Бакинский реванш. Почему инициатива перешла к Азербайджану?

Залогом военных побед Баку являются углеводородное богатство и грамотная политика в военной сфере

Текущее обострение нагорно-карабахского конфликта продемонстрировало возросшие боевые возможности азербайджанских ВС, которые смогли потеснить армянские формирования на севере и юге непризнанной республики, заняв ряд важных высот.

Вполне вероятно, что наблюдаемая сейчас эскалация насилия завершится отвоеванием отдельных районов непризнанной республики азербайджанскими войсками. Если это действительно произойдёт, то Баку получит дополнительный стимул для дальнейшего развития армии, которая объективно является единственным инструментом «восстановления», как считают там, территориальной целостности государства.

В Баку открыто признают приоритетность «деоккупации» Карабаха посредством применения военной силы. Данный тезис закреплён в принятой в 2010 году Военной доктрине республики. Причём Баку рассчитывает «вернуть» все территории, входившие в состав Азербайджанский ССР.

Сейчас, несмотря на воинственную риторику, Баку вряд ли готов (даже при прямой поддержке Турции) начать крупномасштабную войну. Скорее всего, азербайджанская армия продолжит практиковать тактику постепенного возвращения под свой контроль спорных карабахских земель.

С каждым новым обострением Баку будет по кусочку отламывать их у непризнанной республики, соглашаясь на перемирие лишь после фиксации результатов боестолкновений



Такая политика в свою очередь будет провоцировать армянские формирования на попытки вернуть статус-кво. Но с большой вероятностью контрудары НКР и Еревана будут неудачными и лишь дадут Баку повод для новых наступлений и территориальных приобретений. В перспективе (пусть и долгосрочной) более слабая в военном и экономическом отношении Армения рискует частично, либо полностью утратить Карабах.

От ополчения к профессионалам

Азербайджан смог добиться существенного перевеса сил в регионе благодаря последовательному военному строительству с опорой на богатую энергоресурсами экономику, партнёрские отношения с РФ, фактическому военно-политическому союзу с Турцией, заимствованию опыта ведущих стран НАТО, развитию военно-технического сотрудничества с Западом и Израилем.

Важно подчеркнуть, что азербайджанская армия формировалась в условиях уже начавшегося конфликта с Ереваном за контроль над Карабахом. Борьба за эту землю путём достижения полного военного превосходства над противником стала экзистенциальной целью военного строительства Азербайджана.

В первой половине 1990-х годов, то есть в период горячей фазы карабахского конфликта, азербайджанские ВС представляли собой в основном плохо организованные добровольческие батальоны и отряды ополчения. Регулярных частей с кадровыми офицерами у Баку практически не оказалось.

Ситуация для Азербайджана усугублялась политическим хаосом — с 1991 по 1993 годы в стране сменилось четыре президента, причём два из них (Ягуб Мамедов и Иса Гамбар) находились в статусе и.о. Стабильность в республике наступила с приходом к власти Гейдара Алиева в октябре 1993 года, отца нынешнего азербайджанского лидера Ильхама Алиева



Будучи опытным политиком (в 1980-е годы он занимал пост первого замглавы Совмина СССР ), новый глава государства осознал бесперспективность попыток азербайджанских войск вернуть утраченный контроль над Карабахом. Он вступил в диалог с Москвой, при посредничестве которой в мае 1994 года было подписано соглашение о бессрочном прекращении огня.

Перемирие дало Алиеву возможность заняться решением социально-экономических проблем. Он смог вывести из депрессии промышленность страны, обуздать инфляцию, сократить дефицит бюджета, повысить инвестиционную привлекательность республики.

Наряду с этим Гейдар Алиев поддерживал реваншистские и антиармянские настроения в азербайджанском обществе. Он смог убедить людей в том, что соглашение о прекращении огня не означает сдачу позиций и потерю Карабаха, однако для будущего успеха стране требуется политическая стабильность, экономический рост и военные реформы.

Ещё в ноябре 1993 года законом «Об обороне» Алиев упразднил добровольческие формирования, сосредоточив все полномочия в руках Минобороны и президента как Верховного Главнокомандующего.

В 1995 году Алиев поборол оппозицию в лице премьера Сурета Гусейнова и подавил мятеж ОПОН (отряда полиции особого назначения). Это позволило президенту провести радикальную чистку силовых структур, окончательно переподчинив их себе



Со второй половины 1990-х годов азербайджанская армия начинает активно интегрировать опыт НАТО и Турции посредством перехода на стандарты альянса и участия в совместных учениях и миссиях. Так, миротворческие силы республики действовали в Косово, а потом в Ираке в составе возглавляемой США коалиции.

В то же время Баку (в отличие от Киева и Тбилиси) никогда не напрашивался в члены НАТО благодаря чему сохранил дружественные отношения с РФ, которая могла в ответ значительно усилить позиции Еревана в карабахском конфликте.

Сотрудничество Азербайджана с альянсом проходит в рамках заключённого в середине 2000-х годов Плана по индивидуальному партнёрству. Военнослужащие республики постоянно проходят обучение в заведениях и центрах НАТО, а на учениях с военным блоком получают оценки и рекомендации.



Несмотря на сильное западное влияние, Баку сохранил в общих чертах советскую систему допризывной подготовки и не стал распускать существовавшие при СССР военные вузы, хотя и внедрил в их программу принятые в Турции и НАТО порядки. Сейчас почти все военные учебные заведения республики объединены в Высшее военное училище им. Гейдара Алиева

Данное учреждение занимается подготовкой лейтенантов, работает с офицерами запаса, развивает программы с зарубежными странами, включая РФ. Высший командный состав ВС Азербайджана (по советско-российскому образцу) проходит подготовку в Академии вооружённых сил.

Советское наследство и новые закупки

Наряду с повышением профессиональной подготовки личного и командного составов руководство Азербайджана смогло серьёзно модернизировать материальную базу армии.

В первую очередь Минобороны республики сохранило и увеличило количество советского тяжёлого вооружения (самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, танков, РСЗО, огнемётных систем и оперативно-тактических комплексов), средств ПВО («Стрела», «Шилка») и летательных аппаратов (Су-24, Су-25, Су-17, МиГ-29, МиГ-25, L-39, Ми-8, Ми-24).

Одним из ключевых партнёров Азербайджана в середине и во второй половине 2000-х годов была Украина, продававшая республике главным образом модернизированные образцы советской техники. Аналогичную роль поставщика обновлённого советского оружейного наследства выполняла и Беларусь



Акцент в военно-техническом сотрудничестве с Россией, Турцией, Израилем и западными государствами Баку сделал на массовой закупке новой амуниции, противотанковых комплексов, стрелкового оружия, современных образцов автомобильной техники, БТР, беспилотников, некоторых средств ПВО и РСЗО.

Пик импортных контрактов пришёлся на период 2005-2014 годов, когда наблюдался бурный рост военных расходов Азербайджана на фоне благоприятной нефтяной конъектуры. Как подсчитали специалисты российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), в пиковые 2011-2014 годы объём военного бюджета Азербайджана в 12-15 раз превышал в долларовом исчислении показатель 2000 года.

Учитывая текущее состояние мирового рынка энергоресурсов и неутешительные прогнозы экономистов, можно сказать, что тучные годы для Азербайджана позади. Однако в период высоких цен на углеводороды Баку смог грамотно распорядиться нефтедолларами, создав запас прочности как минимум на среднесрочную перспективу.

Анализируя собственный опыт в Карабахе и действия других государств в локальных вооружённых конфликтах, руководство Азербайджана пошло на абсолютно оправданный шаг, сохранив и приумножив парк советской техники, которая показала высокую эффективность против неприятеля, лишённого высокотехнологичного оружия.

При этом азербайджанцы были не чужды военным инновациям, активно закупая, например, разнообразные беспилотники (в основном, у Израиля), способные в горной и скалистой местности эффективно выполнять задачи по разведке, целеуказанию, диверсиям и уничтожению техники и позиций противника



В общей сложности сегодня в армии Азербайджана служат около 70 тысяч человек, включая солдат-срочников. Пять из четырёх армейских корпусов Сухопутных войск республики развёрнуты на линии соприкосновения с Карабахом и границе с Арменией. Один корпус дислоцирован в Баку и окрестностях, выполняя функцию тыла и резерва.

Подводя итог, невозможно обойти стороной тонкую политическую линию, которую проводил Баку в отношениях с Москвой. Так, несомненным успехом азербайджанской дипломатии стала отмена оружейного эмбарго в 2008 году. В итоге Россия превратилась в одного из основных военно-технических партнёров Баку и косвенно несёт перед Ереваном ответственность за поражения в Карабахе.

Если опустить эмоции, которые бушуют сейчас, в том числе и в России, то можно сделать вывод, что Азербайджан переиграл Армению на поприще дипломатии и в вопросах подготовки вооружённой борьбы за Карабах. Причём такой результат является следствием не только благоприятного экономического фактора, но и хорошо продуманной государственной политики.