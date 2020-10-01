» » Невероятные фото фермеров, собирающих лилии в дельте Меконга

Невероятные фото фермеров, собирающих лилии в дельте Меконга

Каждую осень вьетнамская дельта Меконга наполняется красивыми лилиями с длинными стеблями. Этот процесс является результатом наводнения, питающего водный путь. С начала сентября до середины ноября фермеры провинции ЛонгАн проводят свои дни, собирая эти нежные цветы. Это поистине невероятное зрелище! Фотограф Трунг Хай Фам задействовал все свое мастерство, чтобы сделать потрясающие фотоснимки этих удивительных сцен.


Хотя урожай кувшинок привлекает множество туристов и фотографов, для фермеров это, прежде всего, тяжелый труд. Они собирают лилии и связывают их в плотные охапки на своих лодках. Эти цветы обеспечат им дополнительный доход, ведь их можно использовать в качестве как украшений, так и ингредиентов традиционных блюд.



Невероятные фото фермеров, собирающих лилии в дельте Меконга

Невероятные фото фермеров, собирающих лилии в дельте Меконга

Невероятные фото фермеров, собирающих лилии в дельте Меконга

Невероятные фото фермеров, собирающих лилии в дельте Меконга

Невероятные фото фермеров, собирающих лилии в дельте Меконга
01 октябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
«А на нейтральной полосе цветы…»
Хочу все знать

«А на нейтральной полосе цветы…»

В 3 км от границы с сектором Газы...
Георгины: особенности выращивания и ухода
Хочу все знать

Георгины: особенности выращивания и ухода

Цветы георгины - невероятно красивы. Они теплолюбивы и требуют света. В связи с этим, для посадки выбирайте солнечные зоны, защищённые от плохих погодных условий.
Современная доставка цветов в городе
Хочу все знать

Современная доставка цветов в городе

Живые цветы... Именно они олицетворяют любовь, преданность, уважение, нежность. Традиционно букеты живых цветов мы дарим самым близким и преданным людям, которые занимают значимое место в нашей
Почему женщины любят цветы?
Хочу все знать

Почему женщины любят цветы?

Цветы долгое время считаются одним из самых универсальных и любимых женщинами подарков. Букет цветов может сказать многое, улучшить настроение, скрасить даже самый хмурый день. Дарить цветы –
Какие цветы подарить девушке?
Хочу все знать

Какие цветы подарить девушке?

Букет красивых цветов – это замечательный подарок для любой женщины. И мужчине, желающему показать своё особое отношение к избраннице, следует изучить основы азбуки цветов перед тем, как выбрать для
Человек, который научился делать взрывчатку из арахиса
Хочу все знать

Человек, который научился делать взрывчатку из арахиса

Делать взрывчатку из арахиса придумал Джордж Вашингтон Карвер — известный американский ученый, биолог и просветитель.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомКого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Голографическое кино может стать реальностьюУченые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа каких самолетах летают президенты США и России?Сдача без боя. Как Михаил Горбачёв провалил сделку по НАТОУродливая герцогиня и сомнения Джеймса ПеджетаВек беспорядка. Что на самом деле ждёт человечество в ближайшие 20 лет?


Свежие Статьи
Гиппократ ни в чем не клялся

Гиппократ ни в чем не клялся

У дамарских пескороев и рабочие, и размножающиеся особи ради выживания жертвуют половыми клетками

У дамарских пескороев и рабочие, и размножающиеся особи ради выживания жертвуют половыми клетками

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС запланирован на 31 октября

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС запланирован на 31 октября

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+