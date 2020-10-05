Американский эксперт: Россия не поддержит США в холодной войне против Китая

Политическая игра наперед. Возможны ли в ней победители, или кого и чему учит история

Институт национальных стратегических исследований Национального университета обороны США в публикации журнала National Interest предупреждает военно-политическое руководство страны: расчеты Госдепа, что в развязанной с Китаем холодной войне правительство России займет проамериканскую позицию, не оправдаются.

Почётный научный сотрудник Д. Манкофф написал следующее:

1. Речь Майка Помпео, произнесенная 23 июля, означает разворот политики США в сторону открытой конфронтации с Китаем.

2. Назвав борьбу против Коммунистической партии Китая «миссией нашего времени», Помпео обращался, прежде всего, к России, ведь о России как еще одной великой державе — традиционном сопернике США — он не обмолвился ни словом.

3. Разворот к открытой конфронтации с Китаем, судя по всему, основан на представлении правительства США о том, что Россия станет если не партнёром по борьбе, то, по крайней мере, не станет вмешиваться, заняв нейтралитет.

4. Такая оценка позиции российского правительства основана на растущих, по мнению Госдепа, противоречиях в отношениях России с Китаем и является излишне оптимистичной.

5. В реальности отношения России и Китая носят, по мнению автора, односторонний характер. Иными словами, он считает, что правительство России прокитайское.

6. Чем выше будет накал борьбы США против Коммунистической партии Китая, тем дружеские отношения Москвы окажутся более «ценным товаром» и позволят такому опытному политику, как Владимир Путин, его выгодно использовать в отношениях с Пекином.

7. «Москва однозначно попытается использовать американо-китайскую конфронтацию для продвижения своих государственных интересов. На фундаментальном уровне интересы России Владимира Путина больше связаны с интересами Китая, чем с интересами США. Перспектива более глубокой и более продолжительной американо-китайской конфронтации усилит важность союза России и Китая для них обоих».

Д. Манкофф постеснялся написать прямо вывод о необходимости в текущем курсе американской политики, который он считает фактом и после выборов 2020 года, свержения правительства Путина. Однако нет сомнений, что эксперт-стратег и аналитик именно это и имел в виду.

С конца июля 2020 года прошло уже достаточно много времени, и последние политические события, в частности попытка свержения Лукашенко и «отравление Навального», показали однозначную линию поведения и России и США.

Более того, Д. Манкофф постеснялся прямо написать, что одна из «линий соприкосновения» американских и китайских сил пройдет по территории России и тех регионов, которые Россия считает своей сферой влияния.

Нет сомнений, что военно-политическое руководство США готовило холодную войну с Китаем длительное время и внимательно рассчитало все политические и экономические факторы во всех регионах мира. Обширная сеть агентов американского влияния в странах бывшего СССР в ближайшие годы приложит все усилия, чтобы максимально дестабилизировать Россию и сопряженные с ней страны. Беларусь — это только первая ласточка. На очереди Киргизия.

Стремительная утрата Соединенными Штатами мировой гегемонии превращает внешнюю политику этой страны в предельно агрессивную. В мире постепенно будут складываться два крупных противодействующих блока вокруг США и вокруг КНР. История, как говорил Гегель, повторяется дважды.

Правда, американские ястребы-стратеги в своих наполеоновских планах проглядели один ключевой фактор — нарастающий кризис внутри своей собственной страны. Удастся ли американским правящим кругам разыграть карту «китайской угрозы» так, как они разыгрывали в XX веке карту «советской угрозы», чтобы затушить гнев и недовольство собственных граждан, покажет только время. Но симптоматично, что специалисты Института национальных стратегических исследований Национального университета обороны США в своих раскладах не учитывают внутренние проблемы страны. Практика же показывает, что внешняя политика может быть только продолжением политики внутренней, они неразрывно связаны как фундамент и возвышающееся на нем здание. Те правительства, которые проповедовали принцип независимости внешних действий от внутреннего положения, впадали в авантюры и жестоко платились за это.

СМИ сообщают, что за время президентства Трампа 20% американцев улучшили свое материальное положение и увеличили свои доходы, а 80% оказались с носом. Вряд ли победа Байдена способна принципиально изменить это соотношение в американском народе. Ввязываться в холодную войну с Китаем с подобным тылом может оказать фатальной ошибкой американских правящих кругов.

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