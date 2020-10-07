На замену Ан-26. Как Россия создавала Ил-112В

Проект нового военно-транспортного самолёта стал непростым испытанием для отечественного авиапрома

С 2023 года российская армия должна стать получателем серийных лёгких военно-транспортных самолётов Ил-112В, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом до конца 2021 года Минобороны получит два образца проведения государственных испытаний.

«Машина у нас современная, и есть хороший экспортный потенциал. Поэтому мы будем работать параллельно не только по основному заказчику, который является базовым, но и по экспортным заказам», — сказал Мантуров.

Серийное производство Ил-112В будет развёрнуто на мощностях ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО). Планируется, что предприятие сможет выпускать до 15 самолётов ежегодно, хотя, как показывает практика, заказчику лучше рассчитывать на меньшее количество единиц.

Значение проекта Ил-112В сложно переоценить для отечественной авиации. Это первая военно-транспортная машина, разработанная в России с нуля в постсоветский период.

Данный самолёт должен в перспективе заменить весь парк советско-украинских Ан-26. Оба летательных аппарата относятся к одному классу воздушных судов и имеют примерно одинаковую грузоподъёмность — 5-6 тонн

Ан-26 снискал множество совершенно заслуженных комплиментов. Самолёт неприхотлив, может безопасно приземляться и взлетать с грунтовых аэродромов, обладает приличной дальностью полёта (более 1 тыс. км) и надёжен при нормальном техническом обслуживании.

Детище КБ Антонова представляет собой прекрасную платформу для модернизации или создания нового самолёта на его основе. Гипотетически на Ан-26 можно было бы заменить двигатели, изготовить корпус и крылья из новых материалов, установить более продвинутое радиоэлектронное оборудование.

Однако наша страна по понятным причинам лишена возможности провести подобные манипуляции без согласия украинских коллег. Отрадно, что ещё в начале 1990-х годов в умах российских конструкторов и военных созрела идея создать отечественный аналог Ан-26. Работы по этому проекту были открыты в 2002 году в рамках конкурса ВВС России.

Соперниками ильюшинцев стали машины ОКБ Туполева, РСК «МиГ», ОКБ Сухого и экспериментального машиностроительного завода имени В. М. Мясищева. В итоге победил проект Ил-112В, но его реализация столкнулась с множеством трудностей.

Ильюшинцы сетовали на недобросовестных подрядчиков и, в частности, на компанию «Котлин-Новатор» (Санкт-Петербург), которая поставляла пилотажно-навигационные комплексы для транспортных самолётов различных типов, включая тяжёлые машины Ил-76.

«Мы успешно прошли этап эскизного проекта, макетной комиссии и в 2005 г. приступили к опытно-конструкторским работам. Честно скажу, что этот этап несколько затянулся: в процессе работ нам пришлось сменить разработчика прицельно-навигационно-пилотажного комплекса (ПрНПК)», — вспоминал Николай Таликов, занимающий сейчас должность главного конструктора ПАО «Ил» (цитата по энциклопедии «Уголок неба»)

По его словам, смена подрядчика задержала опытно-конструкторские работы (ОКР) примерно на три года, хотя документация по планеру к тому времени была практически готова. Защита эскизного проекта по комплексу бортового оборудования Ил-112В состоялась в декабре 2008 года. К 2010 году почти вся рабочая документация была готова и передана ВАСО.

«Но в мае 2010 года из министерства обороны поступил документ, согласно которому финансирование работ по самолёту приостанавливалось. До августа 2010 года мы ещё продолжали работы за свой счёт, после чего они были остановлены. Более трёх лет работы по Ил-112В не велись: мы полностью переключились на постройку и доводку Ил-76МД-90А», — рассказал Таликов.

Возрождение проекта Ил-112В произошло в 2013 году благодаря вмешательству заместителя министра обороны (ныне — вице-премьера) Юрия Борисова. Техническое задание было несколько скорректировано, но изменение касалось в основном авионики для максимально возможной унификации с бортовыми комплексами Ил-76МД-90А.

В декабре 2014 года «Ил» получил контракт Минобороны РФ на проведение ОКР. В кооперации по выполнению работ задействовано около 30 российских предприятий и более 50 поставщиков покупных комплектующих изделий.

Технический проект Ил-112В был утверждён военными в 2015 году. Предполагалось, что опытный образец поднимается в воздух в 2017 году, а серийное производство стартует ещё через пару лет. Однако этим планам не суждено было сбыться.

В настоящее время ильюшинцы работают над снижением массы самолёта, которая должна быть ниже на две тонны. Ранее им удалось «сбросить» 800 килограммов. Торжественная выкатка лётного образца Ил-112В состоялась 27 ноября 2018 года, спустя месяц была проведена рулёжка, 30 марта 2019 года — первый полёт.

«Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач. Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача — сделать самолёт, который не уступает современным зарубежным аналогам», — прокомментировал первый полёт Борисов

Ил-112В представляет собой классический турбовинтовой самолёт, оснащённый двумя двигателями ТВ7-117СТ, которые производятся на «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург). Длина самолёта составляет 24,15 метра, высота — 8,89 метра, максимальная взлётная масса — 21 тонна, крейсерская скорость — 450-500 км/ч, дальность полёта с полезной нагрузкой 3,5 тонны — 2,4 тысяч км.

Ильюшинцы полагают, что их детище сможет эффективно выполнять задачи транспортировки и воздушного десантирования лёгких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Кроме того, Ил-112В вполне может стать машиной, пригодной для коммерческой эксплуатации и грузовых перевозок.

Детище ПАО «Ил» — это чрезвычайно важный проект для военно-транспортной авиации РФ, который проделал долгий и тяжёлый путь к заслуженному признанию наверху. Если разработка этого самолёта началась бы позже, наша сейчас могла бы остаться без какой-либо альтернативы украинской машине.

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