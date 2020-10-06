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В Токио испугались санитарного вертолета России

Или используют малозначительный инцидент для новых претензий на Курильские острова?
В Токио испугались санитарного вертолета России

Как сообщают, МИД Японии направило в МИД РФ ноту протеста по поводу непреднамеренного залета в японское воздушное пространство вертолета санитарной авиации Сахалинской области.

В сообщении ИА Sakh. com отмечается, что «в пятницу, 2 октября, японские воздушные силы самообороны подняли истребители из-за вертолета санитарной авиации, якобы вошедшего в воздушное пространство Хоккайдо».

По утверждению же японского информационного агентства Киодо, вертолет службы санитарной авиации, подразделения которой расположены и на Сахалине, оказался в воздушном пространстве Японии в 12.45 в пятницу. Сообщается, что вертолет «провел над полуостровом Сирэтоко на северо-востоке Хоккайдо несколько минут и не совершил каких-либо провокационных действий, после чего покинул воздушное пространство страны». Да и какие «провокационные действия», достойные подъема в воздух военной авиации, а затем направления официального дипломатического протеста мог совершить санитарный вертолет?

Тем более что объяснения инцидента были даны. Из разъяснений следует, что 2 октября совершался экстренный вылет бригады санитарной авиации в Южно-Курильск в связи с необходимостью госпитализации местной жительницы в областную клиническую больницу. Состояние женщины оценивалось как тяжелое, требовалось принятие экстренных мер. Рейс выполнялся в соответствии с полетным планом, сообщили «Сахкому» в областном минздраве.

Видимо, санитарный борт совершал полет с российского острова Шикотан, расположенного вблизи Хоккайдо.

«Санитарная авиация — служба в подчинении региональных минздравов, которая занимается эвакуациями и реэвакуациями пациентов, которым требуется или оказана медицинская помощь в специализированных или высокотехнологичных клиниках. На земле сотрудники перемещаются на собственном транспорте службы, по воздуху — на вертолетах, которые региону предоставляют в пользование», - поясняет Sakh.com

Напомним, что в последнее время новое правительство во главе с Ёсихидэ Суга отметилось заявлениями о «полном суверенитете Японии на северных территориях», то есть на российских островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи), и уже успело дипломатически протестовать против рутинных военных учений на южнокурильских островах. Как известно, Токио «не позволяет» также посещать якобы «свои северные территории» российским высокопоставленным чиновникам, видя в этом «ущемление японского суверенитета».

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като 29 сентября на пресс-конференции заявил, что военные учения, которые Россия начала на Курильских островах в этот же день, несовместимы с «позицией Японии». Москве был направлен официальный протест японского правительства. Представитель правительства Японии заявил, что «эта позиция подразумевает, что «суверенитет Японии распространяется и на эти четыре острова».

Занятая с момента прихода к власти кабинета министров Японии во главе с Ёсихидэ Суга позиция в отношении России, в частности, по так называемой «территориальной проблеме», обнаруживает явную противоречивость. Ибо, с одной стороны, по сообщению японских СМИ, в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным новый японский премьер «подтвердил свою опору на линию прежнего японского правительства и приверженность Совместной советско-японской декларации 1956 года как основе переговоров о заключении мирного договора, после чего, как это и записано в Декларации, Россия должна передать Японии Хабомаи и Шикотан». А с другой, под давлением критикующих «позицию уступок России» оппонентов правительство Суга заявляет о «распространении полного суверенитета на все северные острова» и требует от Москвы принять эту «позицию» во внимание при проведении на Курилах внутренних мероприятий военного и иного характера. Вплоть до прокладки на Шикотане асфальтированных дорог, в чем усматривается… «россиизация северных территорий».

Не успев занять премьерское кресло, Суга уже стал объектом критики за непоследовательную позицию в отношении российских Курильских островов. Влиятельная японская газета «Хоккайдо симбун» без обиняков утверждает, что «с формулой Совместной декларации 1956 года мы никуда не продвинемся».

Выражается сомнение в наличии у Суга намерения «решать территориальный вопрос». Газета пишет:

«После вступления в должность премьер Суга избегал активного упоминания проблемы северных территорий в своих публичных высказываниях. В связи с этим возникают сомнения: а не происходит ли «отодвигание» этой проблемы назад во внешнеполитических приоритетах Японии?»

«Хоккайдо симбун» утверждает, что демонстрация новым главой правительства готовности к продолжению курса Абэ — это практически равносильно демонстрации отсутствия у Японии собственной политики на российском направлении. России должны быть предложены конкретные меры, которые позволили бы разрешить «территориальную проблему». И тут же признается, что во время телефонного разговора Суга с президентом Путиным «в заявлениях российской стороны ни слова не было сказано о территориальной проблеме».

В «подтверждение» своих слов авторы статьи в «Хоккайдо симбун» не останавливаются перед передергиванием и инсинуациями по поводу якобы сознательно приуроченных Москвой к телефонному разговору с Суга вышеупомянутых военных учений на Курилах. Занимаясь едва ли уместной здесь «конспирологией», они убеждают читателей: «Весьма примечателен тот факт, что во временной привязке к первому телефонному разговору Путина с новым японским лидером Россия начала на островах Кунашир и Итуруп военные учения. Это не что иное, как демонстрация ею своего фактического контроля над островами.

Японское правительство утверждает, что по дипломатическим каналам направило России соответствующую ноту протеста в связи с военными учениями. Однако в разговоре японского и российского руководителей этот вопрос не затрагивался. Если у японской стороны будет отсутствовать мужество для того, чтобы высказывать другой стороне те вещи, которые должны быть ей высказаны, то возврат четырех северных островов будет отложен в далекое будущее».

От себя заметим, что складывающаяся в Японии ситуация вокруг «северных территорий» не позволяет рассчитывать на то, что, заботясь о японо-российских отношениях, новый премьер Суга и его министры смогут занять более реалистичную позицию и прекратят или хотя бы ослабят неприемлемую для России и ее народа близкую к реваншистской риторику.

темы
06 октябрь 2020 /
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