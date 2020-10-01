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Эфиопия запустит в декабре свой второй спутник

Эфиопия запустит в декабре свой второй спутник

20 декабря Эфиопия запустит свой второй спутник, об этом рассказал директор Эфиопского института космической науки и технологии Соломон Белай.

Главная миссия этого спутника заключается в прогнозировании и предупреждении наводнений в регионе, а также он будет проводить мониторинг в интересах сельского хозяйства. Одной из причин запуска второго спутника стало то что первый, запущенный в декабре 2019 года, не может охватить всю территорию.

В планах на ближайшие 10 лет у страны запустить еще 7 аппаратов, один из которых будет спутником связи, а так же завершить строительство национального центра по производству и разработке спутников, именно тогда спутники будут производится непосредственно в Эфиопии, напомним что оба спутника разрабатывались с участием Китая.

01 октябрь 2020 /
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