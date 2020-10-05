Война в Нагорном Карабахе. Националистическая по форме. Имперская по содержанию

Почему началась война, и кто планирует получить от нее максимальный дивиденд

Формальный виновник эскалации в Нагорном Карабахе — военно-политическое руководство Азербайджана.

Началось всё с сообщения из Баку: «Двадцать седьмого сентября около 06:00 (05:00 мск) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра». Алиев: «Сегодня утром армянские военные с нескольких направлений обстреляли наши населенные пункты, а также наши военные позиции из различного оружия, в том числе из тяжелой артиллерии».

Далее: «Для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения, командование азербайджанской армии приняло решение о начале контрнаступления по всей линии фронта», — сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Турция в тот же день заявила: «Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации».

«Руководство Армении пытается использовать рядовых граждан в качестве марионеток. Призываю мировое сообщество поддержать справедливую позицию Азербайджана, противостоящего политике оккупации и насилия», — написал Эрдоган

А дальше агрессивная направленность риторики только нарастала. «Настало время завершить кризис в регионе, начавшийся с армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана. Терпению Азербайджана пришёл конец и Баку своими силами ставит точку в армянской оккупации», — заявил 28 сентября Эрдоган. «Армения должна вывести войска с оккупированных земель Азербайджана. Без деоккупации проблему не решить», — подчеркнул глава турецкой дипломатии 29 сентября.

С 29 сентября Азербайджан уже прямо говорит лишь об «освобождении оккупированных территорий», все заявления о «провокациях» и «пресечении боевой активности вооруженных сил Армении для обеспечения безопасности гражданского населения» растворились.

А 30 сентября Алиев фактически признал агрессию: «У нас была надежда. Нам давали эту надежду, нам посылали сигналы, мол, потерпите, вопрос решится. Но я ведь говорил, что азербайджанский народ не смирится с оккупацией. Ведь я говорил, что при отсутствии успеха на переговорах у Азербайджана есть полное право решить вопрос военным путём. Это право дал нам азербайджанский народ и нормы международного права. Поэтому считаю, что призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны. Это делают международные организации, ООН, и мы это, естественно, принимаем. Это делает ОБСЕ, так как и у них есть мандат. А те, кто просто говорит — начните диалог, а мы поможем, то для этого нет необходимости. Сейчас момент истины».

1 октября Эрдоган полностью вскрыл карты: «Условие долгосрочного мира на Кавказе — освобождение каждого клочка оккупированных земель Азербайджана. Турция воспринимает Азербайджан с призмы принципа „одна нация и два государства“. Мы продолжим оказывать посильную поддержку азербайджанским братьям». Иными словами, Эрдоган считает азербайджанцев турками, просто в другом государстве. Как думаете, как скоро после присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану Эрдоган предложит создать Османскую имп... федерацию?

Реальный виновник эскалации — правительство Турции, провоцирующее «азербайджанский реваншизм» в рамках имперского принципа «две страны — один народ»

Во многих регионах мира вспыхивают войны за нефть, газ, алмазы, редкоземельные металлы, стратегическое положение территорий, подчинение населения. Война на Донбассе ведется за уголь, города, промышленность. Крым ценен уникальной природной зоной, городами, стоянкой российского флота. Сирию дербанят за нефть. Ирак разгромили за нефть и газ. За что Азербайджан по турецкой указке перемалывает свою армию в Нагорном Карабахе? Прежде всего за золото, серебро и другие руды металлов, которыми богата земля Нагорного Карабаха. Национальный мотив войны является ширмой, за которой скрываются материальные интересы.

Однако у этого национального мотива имеются мощные корни. Закавказье с ранних времен представляло собой арену резни, склоки и войн. Причина — отсутствие собственной государственности и малоземелье. XX век помнит резню в начале и в конце 1905 года в Азербайджане, грузино-армянскую войну 1918 года. Известен целый ряд районов, где большинство армян всю остальную часть населения, состоящую из татар, вырезали, например, Зангезур. А в Нахичеване преобладающие татары вырезали всех армян. Армения стала советской прежде всего потому, что была предана западом — Антантой и США. А армянские западники — дашнаки (Армянская Революционная Федерация) — довели страну до полной анархии и краха. Война с Турцией, развязанная дашнаками, довела страну до последней крайности, после чего власть в Армении взяли местные большевики. Установление в рамках СССР братской солидарности выбило одним ударом почву из-под вековой вражды между армянами и окружающими Армению мусульманскими народами.

На начальном этапе существования СССР у кавказских народов еще был развит местный национализм.

Все себя считали «коренными», а своих соседей «пришлыми», следовательно, свои интересы ставили выше интересов других. Но постепенно он угасал. Во время Великой Отечественной войны, ставшей самой серьезной проверкой братства народов СССР на прочность, армяне и азербайджанцы бок о бок сражались за свой единый «союз нерушимый братских республик». Следовательно, национализм серьезно отступил назад.

К концу 1970-х годов армяно-азербайджанские комсомольские свадьбы уже перестали быть редкостью. Реализовывалась большевистская стратегия имени Макара Нагульного: «Поломаем все границы… Валяйте, женитесь на инакокровных! Все посмешаются, и не будет на белом свете такой страмоты, что один телом белый, другой желтый, а третий черный, и белые других цветом ихней кожи попрекают и считают ниже себя. Все будут личиками приятно смуглявые и все одинаковые».

Однако уже к концу 1980-х, вместе с «успехами» перестроечной политики и расшатыванием советской государственности национализм поднял голову на Кавказе всюду, и особенно в Карабахе.

Некоторые считают, что известные националистические войны 1990-х стали результатом развала СССР , но, разбираясь с причиной националистических войн, необходимо помнить, что, например, армяно-азербайджанские погромы начались в Сумгаите еще в феврале 1988 года и переросли в войну за Нагорный Карабах. А если сюда добавить этнические погромы того же периода в республиках Закавказья и Средней Азии, действия частей Советской Армии в Тбилиси в 1989 году, в Баку в 1990 году, то становится ясно, что у всех этих и подобных им событий причина общая, которая породила целую серию кровавых конфликтов в еще существующем СССР , а потом и после его краха

Смотря на соотношение экономических и политических факторов в истории кавказских национальных конфликтов XX века видна некоторая зависимость. После падения царизма, который подминал собственность на Кавказе в пользу русских помещиков и русских и иностранных бизнесменов, местные националисты принялись драться за передел земель и заводов. После установления советской власти с ее идеей о братстве трудящихся народов национализм до 1930-х годов продолжал питаться за счет аппетитов «нэпманов» и «кулаков», которые мечтали установить «свободные порядки» и поглотить собственность «пришлых соседей». В 1930-х Сталин отобрал всю собственность у частника, передав ее государству и кооперативам, национальные противоречия значительно сгладились.

До перехода СССР к рыночной экономике вопросы государственных границ никого особо не волновали. Хрущев волюнтаристским решением передал Крым в состав Украины — все аплодируют. Передал бы Брежнев назад в состав РСФСР — опять звучали бы только аплодисменты. Людям было реально плевать, в составе какой республики Крым. Неоднократные территориально-административные переделки республик Прибалтики, Закавказья, Средней Азии в условиях СССР не ущемляли социально-экономических, культурных, политических, религиозных прав граждан. Даже переселение в связи с войной Сталиным целых народов — мера жесткая, репрессивная, обоснованность которой оспаривается по сей день, — проводилось, вопреки утверждениям либеральных пропагандистов, с наделением землей и при государственной помощи по устройству на новых местах.

Однако по мере того как в СССР начали появляться слои частных собственников или бюрократов-вельмож, распоряжающихся государственным имуществом как частным, национальные трения приобретали все более острые формы, тем более на Кавказе, народам которого для вражды не нужно было долго искать поводы. Антисоветчики подливали масло в огонь, ведь национальные конфликты и войны сделались отличным инструментом желанного ими развала СССР .

Так одним из многих возник нагорно-карабахский конфликт. В результате кровопролитной войны в первой половине 1990-х годов постсоветская демократическая Армения фактически оккупировала 20% территории постсоветского демократического Азербайджана, на которой проживало армянское большинство, выдворив всех азербайджанцев. Созданная на территории Нагорного Карабаха республика является абсолютно марионеточным образованием Армении. После чего более богатый ресурсами Азербайджан не только превратился в турецкую полуколонию, но и активно вооружался, создав серьезное военное преимущество в технике над армянами. Уже в XXI веке Азербайджан последовательно прощупывает оборону Нагорного Карабаха, не скрывая намерений решить вопрос военным путем. Текущая эскалация является наиболее масштабным подходом к полноценной войне с Арменией.

Однако за спиной Алиева стоит Эрдоган и имперские амбиции Турции. Война в Нагорном Карабахе — демонстрация силы Турции, адресованная Европе и Греции, с которыми она конфликтует из-за газовых месторождений в восточной части Средиземного моря. Режим Эрдогана после подавления «цветной революции» разбушевался не на шутку и, несмотря на внутренние экономические проблемы, лезет в военные авантюры каждый год. Агрессивную политику Турции не поддерживает никто: ни ЕС, ни США. Эрдоган считает себя игроком мирового уровня

В уже сложившемся пучке противоречий в Нагорном Карабахе наиболее справедливой видится ситуация сохранения статуса-кво и мира. Сейчас наши заблудшие кавказские братья убивают друг друга, одурманенные националистической пропагандой. Причем обратите внимание, за неделю активных боестолкновений нет ни одного пленного, армяне и азербайджанцы ведут войну на взаимное истребление.

С политической точки зрения, имперской политике Турции необходимо давать отпор, иначе аппетиты Эрдогана будут только расти. Некоторые горячие европейские головы даже сравнивают его с Гитлером, а попустительство западных правительств — с политикой умиротворения. Такое сравнение, пожалуй, чересчур, но некоторое сходство все же есть.

Главный противник Турции на Кавказе, внезапно, не Россия, а Иран. Иран с куда меньшим напором, но тоже считает южный Кавказ своей вотчиной. Режим аятолл имеет амбиций не меньше, чем турецкие правящие круги. Россия же вмешиваться в конфликт не будет, чтобы не утратить позицию арбитра между Арменией и Азербайджаном и не портить отношений с Турцией. Кроме того, в Армении у власти антироссийское, прозападное правительство. Кстати говоря, «западные партнеры», как и в 1918 году, не торопятся помогать Армении, несмотря на мощнейшую армянскую диаспору в США и Европе.

Столкновение России с Турцией начнутся, видимо, только тогда, когда «Османская федерация» начнёт претендовать на Крым, Башкирию, Татарию, Алтай, Тыву, Хакасию и так далее.

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