«Их там нет». Кто воюет в Карабахе на самом деле?

Армения и Азербайджан посчитали друг у друга добровольцев

На четвёртый день военного конфликта в Нагорном Карабахе случилось ожидаемое: со всех уголков мира потянулись в Нагорный Карабах мужчины.

Потянулись не просто так, а подержать в руках оружие. По велению сердца или за плату – тут уже индивидуально. Но есть и те, кого занесло на войну совершенно случайно. Рассказываем, кто и как едет воевать в Карабах.

Азербайджан обвинил Армению в том, что она нанимает иностранцев для участия в боевых действиях «на оккупированных территориях Азербайджана». По словам МИД Азербайджана, под видом добровольцев наиболее активно привлекаются наёмники с Ближнего Востока.

«Мы неоднократно выражали обеспокоенность широким использованием Арменией подобных средств», - заявили в Баку



Ну, чего ещё ожидать от внешнеполитического ведомства? Конечно, выражают. Наш МИД тоже регулярно эту самую обеспокоенность выражает. Не далее, как вчера МИД РФ тоже выражал озабоченность, и тоже по поводу участия боевиков из Сирии и Ливии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Правда, наш МИД не уточнил, за кого именно эти самые боевики воюют – за Арцах или за азербайджанских пограничников.

В том, что в конфликте в Нагорном Карабахе действительно участвуют люди, скажем так, из разных стран – ничего удивительного нет. И у армян, и у азербайджанцев, как у любого уважающего себя кавказского народа, есть чувство локтя и сплочённые диаспоры – не только в России, но и по всему земному шару, способные, в случае чего, помочь соотечественникам идеологически, и финансово тоже.

Как только стало ясно, что конфликт в Карабахе на этот раз надолго, и дело пахнет настоящей войной, очевидным стало и другое: без «солдат удачи» не обойдётся. Посольство Армении в Москве столкнулось со шквалом звонков и писем со всей России от добровольцев, желающих помочь Карабаху.

«Спасибо, но военные сами справятся», дали понять в посольстве и попросили не вестись на провокации и соблюдать законы Российской Федерации.

Надо думать, имелась в виду статья 208 УК РФ, в которой говорится об организации незаконных вооружённых формирований и участий в них. Глава азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев ранее обвинил общественную организацию «Союз армян России» в создании этих самых формирований, отреагировав на заявление их лидера Ары Абрамяна, будто из РФ на защиту Арцаха готовы тотчас же вылететь 20 тысяч добровольцев, и, мол, срочно дайте под это дело военный самолёт.



Понятное дело, что военный самолёт никто не выделил: только войны с Турцией России для полного счастья и не хватает. Но, тем не менее, из Москвы в Ереван на фоне боевых действий запускают сразу шесть чартерных авиарейсов. Для «граждан, желающих вылететь в страну», - тактично сообщает официальная страница армянского посольства на Facebook

Важно, впрочем, совсем другое. Не то, сколько именно граждан Армении или Азербайджана покинут Россию и отправятся воевать в Карабах. А то, граждане каких ещё государств туда отправятся, и на каких основаниях.

Пока азербайджанские СМИ пестрели сообщениями о том, что в Карабахе обнаружились наёмники из Сирии, воюющие против Азербайджана, в ряде других изданий появилась информация о переброске боевиков в зону конфликта со стороны Турции, причём боевики отправились воевать за Азербайджан. А затем достоянием общественности стали и другие упоительные истории - как иностранные журналисты отправились на поиски боевиков, а обнаружили обманутых работяг, которые не подозревали, что едут прямиком в пекло войны.

В частности, арабский сайт BBC поведал рассказ о жителе Сирии Абдулле (имя, как пишет издание, не настоящее), который, как и многие жители Ближнего Востока и Сирии в частности, страдает от тяжелых экономических и жизненных условий.

«Более 90% людей там не могут покрыть основные жизненные расходы, а 81% получает более низкую ежемесячную зарплату. Начиная с 50 долларов, 78% не имеют возможности покупать то, что им нужно или что они хотят. Поэтому Абдулла устроился на работу в Азербайджане за 2000 долларов в месяц, чтобы улучшить жилищные условия своей семьи, но он не знал, что его там ждет», - пишет издание



Абдулла поведал, что неделю назад поступило предложение от командования Сирийской

национальной армии (протурецкая, борется против исламистов, сирийских демократических сил и против Асада немного тоже) отправиться охранять военные объекты в Азербайджане. Через несколько дней началась война, и на линии огня оказались простые люди, не умеющие толком воевать.

Абдулла поглядел на трупы соотечественников и попробовал вернуться домой, но не тут-то было.

Вскоре корреспондент BBC потерял с Абдуллой связь – хотелось бы верить, что причиной этому стала нестабильная работа интернета в зоне боевых действий, а не что-то другое. Тем не менее, как добавляет издание, в северных районах Сирии, контролируемых протурецкими силами, некоторым семьям уже приходят извещения о гибели их родных.

Мораль сей басни будет очень простой и грустной. И для армян, и для азербайджанцев, и для всех тех, кому дома не сидится, дай только за справедливость где-нибудь повоевать. За деньги, или за другие интересы, или просто так – не суть важно.

Кто-то скажет: наёмники, равно как и добровольцы-ополченцы, были всегда. Но, кажется, мы и сами не заметили, как война из безусловного ужаса, самого страшного, что может произойти со страной и с народом вообще, превратилась в рядовую обыденность. И теперь вместо «Лишь бы не было войны» появилось нечто куда более страшное: «Война, отлично. Выезжаем!».