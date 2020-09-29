» » Под ледниками на Марсе скрывается система соленых озер

Под ледниками на Марсе скрывается система соленых озер

Под ледниками на Марсе скрывается система соленых озер

Под ледниками, расположенными на южном полюсе Марса, с помощью приборов аппарата «Mars Express» обнаружена сеть соленых озер. Это открытие может помочь ученым понять климатическую историю планеты, а так же есть вероятность обнаружить жизнь в этих местах.

Напомни что по мнению многих ученых Марс был похож на Землю около 3,6 млрд лет назад, он имел плотную атмосферу и большое количество жидкой воды на поверхности. Но продлился такой период очень недолго, около 1 млрд лет. Потом все запасы воды превратились в лед или были унесены в космос.

В 2018 году, группа этих же ученых уже находила подобный водоем, но для этого был использован другой прибор миссии — радар «MARSIS». На сегодняшний момент ученым предстоит определить химический состав воды, которая там находится и оценить возможную вероятность существования там микробной формы жизни. По предварительным данным площадь, которую занимают эти озера можно оценить в 75 тыс кв км, а количество солей в 20 раз больше чем в Земных морях.

Подобные исследования до сих пор остаются сложновыполнимыми и дорогостоящими, будем надеяться когда-нибудь человечество сможет отправится к полюсам Марса и провести более подробные исследования.

29 сентябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Марсианские океаны могли пахнуть сероводородом
Хочу все знать

Марсианские океаны могли пахнуть сероводородом

Несмотря на то, что к настоящему времени ученые смогли обнаружить более 4000 экзопланет, Земля все еще остается единственным известным местом, где существует жизнь во Вселенной. Жизнь на Земле
Почему на Марсе не бывает облаков: космическая загадка
Хочу все знать

Почему на Марсе не бывает облаков: космическая загадка

Благодаря данным, собранным с помощью роверов и орбитальных аппаратов, ученым удалось обнаружить весьма интересные факты о прошлом Красной планеты.
Сколько на Марсе воды и хватит ли ее для будущих колонистов?
Хочу все знать

Сколько на Марсе воды и хватит ли ее для будущих колонистов?

На протяжении многих столетий человек мечтал покорить Красную планету, и, кажется, уже в самом ближайшем времени мы наконец-то сможем сделать свой первый шаг в становлении межпланетным видом. Для
Древние марсианские озера по солености сравнили с японским супом мисо
Хочу все знать

Древние марсианские озера по солености сравнили с японским супом мисо

Уровень соли на Марсе в местах, где предположительно могли быть древние озера, достаточно умеренный для существования живых организмов. К такому выводу пришли японские ученые, которые сравнили
Возраст запасов льда на полюсах Луны помог определить число кратеров на ней
Хочу все знать

Возраст запасов льда на полюсах Луны помог определить число кратеров на ней

Своеобразная перепись кратеров на южном полюсе Луны помогла ученым определить возраст льда, который спрятан в самых темных уголках спутника Земли. Часть этих запасов оказалась неожиданно молодой, как
В центре Сахары 250 тысяч лет назад было гигантское озеро
Хочу все знать

В центре Сахары 250 тысяч лет назад было гигантское озеро

С помощью радара, установленного на шаттле, удалось узнать, что в центре Сахары некогда существовали несколько больших озер. Особо отмечается одно, получившее название озеро Тушка. По своим размерам
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомИстория робототехники: как выглядели самые первые роботы?В Японии испытали "летающий автомобиль"Голографическое кино может стать реальностью1 сентября к Земле приблизится астероид размером с многоэтажный домКого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа каких самолетах летают президенты США и России?


Свежие Статьи
Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?

Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?

Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Сколько внеземных цивилизаций может существовать поблизости?

Сколько внеземных цивилизаций может существовать поблизости?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+