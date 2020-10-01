Зонд «Паркер» поставил новый рекорд близости к Солнцу

Зонд Паркер совершил шестой облет вокруг Солнца, при этом он поставил новый рекорд по сближению с ним. Расстояние между аппаратом и фотосферой звезды составило всего 13,5 млн километров, это примерно 35 расстояний между Луной и Землей. Ему удалось собрать новую необходимую информацию и в скором времени он передаст ее на Землю.

За два года работы зонда, он собрал большое количество новой информации, смог заметить след кометы Фаэтон и самую яркую комету этого года NEOWISE, помог специалистам разобраться с механизмами ускорения частиц около Солнца, показал движение солнечного ветра.

Напомним что зонд был запущен в августе 2018 года и он должен собрать множество данных о нашей звезде, а именно параметры солнечного ветра, исследование внешних слоев Солнца, определение структуры и динамики магнитных полей. Чтобы работоспособность аппарата сохранялась в столь жестких условиях очень высоких температур и постоянного потока заряженных частиц, научные приборы аппарата укрыты многослойным теплозащитным щитом, а под ним установлена система охлаждения.

В середине декабря 2024 года, зонд завершая свою миссию практически войдет в атмосферу Солнца, оказавшись на расстоянии около 6,5 млн километров от фотосферы звезды, так он получит самые уникальные данные о нашем светиле.