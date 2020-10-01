Дома-слоны

Перед вами — сплетенные из бамбука традиционные дома эфиопского племени дорзе (см. Dorze people). Благодаря расширению в виде хобота и двум «глазам» такой дом напоминает голову слона. Дорзе живут в зоне Гамо Гофа (Gamo Gofa Zone) Области Народностей Южной Эфиопии. Сейчас на этой территории слоны не обитают (хотя еще в начале XIX века встречались практически по всей Эфиопии), но дорзе сохранили память о них.

Издалека дома кажутся маленькими и больше напоминают растущие из почвы грибы. Вблизи же они выглядят величественно и внушительно: еще бы, ведь высота свежепостроенного дома — 12 метров. Дом или группа домов окружены плетеным забором выше человеческого роста. Входная дверь сделана в заборе, а заходя в дом, сразу попадаешь в комнату для гостей — именно она находится под хоботообразным выступом. В комнате друг против друга стоят две скамьи, часто вырезанные из цельного бревна.

Вид на дом сквозь входную дверь в заборе. фото с сайта flickr.com

Далее следует бамбуковая перегородка, разделяющая пространство для животных и пространство для людей. Да, домашний скот живет в том же доме, что и его хозяева. Антрополог Джудит Омстеад (Judith Omstead), два года изучавшая народность дорзе, однажды провела два дня в большом доме с десятком человек, двумя коровами, теленком и большим бараном. Можно себе представить, какой там стоял запах!

Внутри дома есть открытый очаг для приготовления пищи, низкие скамейки, спальные места, кухня. Огонь и дым служат защитой от термитов. Стены и перегородки дома увешаны мелкой домашней утварью: бутылями из тыквы, горшками. Пол в доме глиняный, тщательно утрамбованный и подметенный.

Внутреннее убранство дома. Пол глиняный, на бамбуковых перегородках висит домашняя утварь, стоят стулья из бамбука и коровьих шкур, кровать. фото © Сергей Анашкевич с сайта aquatek-filips.livejournal.com

Обычно на одном участке стоят три дома (как на главном фото ): главный дом, кухня и дом для молодоженов. Дома окружены небольшим садом из энсеты (Ensete ventricosum) — эфиопского, или ложного, банана (его листья видны на главном фото за забором), грядками со специями, капустой и табаком. Ну и забором, конечно.

Дом дорзе, окруженный зарослями энсеты, или ложного банана. Из этого растения готовят продукт, похожий на сыр, пекут лепешки, делают самогон. фото © John Mawer с сайта flickr.com

Дома из бамбука плетут мужчины, навык передается от отца к сыну. Чтобы сплести дом, бамбук нужно нарезать, расщепить на волокна (мякоть при этом выбрасывается) и высушить. Это занимает несколько дней. Примерно двадцать дней уходит на то, чтобы выровнять место под жилище, сплести дом и покрыть его соломой. Сперва по кругу устанавливаются опорные столбы из бамбука, в землю их втыкают не более чем на метр, так как со временем они всё равно сгниют. После этого хозяин будущего дома устраивает пир, чтобы защитить его от термитов (ну на случай, если дым от очага не поможет). Особые блюда подаются строителям или владельцу бамбука (если бамбук был куплен, а не принесен из леса). После застолья начинается плетение вокруг опор по тому же принципу, как плетутся корзины.

Когда дом достигает определенной высоты, сооружаются строительные леса, с которых можно продолжать работу. Строители кладут ряд из пяти или шести бамбуковых шестов поперек готовой стены (изнутри), ставят второй ряд под прямым углом к первому, связывают шесты в местах пересечения и уверенно ходят по этой на первый взгляд ненадежной конструкции. Для высокого дома требуется три или четыре такие платформы на разной высоте. Тот самый «хобот», комната для гостей, наплетается сверху основной округлой части дома. Дом облицовывается сухими листьями энсеты.

Слева — рабочие на строительных лесах внутри дома. Справа — частично законченный дом с торчащими изнутри строительными лесами. фото из статьи J. Olmstead, 1972. The dorze house: a bamboo basket

В верхушку дома вставляют ветку дерева: считается, что она охраняет дом от злого глаза. После того как внешняя часть дома закончена, сплетены внутренние перегородки, хозяйка сглаживает глиняный пол и укрепляет его смесью воды и навоза. Перед тем как заселиться в дом, тоже устраивают пир. Близкие родственники и друзья приносят небольшие денежные пожертвования (которые называются waitto), зерно, пшеничное пиво и самогон.

Дом может служить более 60–80 лет, но его высота со временем уменьшается. Термиты и гниение делают свое дело, дом приходится приподнимать на бамбуковых шестах, счищать пораженные участки, устанавливать на другое место. Так происходит несколько раз. Когда дом становится совсем низким, его начинают использовать как кухню, кладовую или дом для молодоженов. А когда дом окончательно станет непригоден для жизни, ему ставят мемориал из прутьев в виде вигвама.

На видео показан процесс постройки бамбукового дома дорзе. С 16-й минуты показано, как плетется «хобот», потом дом облицовывают сухими листьями энсеты

Дома дорзе мобильны, при необходимости можно перенести в другое место целую деревню! Для переноски дома нужно около 20 человек. Мужчины держат основание дома изнутри, женщины — снаружи, мужчины, женщины и мальчики поддерживают дом бамбуковыми шестами, чтобы он не завалился при переносе (особенно если рельеф неровный). Во время переноски женщины подбадривают носильщиков традиционными песнями, приносят еду и напитки рабочим во время перерыва на отдых.

Перенос дома дорзе. Для удобства расширение в виде хобота предварительно снимают. фото из статьи J. Olmstead, 1972. The dorze house: a bamboo basket

Мужчины дорзе плетут не только изящные дома, но занимаются ткачеством. Интересно, что для обозначения обоих этих занятий в их языке используется один глагол. Мужчины ткут традиционную эфиопскую одежду из хлопчатобумажных нитей разной толщины, а также прозрачную шамму — накидку с каймой. Женщины занимаются домашним хозяйством, прядут хлопковую нить для тканей, дети пасут скот.

Из бамбука в Эфиопии строят дома не только дорзе, но и народы сидамо, ави (Awi people), шека (Sheka), каффичо (Kafficho people), гумуз. Однако дома дорзе отличаются от них способом строительства, внешним видом и долговечностью.

Традиционный круглый дом сидамо. фото © stu mono с сайта flickr.com

Конечно, современные дорзе уже ходят в европейской одежде и живут в прямоугольных домах с железной крышей. Но традиционных домов пока хватает — на радость многочисленным туристам.

фото © Сергей Анашкевич с сайта aquatek-filips.livejournal.com.

Юлия Михневич