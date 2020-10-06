«Подарок» столице от скульптура Григория Потоцкого

Москвичи в ужасе от изваяния «Реквием по Есенину». Это - реквием по искусству

Попробую спокойно, без надрыва. Хотя трудно. Итак, в Москве, на территории музея Есенина в Большом Строченовском переулке состоялось открытие памятника русскому поэту, приуроченное к его 125-летию.

В сообщении указано, что мероприятие произошло «торжественно». Стало быть, можно ликовать и тем, кто захотел увидеть творение воочию.

Описывать памятник под названием «Реквием по Есенину» не имеет смысла. Его надо узреть, но близко приближаться к скульптуре не следует, тем более, если у вас слабые нервы и больное сердце. Тогда достаточно посмотреть на снимки в интернете. Чтобы разгневаться, а потом возненавидеть. И изваяние, и его автора.

Кстати, о нем: Григорий Потоцкий, член международного союза художников при ЮНЕСКО. Седовласый, 66-летний ваятель - академик Международной академии информатизации, президент «Международной академии доброты», экстрасенс и биоэнергетик.

Потоцкий - участник более двухсот выставок - всего он создал чуть ли не полторы сотни (!) памятников, которые установлены в России (33), США (13), Филиппинах (7), Мексике (6), Китае (6), Франции (5), Турции (4), Японии (3), Малайзии (4), Македонии (3), Болгарии (3), Канаде (2), Австрии (2), Греции (2), Германии (2), Латвии (2)... Работа Потоцкого есть даже в Нагорном Карабахе. Как там сейчас эта скульптура, под снарядами и ракетами?..

Разумеется, автор этого текста перечислил не все работы Потоцкого, ввиду их безмерности. С остальными можно познакомиться на сайте артгалерии скульптора potockiy.com/biografiya. Там же - фотографии ваятеля и его работ. И то и другое впечатляет, Церетели отдыхает.

В России установлено немало памятников поэту. Большинство не вызывает нареканий. О них можно спорить, но не отвергать. Нынче появился такой, на который вызывает возмущение и боль.

«На московских изогнутых улицах / Умереть, знать, судил мне Бог…», - эти слова Есенина стали горестно-уместны

Скульптор упоенно вещал: «Есенин - это ангел русской поэзии со сломанными крыльями. И когда возник этот образ, я понял, чтобы сказать правду о Есенине - это должен быть реквием по Есенину. И тогда я вдруг увидел, что его жизнь - это распятие. Но не просто распятие, а распятие и вознесение. И вот когда я увидел, что это распятие и вознесение, что в его судьбе, как в капле отразилась судьба русской истории, русского народа - я понял, что образ случился».

Ключевое слово – «случился». Так говорят, когда произошло непредвиденное, неожиданное. Добавлю: нелепое, недостойное. Или даже несчастье. Да, не все понимают тонкости искусства, не все улавливают тайный смысл, намеки, аллюзии. Но есть критерии – что можно и чего нельзя. Существуют границы, за которым зыбкая почва, мрак, болото…

Автор создал скульптуру Есенина, он так его видит. Это его право. Но бесправие – навязывать сомнительное произведение всем. Кто решился на это, вернее, позволил себе подобное?

Учредитель государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный музей С.А. Есенина» - Департамент культуры города Москвы. Значит, кто-то из этого ведомства разрешил «украсить» столицу «Реквиемом по Есенину»? Признайтесь, господа, не скромничайте. Хочется знать конкретные фамилии, должности. И о своем образовании не худо бы поведать. Вы искусствоведы или специалисты иного профиля?

Безвестные пока «разрешители» могут возразить – Потоцкий известный ваятель, его работы установлены во многих странах мира. Значит, представляют ценность.

Во-первых, скульптор дарил свои работы. А от презента не всегда удобно отказаться. Подумали – пригодиться, к тому же, бесплатно. Во-вторых, у тех, кто получал подарки, наверняка весьма «специфическое» понятие об искусстве вообще и о подношениях Потоцкого, в частности. В нашем случае речь идет о выдающемся русском поэте, и ему могут быть посвящены работы только высокого качества. Те, которые могут быть соответствовать высокому же творчеству Есенина. Этого нет и в помине.

И даже если изваяние – подарок московскому музею, от него, безусловно, следовало бы отказаться. Потому оно искажает образ поэта, дискредитирует его. Причем, в том месте, где ему должно поклоняться, хранить память

Мы удивляем, негодуем, не понимаем, как можно было создать такое и разрешить поставить подобное. Но ведь это не единичный случай, а традиция! Красуются же в столице памятники сомнительного качества – например, поэту Осипу Мандельштамом (авторы – Дмитрий Шаховский, Екатерина Мунц), академику Андрею Сахарова (тоже Потоцкий постарался), Михаилу Шолохову (Александр Рукавишников). На последнем творении писатель сидит в лодке, а за ее бортом покоятся 12 «отрубленных» конских голов.

Можно вспомнить еще один монумент «Пороки взрослых» с более чем странными, вернее, уродливыми персонажами – за это спасибо Михаилу Шемякину, чей Петр Первый пугает посетителей Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Впрочем, у Москвы есть свой 45-метровый царь, воспаривший над Москвой-рекой, изваянный неутомимым Зурабом Церетели, другом второго мэра столицы Юрия Лужкова. Причем, скульптор лепил Христофора Колумба. Но от подарка Церетели Америка отказалась, и неутомимый скульптор отвинтил одну голову и привинтил другую – Петра Первого…

Долго ли памятник Есенину будет находиться в Москве? Говорят, что через месяц, когда москвичи вдоволь наглядятся на это «чудо», его отправят в… Индию, как реквизит для церемонии награждения премии поэту. Там, может, и не разберутся и протестовать не будут? Но вдруг по этому изваянию жители далекой страны будут судить о творчестве русского стихотворца? Не приведи Бог…

P.S. Поразительно, но памятник, изваянный Потоцким, пришелся по вкусу известному писателю и журналисту Дмитрию Быкову. Он назвал критиков изваяния дилетантами, которые ничего не понимают в искусстве. При этом отметил, что и сам не разбирается в таких вещах, но по-человечески скульптура ему нравится: «…Здесь есть какая-то попытка увидеть в Есенине падшего ангела, привязать его коннотациями к «Демону поверженному», к Серебряному веку». Быков – ни больше, ни меньше – считает скульптуру талантливым произведением. Наверняка сейчас, где-то в тиши уютных мастерских идет работа над очередным «шедевром».

Ждите новых открытий, господа, готовьте успокоительное…