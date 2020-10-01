Невероятные фото фермеров, собирающих лилии в дельте Меконга

Каждую осень вьетнамская дельта Меконга наполняется красивыми лилиями с длинными стеблями. Этот процесс является результатом наводнения, питающего водный путь. С начала сентября до середины ноября фермеры провинции ЛонгАн проводят свои дни, собирая эти нежные цветы. Это поистине невероятное зрелище! Фотограф Трунг Хай Фам задействовал все свое мастерство, чтобы сделать потрясающие фотоснимки этих удивительных сцен.Хотя урожай кувшинок привлекает множество туристов и фотографов, для фермеров это, прежде всего, тяжелый труд. Они собирают лилии и связывают их в плотные охапки на своих лодках. Эти цветы обеспечат им дополнительный доход, ведь их можно использовать в качестве как украшений, так и ингредиентов традиционных блюд.