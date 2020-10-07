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Тракторист и отличница

О новом спектакле «Горбачев», самом Михаиле Горбачеве и его времени
Тракторист и отличница

Московский Театр наций пополнил своей репертуар трехчасовым спектаклем «Горбачев» - о первом и последнем президенте СССР и его жене Раисе Максимовне.

Действо поставил латвийский режиссер Алвис Херманис. В главных ролях (других нет): Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Спонсором спектакля стал Фонд Михаила Прохорова.

Это рассказ – о детстве, молодости и зрелых годах всемирно известной пары. В общем, подразумевается, что эту love story следует воспринимать с умилением и восхищением. Можно пустить слезу. Кстати, 89-летний Михаил Сергеевич, приглашенный на один из прогонов спектакля, это уже сделал…

Иные зрители тоже не могут сдержать чувств. Правда, неведомо почему – то ли от происходящего на сцене, то ли от цены билета – 10-13 тысяч рублей. Можно даже приобрести в рассрочку на три месяца.

…При жизни Ленина спектакли о его жизни не ставили. Во время правления Сталина вождя его деяния на подмостках изображали – в Москве и провинции. При Брежневе его книгу «Малая земля» собирались театрализовать, но не успели. А вот о Горбачеве, который правил страной через два генсека после Брежнева, спектакль поставили. Удостоили, так сказать, вниманием. И не только в России, но и в Германии, где появился его памятник. Может быть, об этом подумал бывший президент бывшего Союза, сидя в театральной ложе. И снова смахнул слезу…

Создатели спектакля рассказали, что тщательно изучали исторические документы, мемуары политиков, документальные фильмы, интервью, воспоминания Горбачевых и встречались с экс-президентом СССР. По словам режиссера, история на сцене - не про политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить мир и во многом опередить свое время.

Мир действительно очень изменился. Но, может, Горбачевым не стоило опережать время?

Те, кто хотят узнать, чем думали, беседовали и секретничали Горбачев и Горбачева с 1985-го по 1991-й, когда Михаил Сергеевич возглавлял СССР, могут не беспокоиться. Этого в спектакле нет. Есть только одна фраза, принадлежавшая Раисе Максимовне: «Эти шесть лет прошли как один день». Режиссер спектакля пояснил, что не показал этот период из жизни Горбачевых, поскольку «политическая фигура главного героя постановки оценивается неоднозначно»

Хорошо сказано – мягко, вкрадчиво. И сделано ловко – плотно задрапированы занавесом шесть последних лет великой страны – ее предсмертная дрожь, гибель, слезы, стоны ее жителей. Привычный театральный прием – музыка, занавес, пауза, потом снова музыка и другая сцена. Опять перед нами двое влюбленных, но уже в другой стране…

«Раньше мне их отношения казались официально-вычурными, - сказала Хаматова. - Но это была настоящая любовь, тактильность, юмор, шутки. Люди, которые умеют так любить ближних, умеют любить и свой народ, и свою Родину».

Насчет родины не будем. И про любовь «верхов» к народу и его, ответную – умолчим. Слишком зыбкая тема, деликатная. Но «бывшим» лучше без охраны на улицу не выходить…

«Мы пытаемся понять способ их мышления, причину их поступков, - поделился своими мыслями Миронов. - Ведь подумать только: в Москве встретились тракторист из Ставрополя и девушка-отличница из Сибири. Это просто Ромео и Джульетта!».

Как же прав Евгений Витальевич! Ведь актер на сцене забывает, кто его герой – он верит тексту, вдохновляется. И наивно, сладострастно обманывается. Так и здесь - простая история двух комсомольцев превратилась в шекспировскую драму. Как там, у поэта? «И с чувством роли говорим, / Украдкой глядя на суфлера. / И говорим мы о добре, / О жизни честной и свободной, / Что в первой юности поре / Звучит тепло и благородно; / О том, что жертва - наш девиз, / О том, что все мы, люди,- братья, / И публике из-за кулис / Мы шлем горячие объятья…».

И снова - о сопутствующей едва ли не всем известным политикам неоднозначности. Впрочем, это синоним, на деле сие - неблаговидность, недальновидность, провалы. Убрать их – вычеркнуть, затушевать, кое-что придумать – и биографии заблистают, приобретут благостный оттенок. Иные жизнеописания и вовсе станут иконами. Гляди на них с вожделением, зритель, падай ниц и молись, молись!

Жизнь Николая II тоже оценивается неоднозначно. И потому спектакль о царе и царице Александре Федоровне надо ставить без «Кровавого воскресенья», двух революций, Распутина, Первой мировой. Тогда получится идиллия. А финал сделать такой: Николай II подружился с Лениным, и чета Ульяновых ездит к чете Романовых в Царское Село пить чай и даже кое-что покрепче

Заманчиво перенести на театральные подмостки жизнь Сталина. Но – без кровавых репрессий, тюрем, лагерей, провалов в войне. И Берия ни к чему. Пусть будет только любовь вождя – к стране, народу, жене, детям. Все ахнут, смахнут слезу – какой же Сталин был светлый, чистый, милосердный человек!

Вообще, создатели спектакля «Горбачев» поступили, как опытные врачи, сократив биографии героев. Ни к чему зрителям переживать, трепать свои нервы, невольно вспоминая правление Горбачева. Да и Михаил Сергеевич - старый, больной, ему нельзя волноваться. Лучше станцуем на обломках державы…

Зрители смотрят, как герои знакомятся, влюбляются, женятся. Как учатся, трудятся, радуются, переживают. Время летит - она меняет прически, он лысеет. Миронов изображает говорок Горбачева, а Хаматова стилизует речь Горбачевой. Она не только жена, но и соратница. Они идут рука об руку, плечом к плечу - к власти. Ведь известно, что не только он руководил страной, но и она. И была, по сути, вице-президентом. Горбачев же сам признавался: «Надо посоветоваться с Раисой Максимовной».

Впрочем, сейчас он отрицает, что она влияла на его решения. А тогда гуляли вечерней порой и обсуждали, что делать со страной, которая досталась им в наследство…

В заключение – слова режиссера Херманиса, взятые с сайта Театра наций: «Если и есть один человек в двадцатом веке, который так масштабно повлиял на жизнь сотен миллионов, то это Горбачев. Именно он перерисовал карту всей Евразии, он нашел ключ от тюрьмы, в которой мы пребывали, сделав шаг в сторону гласности. Лично я раньше думал, что СССР рухнул в силу экономических причин. Сейчас я уверен – это сделал один человек. И цель спектакля – понять, какие качества этого человека, какие ингредиенты его души привели к тому, что он стал той песчинкой, которая остановила огромный механизм»

Выходит, спектакль Херманиса – ода разрушителю?

P.S. В ноябре этого года 100-летие отметит бывший соратник Горбачева, член Политбюро ЦК КПСС Лигачев. Недурно бы эту дату отметить каким-то действом, возможно, спектаклем в честь юбиляра. Известно, что Егор Кузьмич – большой поклонник творчества Николая Гумилева. Можно показать важные вехи биографии – неоднозначность, разумеется, убрать! - пламенного коммуниста на фоне вдохновенных строк стихотворца. Как же это будет тонко, лирично!


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07 октябрь 2020 /
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