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Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Что о ней известно?

Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Что о ней известно?

Фотография «ЭпиВакКороны» были опубликованы в начале сентября

Примерно в марте 2020 года стало ясно, что коронавирус может распространиться по всей планете. Так и произошло, поэтому разработкой вакцины от смертельно опасной болезни занялись как минимум 150 групп ученых из разных стран. Наиболее ярко в этом деле проявили себя Германия, Россия, США и Китай. Разработка вакцины — это долгий процесс и многие исследователи утверждали, что спасительного средства в этом году ждать не стоит. Но уже в конце августа российские ученые представили первую вакцину от коронавируса — «Спутник-5». Так как разработкой вакцины занимаются исследователи из разных научных центров, это далеко не единственный препарат в своем роде. На днях в России была запатентована вторая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Чем же она отличается от первой?

 


Первая вакцина от коронавируса

Первая вакцина «Спутник-5» была разработана в московском Институте Гамалеи. Подробнее в этом материале. Известно, что в состав «Спутника-2» входит два раствора. В первом содержится аденовирус человека Ad5, а во втором — Ad26. Они являются одними из главных возбудителей респираторных заболеваний. Также в составе есть сахароза, соли, этанол 95% и другие вспомогательные вещества. Сообщается, что после введения вакцины у человека первым делом вырабатывается клеточный иммунитет. Потом в организме образуются так называемые «клетки памяти», которые обеспечивают длительную защиту от вируса.

Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Что о ней известно?

Вакцина «Спутник-5»

Вакцину «Спутник-5» уже вводят некоторым жителям России — например, врачам. Некоторые страны уже заказали более миллиона доз препарата. Только вот большинство людей относятся к нему с недоверием. Убедительных доказательств безопасности вакцины до сих пор нет, но есть сообщения о возникновении 144 побочных эффектов. Среди них числятся боль и отек в месте введения препарата, а также повышение температуры тела, боль в ротоглотке и так далее. При этом введение «Спутника-5» противопоказано детям и пожилым людям от 60 лет.

Вакцина «ЭпиВакКорона»

По данным Роспатента, вторая вакцина от коронавируса называется «ЭпиВакКорона». Ее разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Новосибирский препарат отличается по составу от «Спутника-5» тем, что его главными действующими элементами являются непосредственно фрагменты вируса. После введения вакцины, в организме человека возникает иммунный ответ против коронавируса. Центр вирусологии «Вектор» получил разрешение на проведение тестов на добровольцах 24 июля. Первый и второй этапы испытаний проводились с июля по сентябрь на 100 добровольцах. Третий этап начнется в ноябре и в нем будет участвовало около 3000 добровольцев.

Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Что о ней известно?

«ЭпиВакКорона» расшифровывается как «эпитопная вакцина против коронавируса»

Подробной информации о воздействии новой вакцины на организм людей пока нет. Но на сайте стопкоронавирус.рф сказано, что привитые вакциной «ЭпиВакКорона» люди чувствуют себя хорошо. Они находились под наблюдением врачей на протяжении нескольких недель и на данный момент уже выписались из больницы. В целом, такие результаты тестирования выглядят более обнадеживающими. Можно предположить, что выбирая между вакцинами, люди бы с большей долей вероятности остановили свой выбор на «ЭпиВакКороне». Вакцина «Спутник-5», из-за отсутствия убедительных доказательств своей безопасности, не вызывает особого доверия. Впрочем, в обоих случаях необходимы более длительные испытания, ведь неизвестно, как вакцины скажутся на состоянии большего количества людей. Все мы разные и при наличии некоторых заболеваний разработанные препараты могут быть противопоказаны.

Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Что о ней известно?

А какой вакцине больше всего доверяете вы? Найти подробности о российских вакцинах непросто. На сайте стопкоронавирус.рф также упоминается препарат, именуемый как «Вакцина НИИ вакцин и сывороток ФМБА России». Информация о ней не обновлялась с конца июля 2020 года и как с ней обстоят дела на данный момент, неизвестно.

Тем временем разработкой вакцины также занимаются ученые из других стран. Но на данный момент исследователи не спешат выпускать их в продажу и проверяют их безопасность.

01 октябрь 2020 /
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