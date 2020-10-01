Какие опасные бактерии могут жить в водопроводной воде?

Вода из-под крана может быть смертельно опасной, но не стоит паниковать

Каждому взрослому человеку рекомендуется ежедневно выпивать примерно 3 литра воды. Приверженцев здорового образа жизни становится все больше, поэтому многие люди успешно следуют этому простому совету. Большинство из нас уже привыкло пить воду прямиком из-под крана, но знаете ли вы, что она не такая чистая, как выглядит? Она попадает в краны наших квартир из водохранилищ и озер, поэтому изначально является очень грязной. Перед появлением в наших домах, вода проходит тщательную очистку и протекает через километры ржавых труб. Иногда предпринятых мер по обеззараживанию проточной воды бывает мало и в организмы людей попадают опасные бактерии и даже вирусы. Недавно в Техасе из-за грязной воды произошла страшная трагедия, о которой мы и поговорим в рамках этой статьи. Также мы с вами разберемся, какие именно опасные микроорганизмы могут содержаться в воде из-под крана.

Откуда берется вода?

Как и говорилось выше, в краны наших домов вода попадает из водохранилищ и озер. Сначала она собирается в так называемой станции водоподготовки. Там она проходит несколько этапов очистки. Сначала ее очищают механическим способом от крупного мусора. Затем в ход идут химический метод очистки — при помощи хлора убиваются содержащиеся в воде опасные бактерии и вирусы. Считается, что концентрация хлора в составе поступающей в наши квартиры вода безопасна и не может стать причиной возникновения проблем со здоровьем. Но вот в некоторых случаях вышеупомянутых методов очистки оказывается слишком мало.

Такую воду явно пить не стоит

По данным Всемирной организации здравоохранения, в водопроводной воде могут содержаться следующие виды микроорганизмов:

, среди которых числятся сальмонеллы, кишечные палочки и шигеллы;, в число которых входят аденовирусы, ротавирусы и вирусы гепатита;в виде амеб и так далее.

Все эти микроскопические организмы могут нанести человеческом организму большой вред. Сальмонеллы, кишечные палочки и шигеллы могут вызвать диарею, рвоту и прочие неприятные симптомы. Вызываемые ими болезни лечатся, но причиняют много мучений и требуют по несколько дней для восстановления. Вирусы опаснее, потому что могут стать причиной гепатита А — вирусное заболевание печени. К счастью, многие из нас уже получили от нее безопасную и эффективную прививку. Можно подумать, что именуемые амебами одноклеточные организмы не могут нам навредить, однако в некоторых случаях именно они и являются смертельно опасными.

Опасность воды из-под крана

Недавно в американском штате Техас произошла большая трагедия. Шестилетний мальчик по имени Джош Макинтайр (Josh McIntyre) скончался от первичного амебного менингоэнцефалита. Это серьезное заболевание возникает после попадания в нос человека амебы Naegleria fowleri. По обонятельным нервам он проникает в головной мозг и начинает активно размножаться. Из-за этого в мозге начинаются кровоизлияние и умерщвление тканей. Исходя из того, что опасные микроорганизмы в основном обитают в пресных водоемах при температуре около 30 градусов Цельсия, считается, что мальчик заразился амебой через водопроводную воду.

Но может быть и так, что амеба попала в его нос во время купания. Как бы то ни было, проточная вода в некоторых районах Техаса оказалась потенциально опасной. Поэтому власти порекомендовали людям использовать воду из-под крана только для смыва унитаза. Для питья советуется использовать только бутилированную воду. Если же возможности купить ее нет, необходимо тщательно прокипятить воду. Хотя, некоторые ученые уверены, что амеба не может навредить человеку при попадании в желудочно-кишечный тракт.