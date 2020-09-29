Под ледниками на Марсе скрывается система соленых озер

Под ледниками, расположенными на южном полюсе Марса, с помощью приборов аппарата «Mars Express» обнаружена сеть соленых озер. Это открытие может помочь ученым понять климатическую историю планеты, а так же есть вероятность обнаружить жизнь в этих местах.

Напомни что по мнению многих ученых Марс был похож на Землю около 3,6 млрд лет назад, он имел плотную атмосферу и большое количество жидкой воды на поверхности. Но продлился такой период очень недолго, около 1 млрд лет. Потом все запасы воды превратились в лед или были унесены в космос .

В 2018 году, группа этих же ученых уже находила подобный водоем, но для этого был использован другой прибор миссии — радар «MARSIS». На сегодняшний момент ученым предстоит определить химический состав воды, которая там находится и оценить возможную вероятность существования там микробной формы жизни. По предварительным данным площадь, которую занимают эти озера можно оценить в 75 тыс кв км, а количество солей в 20 раз больше чем в Земных морях.

Подобные исследования до сих пор остаются сложновыполнимыми и дорогостоящими, будем надеяться когда-нибудь человечество сможет отправится к полюсам Марса и провести более подробные исследования.