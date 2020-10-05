Перед лицом азербайджанской угрозы. Чего не хватает Армении?

Военное строительство в Армении и Нагорно-Карабахской республике испытывает проблемы

Осеннее обострение нагорно-карабахского конфликта продемонстрировало серьёзное военное отставание Армении и ополчения непризнанной республики от ВС Азербайджана.

Несмотря на высокую мотивацию и объявленную ранее полную мобилизацию, инициативой на театре военных действий по-прежнему владеет Баку.

Если Азербайджан продолжит проводить успешные боевые операции, то Ереван и Степанакерт рискуют потерять часть территорий отбитых у противника в войне 1991-1994 годов. «Русская Планета» попыталась разобраться в причинах слабости военного потенциала Армении перед лицом азербайджанского наступления.

Нехватка денег и людей

Напомним, что после распада СССР Ереван и население будущей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) благодаря более умелым и решительным тактическим действиям смогли одержать уверенную победу над Баку в борьбе за контроль над Карабахом.

В мае 1994 года Азербайджан подписал соглашение о бессрочном огня, но буквально сразу занялся же военными реформами. В 2000-е годы на волне благоприятной нефтяной конъектуры Баку радикально модернизировал свой арсенал и не без помощи Турции подтянул уровень боевой подготовки личного и командного состава ВС.

Между тем за минувшие 25 лет у Армении и Карабаха не оказалось финансовых возможностей для того, чтобы не допустить отставания от Баку. Главным образом союзники стали заложниками своего невыгодного географического положения, которое к тому же усугубила экономическая блокада из-за войны

Единственным надёжным маршрутом товарооборота для Еревана был Иран. Определённую помощь Армения (и вместе с ней Карабах) получила от России, но она лишь позволила выжить в 1990-е годы.

В середине XXIвека во многом благодаря сотрудничеству с ЕврАзЭС (ЕАЭС), Тегераном и Евросоюзом Ереван и Степанакерт адаптировались к тяжёлой экономической обстановке. Тем не менее, успешное поступательное развитие Армении в условиях конфронтации с двумя крупными соседями (Азербайджаном и Турцией) представляется невозможным.

На столь неблагоприятном фоне из Армении постоянно происходил отток населения (главным образом в Россию). В результате текущее население страны в лучшем случае слегка превышает три миллиона человек (+150 тыс. человек в НКР), а в Азербайджане — 10 миллионов.

В 2017 году Армения практически полностью исключила для молодых людей право на получение отсрочки от службы в ВС. Единственный вариант — это заключение контракта с Минобороны, который предполагает военную подготовку в период получения образования. Однако призывник в таком случае будет служить не два, а три года.

На сегодняшний день нет оснований полагать, что столь жёсткий подход правительства Армении к обязательности прохождения срочной службы принёс ощутимые результаты. По мнению критиков, он лишь провоцирует отток молодых граждан из страны

Демографический фактор априори снижает мобилизационные возможности Еревана. Численность регулярной армии Армении оценивается примерно 45 тыс. человек, объединённых в пять армейских корпусов. Основу ВС составляют мотострелковые полки. Карабах располагает 18-20 тысяч штыков.

По разным оценкам, Армения может оперативно поставить под ружьё резерв «первой очереди» в 32 тыс. человек, а в перспективе — 150-250 тысяч человек. При этом регулярные части Азербайджана насчитывают около 70 тысяч человек. В общей сложности, как полагают аналитики, Баку способен мобилизовать до 300-420 тысяч резервистов и запасников.

О колоссальной нехватке личного состава лишний раз свидетельствует тот факт, что в конце сентября 2020 года Еревану пришлось объявить о всеобщей мобилизации, а Баку ограничился частичной.

В рейтинге совокупной военной мощи портала Global Firepower Армения занимает 111-ю строчку, Азербайджан — 64-ю. До обострения конфликта в актуальный арсенал Еревана входили 110-220 танков (против 570 у Баку), 748 бронемашин (против 1451), 38 самоходных артиллерийских установок (против 187), 150 буксируемых орудий (против 227), 68 РСЗО (против 162).

Примерно аналогичная диспропорция наблюдается и в авиации, хотя она в карабахском конфликте никогда не играла значимой роли. В общей сложности в составе ВВС Армении 64 пилотируемых летательных аппаратов, включая небольшое количество советских вертолётов Ми-8, Ми-24, Ми-2, штурмовиков Су-25 и переданных РФ многофункциональных истребителей Су-30СМ.

Авиация Азербайджана выглядит куда более внушительно. Она представлена 147 машинами. Это преимущественно советская техника, но почти вся она модернизирована, а благодаря исправному парку МиГ-29 Баку гипотетически может эффективно подавить возможности армянских ВВС и в каком-то смысле потенциал ПВО.

Главное оружие Армении — это переданные Москвой оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» (четыре пусковые установки). Однако в условиях ползучей азербайджанской экспансии их применение маловероятно. Представляется логичным, что на использование ОТРК Ереван обязан получить санкцию РФ

Карт-бланш на боевой выстрел из «Искандеров» возможен, скорее всего, в двух случаях: прямая агрессия против непосредственно самой Армении и опасность масштабного военного фиаско, при котором придётся оставить значительную часть территории Карабаха.

Успехи и трудности

Несмотря на массу проблем, с 1990-х годов Армения не сидела сложа руки. Важным достижением можно назвать строительство мощной оборонительной системы в Карабахе, получившей название «линии Оганяна» по фамилии экс-министра обороны НКР Сейрана Оганяна (1999-2007).

Она представляет собой сеть бетонных инженерных сооружения высотой в 8-10 метров, размещённых в труднодоступной местности. Глубина оборонительных фортификаций составляет от 5 до 10 полос.

Подразделения, несущие службу на «линии Оганяна», вооружены в основном противотанковыми комплексами, 23-мм зенитными установками, гранатомётами, миномётами, пулемётами и снайперскими винтовками. Считается, что армянские формирования способны создавать весьма высокую плотность огня.

Выбить полностью армянские формирования оттуда — крайне непростая задача для ВС Азербайджана. Баку периодически хвастается уничтожением укреплений в Карабахе с помощью беспилотников и артиллерии, но зачастую успехи на этом поприще сильно преувеличиваются.

По предварительным результатам осенних боёв можно сделать вывод, что в целом «линия Оганяна» представляет собой весьма эффективную оборонительную систему. В то же время прорывы азербайджанских ВС на отдельных участках фронта говорят, что неразумно полностью полагаться на её потенциал

Немало усилий Ереван приложил для развития национальной оборонной промышленности. Армения освоила ремонт авиатехники, средств ПВО, танков и бронемашин. Также в республике были созданы мощности по производству отдельных видов стрелкового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, лёгких тактических БПЛА, включая дроны-камикадзе.

Недостатком армянской оборонки остаётся нехватка компетенций для того, чтобы проводить модернизацию всего спектра стоящей на вооружении техники. Денег на контракты с зарубежными компаниями у Еревана нет, и армия вынуждена эксплуатировать устаревшую даже по меркам локального конфликта технику. Некоторую помощь Армении, естественно, оказывает Россия, но её масштабы явно недостаточны, чтобы решить ключевые проблемы ВС республики.

После «апрельской войны» 2016 года Москва выделила Армении кредит в 200 млн долларов на модернизацию ВС. Тем не менее, масштабы положительных перемен за минувшие четыре года далеки от успехов, которых достигло военное строительство в Азербайджане.

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