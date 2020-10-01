» » Какие опасные бактерии могут жить в водопроводной воде?

Какие опасные бактерии могут жить в водопроводной воде?

Какие опасные бактерии могут жить в водопроводной воде?

Вода из-под крана может быть смертельно опасной, но не стоит паниковать

Каждому взрослому человеку рекомендуется ежедневно выпивать примерно 3 литра воды. Приверженцев здорового образа жизни становится все больше, поэтому многие люди успешно следуют этому простому совету. Большинство из нас уже привыкло пить воду прямиком из-под крана, но знаете ли вы, что она не такая чистая, как выглядит? Она попадает в краны наших квартир из водохранилищ и озер, поэтому изначально является очень грязной. Перед появлением в наших домах, вода проходит тщательную очистку и протекает через километры ржавых труб. Иногда предпринятых мер по обеззараживанию проточной воды бывает мало и в организмы людей попадают опасные бактерии и даже вирусы. Недавно в Техасе из-за грязной воды произошла страшная трагедия, о которой мы и поговорим в рамках этой статьи. Также мы с вами разберемся, какие именно опасные микроорганизмы могут содержаться в воде из-под крана.

 


Откуда берется вода?

Как и говорилось выше, в краны наших домов вода попадает из водохранилищ и озер. Сначала она собирается в так называемой станции водоподготовки. Там она проходит несколько этапов очистки. Сначала ее очищают механическим способом от крупного мусора. Затем в ход идут химический метод очистки — при помощи хлора убиваются содержащиеся в воде опасные бактерии и вирусы. Считается, что концентрация хлора в составе поступающей в наши квартиры вода безопасна и не может стать причиной возникновения проблем со здоровьем. Но вот в некоторых случаях вышеупомянутых методов очистки оказывается слишком мало.

Какие опасные бактерии могут жить в водопроводной воде?

Такую воду явно пить не стоит

По данным Всемирной организации здравоохранения, в водопроводной воде могут содержаться следующие виды микроорганизмов:


бактерии, среди которых числятся сальмонеллы, кишечные палочки и шигеллы;
вирусы, в число которых входят аденовирусы, ротавирусы и вирусы гепатита;
простейшие в виде амеб и так далее.

Все эти микроскопические организмы могут нанести человеческом организму большой вред. Сальмонеллы, кишечные палочки и шигеллы могут вызвать диарею, рвоту и прочие неприятные симптомы. Вызываемые ими болезни лечатся, но причиняют много мучений и требуют по несколько дней для восстановления. Вирусы опаснее, потому что могут стать причиной гепатита А — вирусное заболевание печени. К счастью, многие из нас уже получили от нее безопасную и эффективную прививку. Можно подумать, что именуемые амебами одноклеточные организмы не могут нам навредить, однако в некоторых случаях именно они и являются смертельно опасными.

Опасность воды из-под крана

Недавно в американском штате Техас произошла большая трагедия. Шестилетний мальчик по имени Джош Макинтайр (Josh McIntyre) скончался от первичного амебного менингоэнцефалита. Это серьезное заболевание возникает после попадания в нос человека амебы Naegleria fowleri. По обонятельным нервам он проникает в головной мозг и начинает активно размножаться. Из-за этого в мозге начинаются кровоизлияние и умерщвление тканей. Исходя из того, что опасные микроорганизмы в основном обитают в пресных водоемах при температуре около 30 градусов Цельсия, считается, что мальчик заразился амебой через водопроводную воду.

Какие опасные бактерии могут жить в водопроводной воде?

Амеба Naegleria fowleri

Но может быть и так, что амеба попала в его нос во время купания. Как бы то ни было, проточная вода в некоторых районах Техаса оказалась потенциально опасной. Поэтому власти порекомендовали людям использовать воду из-под крана только для смыва унитаза. Для питья советуется использовать только бутилированную воду. Если же возможности купить ее нет, необходимо тщательно прокипятить воду. Хотя, некоторые ученые уверены, что амеба не может навредить человеку при попадании в желудочно-кишечный тракт.

01 октябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Преимущества доставки воды
Хочу все знать

Преимущества доставки воды

Даже после кипячения и при использовании фильтров, в воде могут быть вредные микроорганизмы, следы хлора и других вредных веществ. В большинстве случаев такая вода из централизованного водоснабжения
Преимущества покупки в Эковод
Хочу все знать

Преимущества покупки в Эковод

Чистая питьевая вода является неотъемлемым элементом здорового образа жизни. Её качество оказывает непосредственное влияние на наше благополучие.
Филтьтры обратного осмоса
Хочу все знать

Филтьтры обратного осмоса

Каждому человеку прекрасно известно о том, что для питья и приготовления пищи необходимо употреблять только чистую воду.
Очищение воды в бассейне
Хочу все знать

Очищение воды в бассейне

Чтобы бассейн был комфортным и безопасным местом для отдыха необходимо регулярно заботиться о его чистоте.
Почему нельзя кипятить воду дважды?
Хочу все знать

Почему нельзя кипятить воду дважды?

Вода в прямом смысле является источником жизни, составляя 80 процентов нашего организма (у младенцев — 90%), поэтому к ее качеству должны применяться самые строгие требования.
10 причин пить больше чистой воды
Хочу все знать

10 причин пить больше чистой воды

Вода поддерживает температурный баланс организма.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомКого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Голографическое кино может стать реальностьюУченые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа каких самолетах летают президенты США и России?Сдача без боя. Как Михаил Горбачёв провалил сделку по НАТОУродливая герцогиня и сомнения Джеймса ПеджетаВек беспорядка. Что на самом деле ждёт человечество в ближайшие 20 лет?


Свежие Статьи
Гиппократ ни в чем не клялся

Гиппократ ни в чем не клялся

У дамарских пескороев и рабочие, и размножающиеся особи ради выживания жертвуют половыми клетками

У дамарских пескороев и рабочие, и размножающиеся особи ради выживания жертвуют половыми клетками

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС запланирован на 31 октября

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС запланирован на 31 октября

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+