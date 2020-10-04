Коллаж и его место в традиции изобразительного искусства

История коллажа

В качестве самостоятельной техники впервые коллаж был использован в традиции кубизма. Впоследствии он стал неотъемлемой частью современного изобразительного искусства. Отличительной особенностью метода является использование различных традиционных и нетрадиционных художественных материалов. После дополнительной обработки при помощи ножей, ножниц и других инструментов их приклеивают на декоративную поверхность. Новая техника бросила вызов традиционному искусству, продемонстрировав потенциал материалов, считавшихся частью обыденной, десакрализованной реальности. Познакомится с работами современных мастеров можно в каталоге https://kyiv.gallery/ru/kartiny/kollazh

Впервые отдельные элементы коллажей встречаются в декоративно-прикладном искусстве коптов в IV-VII вв. Метод также использовали при создании войлочных завесов кочевых народов Средней Азии. С тех пор те или иные приемы не системно применялись в разных направлениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Фотоколлаж, к примеру, был известен в 1860-х годах. С его помощью создавались сувениры для викторианской аристократии. Но все изменилось в начале ХХ века. Развитие модернистских течений привело к активному пересмотру традиционных взглядов на сущность и задачи творческой деятельности. Эксперименты с формой, цветом, композицией и перспективой закономерно привели художников к идее использования обычных материалов. С тех пор коллаж превратился в полноценную технику изобразительного искусства.

Термин «коллаж» был придуман Джорджем Браком и Пабло Пикассо еще в начале ХХ века. Они использовали эту технику для реорганизации пространства на холсте, создавая наложенные и дополнительные планы. Пика популярности в традиции кубизма метод приобрел на синтетическом этапе развития направления. Далее инициативу перехватили представители дадаизма. Бунт против традиционного искусства как нельзя лучше сочетался с техникой производства коллажа и применяемыми материалами.

Первым художником, который полностью посвятил свое творчество новому методу, был Курт Швиттерс. Для своих работ он собирал все, что мог найти на улице (старые билеты, кусочки дерева, фрагменты газет, обрывки шнурков и т.д.). Но его работы не были простым набором всякого мусора: художник использовал краски и приемы модернистской живописи для создания настоящих произведений искусства. Представление о силе и глубине творческого гения Швиттерса можно составить по его известному коллажу под названием «Картина со световым центром». Художник был не только практиком, но и теоретиком коллажа. Он издавал журнал «Merz», в котором презентовал свои работы и объяснял суть нового искусства. В поздний период своего творчества Швиттерс начал активно использовать вырезки из журналов, чем, по мнению искусствоведов, предвосхитил интерес к популярной культуре. В дальнейшем метод активно использовали в своем творчестве представители таких направлений, как сюрреализм, фовизм, футуризм и поп-арт.

Философия коллажа

Интерес представителей модернистских течений к методу во многом был продиктован идеологическими соображениями. Он позволил реализовать идеи авангарда не только на уровне художественного языка и композиции, но и художественных материалов. Во-первых, снималось строгое разграничение между объектами материального мира, которые можно было использовать в искусстве. Теперь фрагменты «потерянных» или «отброшенных» вещей могли стать частью художественного образа. Во-вторых, коллаж приучал зрителя видеть мир во всей его сложности, составленной из обычных деталей. В-третьих, метод предлагал альтернативу традиционному художественному языку, который дадаисты считали дискредитированным фальшивыми ценностями культуры и не пригодным для выражения высоких истин.

Несколько иную точку зрения на предназначение и идейное содержание коллажа имели представители поп-арта. В их интерпретации техника служила целям создания доступного и понятного зрителю образа из предметов массовой культуры. Мастера стремились не просто разрушить старую культуру, как дадаисты, но деконструировать ее иерархию ценностей путем возведения объектов массовой культуры в ранг предметов искусства.

Самые известные коллажи в истории мирового искусства

«Натюрморт с плетеным стулом» (1912). Работа знаменитого Пабло Пикассо, созданная на заре развития метода. Вместо багетов мастер использовал обрывок старой веревки. Коллаж был создан в период синтетического кубизма. В это время мастер экспериментировал с различными материалами и предметами. «Натюрморт на столе с «Джиллет» (1914). Работа Джорджа Брака, выполненная в стиле синтетического кубизма с применением угля, гуаши и бумаги. Она дает отличное представление об эстетических идеалах одного из основоположников метода. Сегодня натюрморт находится в Центре Жоржа Помпиду. «Падение Икара» (1943). Известная работа Анри Матисса, созданная в рамках подготовки к выходу иллюстрированной книги «Джаз». В это время художник из-за болезни не мог полноценно заниматься живописью и перемещался в инвалидной коляске. Сюжет аппликации для самого автора, вероятно, стал некой проекцией собственного душевного состояния, вызванного невозможностью заниматься живописью.

Коллаж в современном украинском искусстве

Метод коллажа активно используют отечественные мастера, работающие в разных направлениях декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В силу своей простоты, доступности и универсальности именно он становится наиболее востребованной среди посетителей различных арт-мероприятий. Свое знакомство с миром искусства самые маленькие посетители ивентов начинают именно с коллажа, непосредственно принимая участие в создании картин. В украинском сегменте есть также немало поклонников этого метода среди профессиональных художников.

Любовь Мирошниченко

Технику коллажа художница использует во время работы над натюрмортами. Умело используя бумагу, она выбирает необыкновенно реалистичные колористические решения для максимально точной передачи оттенков живых цветов. Зрителю потребуется время, прежде чем он поймет, что все эти захватывающие изображения выполнены без применения красок. Используя технику коллажа, Мирошниченко также создает портреты и сюжетные композиции из авторской бумаги, картона, а также ДВП. Стилистическое разнообразие картин впечатляет: здесь Вы встретите черты абстракционизма, экспрессионизма, модернизма и импрессионизма.

Вероника Чередниченко

Коллаж художница использует в качестве вспомогательной техники, позволяющей создавать дополнительные планы и зонировать внутреннее пространство полотна. На творчество Чередниченко заметное влияние оказала традиция символизма и сюрреализма: ее картины заставляют остановиться и поразмышлять о том, какой может быть гармония.

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