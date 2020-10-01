ОАЭ планируют высадит аппарат на Луну в 2024 году

В ОАЭ рассказали о намерениях к 2024 году высадить на поверхность нашего спутника луноход, который будет заниматься изучением лунного грунта. Если миссия состоится, то ОАЭ станут четвертой страной, которая смогла совершить посадку на поверхность Луны.

Новый луноход создан исключительно специалистами из ОАЭ. Это будет четырехколесный ровер, массой 10 кг, оснащенный рядом приборов для изучения лунного грунта. Луноход получит имя «Рашид», в честь первого эмира Дубая. Полученные научные данные планируется передать институтам всего мира.

На сегодняшний день, космическая отрасль страны стремительно развивается, в 2009 году был запущен первый арабский спутник, в 2018 году на МКС отправился первый астронавт из этой страны, а в 2020 году был запущен аппарат для изучения атмосферы Марса. В 2019 году в стране утвердили план развития космической отрасли до 2030 года. Кроме краткосрочных и околоземных проектов, у ОАЭ есть план создать обитаемый город на Марсе к 2117 году.