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Дезсредства для детских садов

Вестибюли, холлы и столовые в школах и детских садах активно убираются моющими средствами, полы и плинтусы моют после каждого переменки. Для этого используют дезинфицирующие растворы. Уборка столовой осуществляется несколько раз в день, а по окончании смены технологическое оборудование и производственные столы протираются дезинфицирующими средствами. Посуду моют специальными средствами по эпидемиологическим показаниям.

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При чистке школьных туалетов всегда используются дезсредства. Санитарные комнаты также следует убирать после перемен.

Уборка учебных комнат производится после уроков. Во время уборки всё протирается тканью, смоченной в дезсредстве. Спортзалы вентилируются после каждого занятия. По окончании занятиймоют пол, маты, инвентарь протирают тканью с моющим средством.

Уборку учебных заведений дезинфицирующими средствами проводят раз в месяц. Во время генеральной уборки по очереди протираются все поверхности и мебель. Персонал должен уделять особое внимание поверхностям, которые не подлежат ежедневной очистке (потолок, освещение, пространство за батареями и прочие).

Влажную уборку в детсаду и школе следует проводить не реже двух раз в день, проветривать. Во время уборки пол, плинтусы, подоконники, различные предметы протирают тканью, смоченной в дезсредстве.

После «часа тишины» спальни следует вымыть и проветрить. При чистке протирают поверхности и мебель тканью с моющим средством. Конечно, навести порядок можно только, при отсутствии детей. Обеденные столы моют после каждого приёма пищи. В конце дня тряпкой протирают и стулья.

Особое внимание следует уделять дезинфекции игрушек, при уборке в игровых помещениях. Все новые игрушки моются в моющем средстве, а затем сушатся. В дальнейшем их моют в специальной посуде с водой и дезсредством, в конце каждого дня. Тем более, в интернет-магазине septolit.ru также есть дезсредства для игрушек.

07 октябрь 2020 /
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