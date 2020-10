Девушка с ультрамариновым тюрбаном

Перед вами — «Девушка с жемчужной сережкой», одна из самых известных картин голландского художника Яна Вермеера. Эту картину нередко называют северной или голландской Моной Лизой.

О жизни и творчестве Вермеера известно немного, а об истории создания этого прекрасного полотна — почти ничего. Предположительно, картина была написана в Делфте в 1665 году, когда художнику было около тридцати двух лет. Нет никаких данных о том, писал ли Вермеер эту картину на заказ и кто в таком случае был заказчиком. И главное — ничего не известно об изображенной на картине девушке. Была ли она родственницей Вермеера или заказчика? Почему художник изобразил ее в таком головном уборе, нетипичном для голландских женщин того времени? Некоторые эксперты считают, что Вермеер нарисовал свою старшую дочь Марию, но эта версия вызывает много сомнений — ведь в 1665 году девочке было не более одиннадцати лет.

Не меньше вопросов вызывала и сама живопись Вермеера — используемые им материалы и приемы накладывания красок. Однако здесь нам повезло больше: по крайней мере часть этих загадок удалось разгадать с помощью современных методов химии и физики. Весной 2018 года европейские ученые и искусствоведы во главе с Эбби Вандивере (Abbie Vandivere) провели очень тщательное исследование картины в рамках проекта «Девушка в центре внимания» (The Girl in the Spotlight). Ученые использовали комбинацию современных методов анализа — световую микроскопию, сканирующую электронную микроскопию, инфракрасную спектроскопию, рентгеновскую флуоресцентную спектроскопию (рентгенофлуоресцентный анализ, XRF) и рентгеновскую спектроскопию поглощения (XAS) — и получили очень интересные результаты.

Выяснилось, что фон картины изначально был темно-зеленым — скорее всего, художник рисовал девушку на фоне зеленой занавески. Самый нижний слой Вермеер сделал черным, а поверх него нанес смесь индиго и желтого лака, которая придала фону зеленый оттенок. За три с половиной века эти пигменты полностью обесцветились, и сейчас мы видим только самый нижний темный слой. Кроме того, у девушки впервые обнаружили ресницы — сейчас на картине их не видно, поэтому считалось, что Вермеер их не рисовал, то есть, возможно, их не было и у модели. Однако рентгеновский флуоресцентный анализ показал, что изначально ресницы на картине были, но потом тоже обесцветились.

Слева — цифровая трехмерная микрофотография правого глаза девушки (на картине он слева). Увеличение: 140x, 1,1 мкм/пиксель. Справа — изображение правого глаза, полученное с помощью макро-рентгеновской флуоресценции (MA-XRF) для железа; видны ресницы, которые Вермеер рисовал коричневой краской. Изображение с сайта mauritshuis.nl

Ученые также очень тщательно изучили пигмент ультрамарин, который художник использовал, чтобы придать головному платку девушки глубокий синий оттенок. Ультрамарин был одним из самых дорогих пигментов, доступных художникам того времени. Сегодня ультрамарин можно синтезировать искусственно из каолинита, солей натрия, соды и угольной пыли, однако в XVII веке этого делать еще не умели. Благородный синий краситель готовили из минерала лазурита (см. картинку дня Краски древнего мира: лазурит), который является основным компонентом горной породы lapis lazuli. Лазурит представляет собой серосодержащий алюмосиликат натрия и алюминия с формулой (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S ,Cl)2. Его синий цвет обусловлен анионами S3– внутри алюмосиликатного каркаса. Интересно, что ультрамарин, использовавшийся в Европе в Средние века и в Эпоху Возрождения, по всей видимости происходит из одного месторождения лазурита — на северо-востоке Афганистана. В Европу лазурит для приготовления красок и поделок привозили венецианские купцы.

Для приготовления ультрамарина из лазурита современники Вермеера использовали два способа — «горячий» и «холодный». «Холодный» процесс выглядел так: лазурит перемалывали в мелкий порошок и добавляли в смесь воска, смолы и льняного масла. Эту массу заворачивали в ткань и оставляли на несколько недель, после чего вымешивали в дождевой воде или разбавленном растворе щелочи. Синие частицы пигмента переходили в раствор, а примеси оставались внутри ткани. Эту процедуру обычно повторяли несколько раз, каждая последующая экстракция давала пигмент более низкого качества и яркости. В результате последней экстракции получался совсем бледный пигмент — так называемый ультрамариновый пепел.

«Горячий» способ извлечения ультрамарина, по всей видимости, применялся реже. В этом случае лазурит сначала прокаливали в печи, чтобы его легче было измельчить. В начале 2020 года французские и голландские химики выяснили, что в полученных «горячим способом» ультрамаринах была более высокая концентрация анионов S3–, поэтому они обеспечивали более насыщенный синий цвет.

Как показала сканирующая электронная микроскопия и инфракрасная спектроскопия, ультрамарин на «Девушке с жемчужной сережкой» был самого высокого качества, с большим количеством крупных частиц лазурита. Частицы ультрамарина были также обнаружены и в нижней части картины — художник использовал их для создания теней на одежде девушки. Рентгеновская спектроскопия поглощения XANES показала, что во всем используемом ультрамарине было большое количество анионов серы S3– — значит, пигмент был приготовлен горячим способом.

Микрофотографии ультрамариновых областей из разных частей картины. Изображение из статьи A. van Loon et al., 2020. Out of the blue: Vermeer’s use of ultramarine in Girl with a Pearl Earring

Руководительница проекта Эбби Вандивере в своем блоге написала, что ее удивило использование Вермеером такого высококачественного ультрамарина. Дело в том, что Ян Вермеер скорее всего не был богатым человеком. У художника было пятнадцать детей, четверо умерли в младенчестве. Его картины пользовались спросом уже при жизни, но существовать за счет живописи художник не мог. Вермеер всю жизнь писал очень медленно — по две картины в год. Учеников и подмастерьев у художника не было, он всегда работал один. Голландские мастера того периода, как правило, имели нескольких учеников и подмастерьев, которые могли помогать им не только в подготовительных работах — грунтовании холстов, изготовлении подрамников, — но и в написании картин. Вспомним Рембрандта, который с помощью своих подмастерьев писал картины десятками, чем создал множество проблем современным искусствоведам (см. картинку дня «Химический автограф» Рембрандта).

Помимо живописи Вермеер управлял постоялым двором в центре Делфта, это помогало ему содержать большую семью. Известно, что после 1672 года семья художника погрязла в долгах, что, скорее всего, послужило причиной ухудшения его здоровья и ранней смерти. Весьма вероятно, что некоторые финансовые трудности были у Вермеера и раньше. Может быть, деньги на покупку драгоценного ультрамарина ему выдал авансом тот самый загадочный заказчик?

Однако кто бы ни платил за ультрамарин для «Девушки с жемчужной сережкой», сейчас мы должны быть этому человеку благодарны. Дело в том, что ультрамарин не только самый красивый и яркий синий пигмент — он также отличается высокой стабильностью. Кроме ультрамарина в распоряжении Вермеера был органический синий краситель индиго. С помощью индиго тоже можно получать насыщенные синие цвета, но этот пигмент гораздо менее стабилен. Как мы уже знаем, Вермеер использовал индиго для фона «Девушки с жемчужной сережкой», и фон в итоге полностью обесцветился. Если бы Вермеер решил сэкономить и использовал индиго вместо ультрамарина, мы, скорее всего, уже не могли бы любоваться красивым синим тюрбаном северной Моны Лизы.

Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой», 1665 год, музей Маурицхёйс (Mauritshuis), Гаага. Изображение с сайта commons.wikimedia.org.

Наталия Самойлова