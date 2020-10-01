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Где находится самое далекое от суши место?

Где находится самое далекое от суши место?

Точка Немо используется как свалка космических кораблей

Наверное, у каждого человека хотя бы раз в жизни возникало желание уехать туда, где его никто не достанет. Но сегодня места, где нет ни одного человека, практически невозможно найти. Таким местом разве что является так называемая точка Немо, которая считается самым далеким от суши местом. Она расположена на южной части Тихого океана и три ближайшие клочки суши отдалены от нее на 2688 километров. В этой точке нашей планеты почти никого нет, даже рыб — можно встретить только микробов. Зато это место является крупнейшей свалкой космического оборудования. В рамках этого материала мы выясним, почему в точке Немо никто не живет и почему на ее территории лежит огромное количество обломков космических кораблей. Но для начала стоит разобраться, каким образом она была открыта, потому что о ней не было известно вплоть до 1992 года.


Где находится точка Немо?

По данным BBC Earth, ученые не могли определиться с расположением самой далекой от суши места на протяжении столетий. Точка Немо была открыта только в 1992 году хорватским исследователем Хрвойе Лукателом (Hrvoje Lukatela). Во все времена поиск наиболее отдаленного от материков места был сложным потому, что ученые не могли просто раскрыть карту Земли и поставить посредине самого большого океана. А все потому, что наша планета не идеально круглая, а имеет слегка вытянутую форму. Поэтому, чтобы учесть все неровности и и выявить необходимую точку на карте, пришлось прибегнуть к компьютерному моделированию. Хрвойе Лукател загрузил в компьютер наиболее точные данные о параметрах нашей планеты и получил долгожданный результат.

Где находится самое далекое от суши место?

Точка Немо на карте

Определенное компьютером место было названо точкой Немо, в честь одноименного капитана — героя романов Жюль Верна. Эта точка расположена на южной части Тихого океана. Желающим добраться до необычного места придется запастись терпением и преодолеть 2688 километров. А местом старта лучше выбрать острова Дюси, Моту-Нуи или Махер. Чтобы вы понимали, насколько это место удалено от цивилизации, вот интересный факт — Международная космическая станция находится на высоте 400 километров. То есть, если вы вдруг окажетесь в точке Немо, самыми близкими к вам людьми будут члены экипажа космической станции!


Кто живет в точке Немо?

Люди появляются в точке Немо очень редко. Например, некоторые экстремалы доплывают туда на катерах в рамках соревнований. Рыб и водных млекопитающих там тоже нет, потому что им нечем питаться. Дело в том, что обычно питательные вещества попадают из суши в воду под воздействием ветра. Вблизи точки Немо суши нет, а значит, в этих водах нет и источника пищи для рыб. Неподалеку от этой точки, на некоторой глубине, есть подземные вулканы — возле них живут разве что бактерии, которые способны питаться образующимися минералами.

Кладбище космических кораблей

Так как в точке Немо практически никого нет, аэрокосмические агентства NASA и Роскосмос используют его в качестве свалки для космических аппаратов. Когда срок службы спутников и прочего оборудования истекает, агентства сталкивают их с земной атмосферой и они падают именно в эту точку. Но это не значит, что прямо сейчас, на дне Тихого океана лежат огромные устройства, которые когда-то летали в космосе. Там лежат только самые прочные составные части, потому что остальные детали сгорают в атмосфере. Ученые считают, что в скоплении мусора в точке Немо нет ничего катастрофического. А все потому, что это место слишком отдалено от человечества, чтобы нанести большой вред.

Где находится самое далекое от суши место?

На дне точки Немо лежат сотни космических кораблей. В их числе около 150 российских «Прогрессов» и останки космической станции «Мир»

Подводное чудовище

Но скопление мусора это в любом случае нехорошо. Некоторые люди считают, что на территории точки Немо высокая радиация. Если пофантазировать и представить, что в это место приплывет какое-либо животное, то оно может мутировать. В результате оно способно стать огромным морским чудовищем. Звучит как глупая сказка, но однажды ученые действительно начали подозревать, что в точке Немо живет монстр. Дело в том, что примерно в 2000 километрах от него был слышен подводный гул. Он был громче, чем звуки китов и других крупных млекопитающих. Сначала исследователи предполагали, что они имеют дело с неизвестным науке животным, но потом оказалось, что это грохот разрушающихся айсбергов.

Где находится самое далекое от суши место?

Когда-то люди считали, что в точке Немо обитает Ктулху

Возникновению мифа о монстре точки Немо способствовало то, что это место упоминалось в рассказах американского писателя Говарда Лавкрафта. Описанный им город Р’льех, который затоплен и держит в своем плену огромного монстра Ктулху, располагался поблизости точки Немо.

01 октябрь 2020 /
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