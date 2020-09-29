Самые грязные города России по мнению экологов

Красноярск считается одним из самых грязных городов России

Сегодня желающим ежедневно дышать свежим воздухом лучше жить вдалеке от городов. А все потому, что из-за обилия заводов и автомобилей воздух в городах никак нельзя назвать чистым. Он насыщен ядовитыми газами и микрочастицами вредных веществ, которые легко проникают в кровоток человека и провоцируют развитие опасных заболеваний. Практически каждый год ученые из разных стран мира составляют рейтинги самых грязных городов. Лидирующие позиции в этих списках обычно занимают китайские и индийские города, но их предостаточно и в России. Причем речь идет не только о загрязненности воздуха, но и количестве выброшенного мусора, который не разлагается на протяжении тысяч лет. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, какие города России самые грязные и из-за чего им был дан такой статус.

Загрязнение городов

Когда речь заходит о загрязнении воздуха, обычно говорится о так называемых тонкодисперсных частицах PM2.5. Под этим термином принято понимать крошечные частицы любых вредных веществ диаметром от 10 микрометров. Это очень маленький размер, учитывая, что даже толщина человеческого волоса равна 100 микрометрам. А ведь это значит, что на сечении одного волоса помещается примерно 40 частиц! Они легко проникают в легкие, а оттуда попадают в кровоток. Постепенно накапливаясь в организме, они могут привести к развитию таких опасных заболеваний, как рак. Но не стоит забывать и о том, что при вдыхании грязного воздуха значительно повышается риск возникновения проблем с работой сердечно-сосудистой системы. А ведь они являются одними из главных причин высокой смертности в современном мире.

Частицы PM2.5 представляют большую опасность для организма человека

Современные города не только страдают от загрязнении воздуха, но и большого количества мусора. Особую опасность представляют пластиковые отходы, которые не разлагаются на протяжении тысяч лет. А под окнами большинства домов скапливаются сигаретные окурки, которые тоже долгое время отравляют землю. Эти груды мусора тоже выделяют в воздух вредные для человеческого организма вещества. Вряд ли этот вред сравнится с вредностью загрязненного воздуха, но он есть. А вот природе этот мусор вредит максимально и в конечном итоге приводит к развитию глобального потепления.

Самые грязные города России

Недавно Министерство природных ресурсов РФ в докладе «Об охране окружающей среды» перечислило российские города с самым грязным воздухом. Самыми опасными для длительного проживания городами были названы Красноярск, Магнитогорск и Норильск. По мнению экологов, именно в этих городах воздух больше всего загрязнен вредными веществами. Да и обычного мусора, которые отравляют природу, там навалом. Похожий список был опубликован и швейцарским производителем систем очистки воздуха IQAir, в рейтинге которого также оказались Геленджик и Владивосток. Но чем же эти города так не угодили экологам?

Красноярск

Красноярск считается самым грязным городом и по версии Минприроды, в рейтинге IQAir. Это один из самых крупных городов России. По данным за 2020 год, в нем проживает более одного миллиона человек. Он считается крупнейшим промышленным и транспортным городом, потому что в нем активно работают многочисленные промышленные объекты. И автомобилей там тоже очень много. По словам экологов, экологическая ситуация в этом городе находится в настолько плохом состоянии, что местные жители буквально задыхаются от вредных выбросов. И с каждым годом загрязненность города-миллионника растет, о чем свидетельствуют результаты многочисленных исследований.

Одно из исследований экологической ситуации в городе проводилось в рамках программы «Практическая экология». Как и многие другие исследования подобного рода, оно заключалось в сборе проб воздуха. В 2014 году только 0,7% из взятых проб воздуха имели превышения по количеству вредных веществ. В 2017 году этот показатель достиг 2,1%, что в три раза больше. Может показаться, что это совершенно незначительный рост. Но даже такой темп загрязнения воздуха приводит к увеличению раковых больных на 2,5%. Это может закончится тем, что когда-нибудь в городе будет насчитываться более 400 больных на 100 тысяч жителей.

О плохой экологической ситуации рассказывают и сами жители. В 2019 году портал Superjob провел опрос, в ходе которого на грязный воздух пожаловались 70% респондентов. Примерно 18% жителей города объявили, что для них ситуация вполне «нормальная». Ко всеобщему удивлению, около 4% участников опроса назвали городской воздух чистым.

Самыми главными загрязнителями воздуха считаются металлургические и химические комбинаты. По словам экологов, практически каждые выходные город накрывает облаком из гидрохлорида, формальдегида и других опасных веществ. Во многих водах Красноярска купаться запрещено, потому что они тоже считаются опасными для людей.

Магнитогорск

В списки самых грязных городов России уже несколько лет подряд входит второй по величине город Челябинской области Магнитогорск. Главным источником вредных веществ является «Магнитогорский металлургический комбинат». Именно тут производятся различные металлы из руд и других видов сырья. В ходе этих процессов выбрасывается огромное количество вредных для человеческого организма веществ. По расчетам экологов, допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 30 раз.

Жители этого города вынуждены дышать формальдегидом, бензапиреном и диоксидом азота. Формальдегид представляет собой бесцветный газ, который может спровоцировать возникновение головных болей и проблем в работе дыхательной системы. Бензапирен считается крайне ядовитым химическим соединением, который вызывает рак. А диоксид азота — это ядовитый газ красно-бурого цвета, который в больших концентрациях сильно раздражает дыхательные пути.

Норильск

Норильск почти всегда присутствует в тройке самых грязных российских городов. А также он числится в десятке самых грязных городов мира по версии Greenpeace. Этот город в 1930-е годы был построен заключенными ГУЛАГа. Впоследствии он стал одним из главных мест по добычи драгоценных металлов. До 2016 года одним из главных загрязнителей воздуха считался Никелевый завод. Но даже после его закрытия и сокращения вредных выбросов на треть, город Норильск не стал более благоприятным для жительства местом.

По расчетам экологов, находящиеся на территории города заводы ежегодно выбрасывают в воздух до 400 000 тонн диоксида серы. Этот бесцветный газ с «запахом загорающейся спички» при высоких концентрациях вызывает отравление. Симптомы включают в себя насморк, охриплость и затрудненность речи. Вряд ли жители города вдыхают его за раз в большом количестве, но длительное воздействие явно негативно влияет на здоровье людей. А им в Норильске и так приходится не очень-то и легко, потому что зимой температура воздуха опускается до -50 градусов Цельсия.

Геленджик

Геленджик считается одним из самых популярных курортов страны. Он расположен на берегу Черного моря и притягивает к себе множество туристов. К большому сожалению, на данный момент многие экологи обеспокоены уровнем загрязнения города. В июне 2018 года в городе произошел неприятный случай — прорвало канализацию. Грязная вода попала на море и туристам запретили в ней плавать. Такие случаи могут возникнуть в любом населенном пункте. Но экологи считают, что Геленджик подвержен этому больше всего.

Еще одним источником загрязнения курорта считаются виноградники. Они буквально заполонили город и при сильных осадках грязь с них стекает в море. Также в городе активно вырубаются леса и ведутся строительные работы. Весь этот перечень потенциально опасных факторов заставляет экологов включать многим известный курорт в список самых грязных мест в России.

Владивосток

Владивосток был включен в этот список потому, что главную экологическую проблему в нем доставляют далеко не заводы. По словам экологов, во Владивостоке настолько много автомобилей, что они по максимуму загрязняют воздух . Особенно сильно повышенный уровень загрязнения воздуха был замечен в 2014 году. Тогда предельно допустимая концентрация диоксида азота была превышена вдвое. Выше я уже упоминал, что этот красно-бурый газ сильно раздражает дыхательные пути.

Также во Владивостоке замечаются серьезные загрязнения воды. Причинами являются промышленные и канализационные стоки, а также загрязненные воды рек, которые впадают в море. К счастью, в последнее время власти города активно следят за очисткой сточных вод и экологические проблемы удается вовремя решать.

Важно отметить, что в России существуют и другие грязные города, экологическая ситуация в которых находится в еще более плачевном состоянии. К таким городам можно отнести Липецк, Череповец, Новокузнецк, Челябинск и еще несколько крупных городов. Вышеупомянутые населенные пункты были отчасти выбраны потому, что являются необычными и неожиданными. Как можно заметить, Москвы и Санкт-Петербурга среди них нет, потому что это далеко не самые загрязненные точки нашей страны.

Москва и Питер — далеко не самые грязные города России.