идет в Германию, составляла 33 миллиарда кубометров в год.

Прошлый договор был заключен еще в 1990-е годы. Из этого транзита 17 миллиардов кубометров шли на внутренние нужды Польши. Однако, теперь по каким-то причинам, Варшава вообще решила отказаться от российского газа и полностью перейти на поставки из США и Норвегии, откуда в настоящее время строит морской газопровод «Baltic Pipe» совместно с Данией. Как сообщает «Gas System», первые работы уже начались, а полноценные поставки по трубопроводу запланированы на 1 октября 2022 года. Подрядчиком определена итальянская компания «Saipem», а стоимость данного контракта в пределах 280 миллионов евро. Газопровод «Baltic Pipe» будет связывать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.

Проект состоит из трех частей: соединения норвежских и датских газовых систем, расширения инфраструктуры Дании и строительства трубы «Baltic Pipe». Планируемая мощность газопровода составляет 10 миллиардов кубометров в год

Польские власти уверены, что проект позволит увеличить энергетическую независимость страны и Европы в целом от поставок из России. Сама Польша собирается полностью отказаться от российского трубопроводного газа уже в 2022 году.

Между прочим, опыт штрафования Газпрома, кажется, является вообще чуть ли не самой доходной составляющей бюджета Польши. Недавно как летом этого года, «Газпром экспорт» выплатил польской компании PGNiG средства в размере $1 606 345 733,80. Тогда это было сделано по решению Стокгольмского арбитражного суда. Также, как и в декабре 2019 года Газпром выплатил украинскому Нафтогазу 2,9 млрд долларов.

Здесь ситуация уже видится вообще несколько иначе. Прощупали почву, проверили получится ли «подоить» Газпром. Раз получилось, два получилось, что же. Видимо, это бочка без дна, из которой можно постоянно выкачивать деньги за любые вновь придуманные вещи и вводить постоянные санкции. Они же русские, у них этого газа миллиарды тонн, также как и денег. А ведь всё это богатство могло иметь название Святой Императорской Высшей Всесильной Всемогущей Всемирной Речи Посполитой. Но что-то пошло не так, поэтому давайте Ваши денежки…

Вообще суть претензии даже настолько абсурдна, что выглядит даже больше как крик души, а не четкий политический ход. Главное обвинение польского регулятора «Газпрому» и другим участникам проекта состоит в том, что последний приведет к усилению «зависимости потребителей газа на внутреннем рынке от одного поставщика – «Газпромa». И мало того: «С точки зрения энергетической безопасности это предприятие делит Европу на две части, с границей на Одере», — считают в UOKiK.

Регулятор недоумевает: «Удивляет отсутствие понимания этого аспекта западными корпорациями, участвующими в предприятии»

В таком случае задается справедливый вопрос, а разве в Польше не в курсе о строительстве собственного газопровода? Разве они сами не пытаются перетянуть одеяло на себя? Себя также будут штрафовать в 2022 году или продолжат свои неадекватные нападки на Газпром? Здесь уже насколько иная аналогия видится. Сели шесть поваров готовить пирог. Каждый принес немного продуктов, чтобы он получился вкусным, большим и всем хватило. А седьмого повара приглашали, только он сказал, что один приготовит пирог вкуснее и больше. В итоге шестеро приготовили пирог, а седьмой всё это время пытается то дёгтя в тесто подмешать, то грязью его посыпать. Бегает вокруг него голодный и раз уж не удалось его испортить, то «хоть откусить дайте».

Бесспорно, «Газпром» будет обжаловать подобные беспрецедентные нападки и даже с некоторой степенью вероятности, имеют место шансы на успех. А вполне вероятно, что будет подан встречный иск. И при грамотном, профессиональном подходе шанс того, что в этот раз заставят платить Польшу, также имеет место. Ключевой вопрос остается один. Когда уже наконец наши «западные партнеры» перестанут строить нам козни и вставлять палки в колеса, а начнут делать нормальный, взаимовыгодный бизнес? Ответ на этот вопрос можно ждать еще целые века…

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