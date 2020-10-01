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Советы при покупке коллекционных монет

Вложение в монеты может быть очень прибыльным решением, но, как и в случае с любыми другими инвестициями, важно понимать, что нет гарантии, что ваши вложения не будут бесполезными. Инвестиции в золотые деньги могут быть альтернативой вложениям в золото. Для понимания рынка коллекционных монет необходимы обширные исследования. Почитайте описание монет на этой странице.

Нумизматическая ценность многих коллекционных монет превышает стоимость их сплавов. Это определяется такими факторами, как тип продукта, год выпуска, место чеканки, размер тиража, состояние и класс. Есть также много преимуществ инвестирования в нумизматику, например, следующие:

  • Они являются материальными и принадлежат инвестору, в отличие от инвестиций в ценные бумаги, реальные активы которых находятся под контролем другого лица.
  • Мобильность, как наличные. Могут передаваться от одного человека к другому и переноситься с одного места на другое по желанию собственника и без помощи третьих лиц.
  • Они занимают меньше места по сравнению с предметами искусства, мировыми шедеврами, что значительно упрощает хранение и транспортировку. Коллекция обычно помещается в футляр среднего размера.
  • Эстетически красивы, изготовлены из драгоценных металлов по избранным рисункам ведущих граверов своего времени.
  • Историческая ценность и актуальность, отражающие ключевые моменты страны происхождения: история монархии, торговли, финансов, экономической ситуации и политики.
  • Хорошо известны на международном рынке. Например, они покупаются в Лондоне, имеют равную стоимость в Нью-Йорке или Торонто и могут продаваться в любой стране.

Нумизматический рынок не такой напряжённый, как, например, рынок ценных бумаг. Ему не хватает волатильности цен, которая заставляет акционеров каждый час просматривать сводки фондового рынка. Некоторые нумизматические предметы уникальны и могли быть оценены несколько лет или даже поколений назад.

В отличие от акций и облигаций, покупка монет не является вложением в развитие компании. Это означает, что вы не будете получать дивиденды или проценты от них.

Прежде чем получать прибыль, подождите, пока хватит ваших инвестиций не менее 10 лет. Нумизматическое вложение - долгосрочное.

01 октябрь 2020 /
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