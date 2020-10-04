Шкала Ландау – умнейшие физики ХХ века

Сольвеевские конгрессы — серия международных конференций по обсуждению фундаментальных проблем физики и химии, проводимая в Брюсселе международными Сольвеевскими институтами физики и химии с 1911 года. На фото участники пятого Солвеевского конгресса слева направо нижний ряд: Ирвинг Ленгмюр (Нобелевская премия по химии, 1932 – далее просто НПХ), Макс Планк (НПФ-1918), Мария Кюри (НПФ–1903, НПХ-1911), Хенрик Лоренц (НПФ-1902), Альберт Эйнштейн (НПФ-1921), Поль Ланжевен, Шарль Гюи, Чарльз Вильсон (НПФ-1927), Оуэн Ричардсон (НПФ-1928). Средний ряд: Петер Дебай (НПХ-1936), Мартин Кнудсен, Уильям Брэгг (НПФ-1925), Хендрик Крамерс, Поль Дирак (НПФ-1933), Артур Комптон (НПФ-1927), Луи де Бройль (НПФ-1929), Макс Борн (НПФ-1954), Нильс Бор (НПФ-1922). Верхний ряд: Огюст Пикар (без "нобелевки”, зато с изобретением батискафа "Трест”, спустившегося на дно Мариинской впадины), Эмиль Анрио, Пауль Эренферст, Эдуард Герцен, Теофил де Дондер, Эрвин Шрёдингер (НПФ-1933), Жюль Эмиль Вершафельт, Вольфганг Паули (НПФ-1945), Вернер Гейзенберг (НПФ-1932), Ральф Фаулер, Леон Бриллюэн.

Лауреат Нобелевской премии советский физик Лев Ландау использовал логарифмическую шкалу для ранжирования лучших физиков XX века по их вкладу в науку. Лев Ландау (1908-1968) был одним из лучших физиков Советского Союза, внесший свой вклад в ядерную теорию, квантовую теорию поля и, среди прочих, астрофизику. В 1962 году он получил Нобелевскую премию по физике за разработку математической теории сверхтекучести. Ландау также написал великолепный учебник по физике, обучая целые поколения ученых. Блестящий ум, Ландау любил классифицировать все в своей жизни – он оценивал людей по их интеллекту, красоте (физик известен своей любовью к блондинкам), вкладу в науку, тому, как они одевались и даже как разговаривали. Из этой статьи вы узнаете, кого выдающийся советский ученый считал лучшими физиками в истории человечества.

Шкала Ландау

Одна из самых известных классификаций Ландау – это его рейтинг величайших физиков ХХ века. Эта шкала логарифмическая, то есть вклад ученых, отнесенных к первому классу, в десять раз больше, чем вклад физиков, отнесенных ко второму классу, и так далее. Другими словами, чем больше число, тем меньший вклад, по мнению Ландау, внес тот или иной физик в науку.

Альберт Эйнштейн – Ранг 0,5

Эйнштейн , создатель Общей теории относительности, по мнению советского ученого, принадлежит к своему собственному классу. Ландау считал себя величайшим умом среди весьма впечатляющей группы ученых, которые переосмыслили современную физику. Ландау, однако, считал, что если бы этот список был расширен до ученых предыдущих столетий, Исаак Ньютон – отец классической физики, также присоединился бы к Эйнштейну, занимая почетную первую строчку в этой логарифмической шкале.

Ранг 1

Группа в этом классе самых умных физиков включала лучшие умы, которые разработали теорию квантовой механики.

Вернер Гейзенберг (1901 — 1976) — немецкий физик-теоретик, получивший известность в поп-культуре благодаря альтер-эго Уолтера Уайта в фильме «Во все тяжкие». Он известен принципом неопределенности Гейзенберга, и его Нобелевская премия 1932 года категорически утверждает, что это было не что иное, как «создание квантовой механики».

Эрвин Шредингер (1887 — 1961) — австрийско-ирландский физик, подаривший нам печально известный мысленный эксперимент «кошка Шредингера» и других магов разума из квантовой механики. Уравнение Шредингера нобелевского лауреата вычисляет волновую функцию системы и то, как она изменяется с течением времени.

Поль Дирак (1902-1984) – еще один гигант квантовой механики, этот английский физик-теоретик разделил Нобелевскую премию 1933 года с Эрвином Шредингером «за открытие новых продуктивных форм атомной теории.»

Нильс Бор (1885 — 1962) – датский физик, который сделал фундаментальные дополнения к тому, что мы знаем об атомной структуре и квантовой теории, что привело к его Нобелевской премии по физике 1922 года.

Шатьендранат Бозе (1894 — 1974) – индийский математик и физик, известен своими работами по квантовой механике. Один из создателей квантовой статистики, теории конденсата Бозе — Эйнштейна. Бозонные частицы названы в его честь.

Юджин Вигнер (1902 — 1995) — венгерско-американский физик-теоретик, получивший в 1963 году Нобелевскую премию по физике за работы по теории атомного ядра и элементарных частиц. Как известно, он принял участие во встрече с Лео Силардом и Альбертом Эйнштейном, которая привела к написанию ими письма президенту Франклину Д. Рузвельту, результатом которого стало создание Манхэттенского проекта.

Луи де Бройль (1892-1987) — французский теоретик, внесший ключевой вклад в квантовую теорию. Он предложил волновую природу электронов, предположив, что вся материя обладает волновыми свойствами – пример концепции корпускулярно-волнового дуализма, Центральной в теории квантовой механики.

Энрико Ферми (1901 — 1954) — американский физик, которого называют «архитектором ядерного века», а также «архитектором атомной бомбы». Он также создал первый в мире ядерный реактор и получил Нобелевскую премию по физике 1938 года за работу по индуцированной радиоактивности и за открытие трансурановых элементов.

Вольфганг Паули (1900-1958) — австрийский теоретик-теоретик, известный как один из пионеров квантовой физики. В 1945 году он получил Нобелевскую премию по физике за открытие нового закона природы – принципа исключения (он же принцип Паули) и развитие теории спина.

Макс Планк (1858-1947) — немецкий физик-теоретик, получивший в 1918 году Нобелевскую премию по физике за кванты энергии. Он был создателем квантовой теории, физики атомных и субатомных процессов.

Ранг 2.5

Ландау оставил после себя множество достижений — это и многотомные научные труды по физике, и сотни метких афоризмов, и знаменитая теория счастья.

Ранг 2.5 – так Ландау первоначально оценивал себя. Эта скромность вызвана тем, что Ландау полагал, что не произвел никаких фундаментальных достижений. Позже, по мере роста собственных достижений советский ученый повысил свой ранг – до 1,5.