Почему дети сильно интересуются динозаврами?

Дети часто интересуются динозаврами, но почему?

В детстве многие из нас интересовались динозаврами. Наверняка вы или ваши друзья могли назвать несколько десятков доисторических существ и рассказать, где они жили и чем питались. Это было круто, потому что взрослым все это было неизвестно и мы чувствовали себя умнее их. Так как увлечение динозаврами очень распространено, ученые уже давно изучают это явление. На данный момент они уже знают, в каком возрасте возникает такой необычный интерес и почему он идет детям на пользу. Также они уже разобрались, почему со временем это увлечение пропадает и из-за чего дети не становятся профессиональными палеонтологами. В рамках этой статьи предлагаю рассмотреть это явление со всех сторон, ведь даже сегодня существует много детей, которые отлично разбираются в тираннозаврах, диплодоках и других древних существах.

Чем интересуются дети?

Статья об увлечении детей динозаврами была опубликована в издании The Cut. По словам ученых, практически у каждого ребенка в детстве возникает сильный интерес к какой-нибудь теме. Большинство детей интересуется транспортом вроде автомобилей, самолетов и военной техники — они знают их названия и собирают игрушки. Второе место занимает интерес к динозаврам. Ученые называют такого рода увлечения «интенсивными интересами» и уверены, что постоянный поиск информации на определенную тему помогает детям в развитии. Одержимость автомобилями и динозаврами приучает их к чтению, улучшает память и способствует поиску других интересных тем.

Интерес к динозаврам помогает детям развиваться

По словам специалиста по детской психиатрии Келли Чен (Kelli Chen), интенсивные интересы формируют у детей уверенность в себе. Когда ребенок узнает, что многие взрослые не разбираются в динозаврах, он впервые чувствует себя экспертом в определенной области. Это придает им уверенности и подталкивает на изучение еще большего количества материалов. Таким образом получается, что когда взрослые из динозавров могут вспомнить разве что тираннозавра, дети легко называют несколько десятков древних существ и рассказывают об их образе жизни. Некоторые дети настолько увлечены чтением книг про динозавров и просмотром документальных фильмов, что могут объяснить разницу между юрским и меловым периодами.

Когда возникает интерес?

Большинство родителей не могут точно сказать, когда именно у их детей возникает интерес к динозаврам. Но ученые считают, что интенсивные интересы развиваются в возрасте от 2 до 6 лет. В 1970-е годы дети впервые узнавали о динозаврах после просмотра научно-фантастического фильма «Затерянный мир». Впоследствии фильмов о динозаврах стало появляться еще больше. Все же в детстве любили мультфильм «земля до начала времен» и культовый «Парк Юрского периода»? А в России большой популярностью пользовались книги «Все обо всем», в которых рассказывалось не только про динозавров, но и про других животных и даже технику.

Почему интерес пропадает?

По словам специалиста по анализу данных Майкла Бриджеса (Michael Brydges), он заинтересовался динозаврами в младшей школе. Его интерес был вызван тем, что он не мог поверить, что когда-то давно на Земле обитали настолько огромные существа. Сначала мальчик перечитал все книги о динозаврах в школьной библиотеке, а потом начал писать собственные «статьи», дополняя их иллюстрациями. Он хотел стать палеонтологом, но примерно в третьем классе его стремление сошло на нет. А все потому, что в школе он узнал, что в мире существует еще много интересных вещей, кроме динозавров.

Действительно, многие дети быстро утрачивают интерес к древним существам. Это не значит, что они начинают их ненавидеть, просто они концентрируют свое внимание на других темах. Результаты проведенного в 2007 году исследования показали, что интерес к автомобилям и динозаврам у детей держится на протяжении от 6 месяцев до 3 лет. Обычно интерес угасает в школе, когда у детей не остается времени на изучение динозавров — большую часть времени они занимаются основными школьными предметами. К тому же, общаясь с другими детьми, они узнают, что их интересы разделяют не все.

Таким образом получается, что в заинтересованности детей динозаврами нет ничего плохого. Некоторые из них не утрачивают интереса даже в зрелом возрасте и становятся палеонтологами. И именно благодаря им мы узнаем о существовании новых видов динозавров. Например, совсем недавно я рассказывал о древнем существе, который вместо передних лап имел просто два острых когтя. О необычном динозавре можно почитать в этом материале.