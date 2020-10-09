Самые красивые города на воде

Когда мы слышим фразу «город на воде», в воображении обычно возникают картинки Венеции. Архитектура, богатая история, изобилие романтики — все это превратило итальянский город в жемчужину туризма. Но в мире есть и много других городов, либо находящихся на воде, либо окруженных водной гладью.
Еще тысячи лет назад китайские строители возводили поселения, по которым можно было передвигаться только на лодках. В Европе же можно почувствовать колорит Средневековья, прокатившись на катере по каналам древнего города Брюгге, а в Индии молодоженам не нужно ехать за романтикой на другой конец света — здесь сохранился величественный и древний город на озерах Удайпур.
Чжуцзяцзяо, Китай
«Шанхайская Венеция» — так называют маленький и древнейший городок Чжуцзяцзяо. История городка насчитывает 1700 лет. Он построен на берегу озера Дяньщаньху. По всему городу через каналы раскинулись деревянные мосты, а вдоль реки выстроены невысокие белые домики с крышами из черепиц и красными дверями и окнами, резьбленными в традиционном китайском стиле.
Таких мостов насчитывается около 36 штук, и каждый из них не похож на другой. Некоторые сооружены из камня и мрамора, но есть много деревянных мостов. Город Чжуцзяцзяо так же знаменит большими старинными садами. Раньше они были собственностью китайской аристократии и чиновников. Крупнейший из садов называется сад Кэчжи (или Семейный сад Ма). И сегодня в этом саду можно услышать и увидеть традиционные китайские театральные представления Сучжоу Пинтань — двух исполнителей, которые поют и виртуозно играют на древних струнных инструментах.
Местные жители тысячелетиями не меняли свой привычный образ жизни: как и в былые времена, они покупают еду не выходя из дома.
Им достаточно выглянуть в окно и выбрать нужный товар у проплывающих мимо торговых лодок.
Как и в Венеции здесь есть свои гондольеры, поэтому на лодке туристы могут совершить экскурс по каналам Чжуцзяцзяо. Ежегодно в городе проводится Праздник Дуань, на котором местные жители соревнуются в гребле на лодках Драконов.
Удайпур, Индия
Индийские молодожены очень любят проводить свой медовый месяц в уникальном городе Удайпур. Здесь сохранились величественные крепости и дворцы, поражающие своим великолепием. Удайпур — город озер и садов в Индии. Озера были созданы Махараной Удай Сингхом II для его новой столицы. Для этого он запрудил реку Берач после того, как Акбар разграбил его прежнюю столицу в Читторгархе. Сам Удайпур был основан в 1568 году после окончательного захвата Читторгарха Акбаром, императором Великих Моголов.
Эта новая столица Мевара возникла в гораздо менее уязвимом месте, чем Читторгарх. Но Мевару по-прежнему приходилось сталкиваться с нашествиями моголов, а затем и маратхов, до самой британской интервенции в начале XIX в. В результате был заключен договор, который защищал Удайпур от захватчиков, позволяя правителям Мевара принимать решения касательно внутренних дел. Бывшая королевская семья сохранила влияние и в последние десятилетия способствовала увеличению популярности Удайпура в качестве туристического центра.
Среди его главных достопримечательностей — Озерный дворец. Он построен прямо посередине водной глади озера Пичола и когда-то служил летней резиденцией индийских правителей.
Сейчас Озерный дворец переоборудован в отель — один из самых роскошных не только в Индии, но и во всем мире. Удайпур интересен не только величественной архитектурой старинных зданий, спускающихся прямо к воде, — здесь много парков, расположенных вокруг озера Фатех.
Брюгге, Бельгия
Брюгге — столица бельгийской провинции Западная Фландрия. Историческая застройка здесь сохранилась так же хорошо, как и в Венеции. В Брюгге можно покататься на лодке по многочисленным каналам, вдоль которых выстроились уютные домики эпохи Средневековья.
Через город проходят три крупных канала: Гентский, Слёйсский и Остендский. Их глубина позволяет пропускать даже морские суда. А вот по маленьким каналам, которые образуют небольшие улочки в центральной части города, можно проплыть разве что на небольшой лодке.
Всего в городе насчитывается 54 моста, среди которых есть и разводные для пропуска больших судов. Кстати, в XIV веке Брюгге был одним из крупнейших торговых центров Северной Европы. Неслучайно считается, что именно в этом городе в 1406 году была основана первая биржа.
Особенно очаровательно все это смотрится ночью. Нигде так не ощущается дух Средневековья, как здесь: вымощенные улицы, храмы в готическом стиле, сплошная вода и мосты вокруг. Если не видеть туристов и местных жителей, можно подумать, что ты не в нашем времени.
Мескальтитан, Мексика
В Мексике тоже есть своя Венеция. Город Мескальтитан расположен на острове у побережья штата Наярит. Его окружают самые обширные мангровые заросли Мексики, между которыми протекают многочисленные каналы.
В Венецию город превращается каждый год в сезон дождей — а наступает он в августе-сентябре. Улицы затапливает, и местные жители пересаживаются на каноэ. Кстати, по легенде, Мескальтитан расположен на месте древнего города Ацтлан, который был колыбелью цивилизации ацтеков.
Считается, что отсюда в 1091 году они мигрировали на юг, где впоследствии основали Теночтитлан (современный Мехико).
Фэнхуан, Китай
В китайской провинции Хунань есть невероятно красивый городок под названием Фэнхуан. Каждый турист, посетивший его, на некоторое время переносится в эпоху Древнего Китая. Он поражает своей естественной красотой и таинственностью. А самое главное, что его древняя архитектура отлично переплетается с живописной природой. Городок построен на сваях, с узкими извилистыми улочками, которые сходятся к центру города и мостами, пересекающими каналы.
В этом городе хорошо писать картины, ведь именно здесь сочетается гармония всех китайских традиций, которые бережно хранит местное население. Фэнхуану уже 1300 лет, и, несмотря на свой возраст, город хранит свой первозданный вид.
По утрам или вечерам в реке женщины стирают белье, моют овощи и фрукты, мужчины ловят рыбу. В обед город оживленный: женщины с бамбуковыми корзинами на голове куда-то спешат, а мужчины занимаются скотоводством. Люди в городе очень доброжелательны, трудолюбивы и простодушны. В городских лавках можно купить парочку самодельных сувениров на память о самобытности города на воде Фэнхуан.
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