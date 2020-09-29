На фото — саванный панголин (Smutsia temminckii) высунул свой длинный язык. У панголинов длина языка сопоставима с длиной их тела (без учета хвоста). Так, у гигантского панголина (Smutsia gigantea) язык максимально выдвигается на 70 см, у белобрюхого панголина (Phataginus tricuspis) — на 30 см. Панголины питаются муравьями и термитами: разрывая мощными когтями их гнезда, они достают насекомых из тоннелей своим длинным клейким языком.

Язык панголина можно условно разделить на выдвижную часть, язычную трубку (glossal tube) и невыдвижную часть. Язычная трубка состоит из пяти концентрических мышечно-фасциальных трубок и доходит до тела грудины, в ней частично «прячется» выдвижная часть языка. То есть до того момента, как панголин высунет язык, его подвижная часть находится внутри язычной трубки и ротовой полости. Невыдвижная часть крепится к парным удлиненным хрящам мечевидного отростка грудины. Они находятся в брюшной полости на уровне диафрагмы!

Схема, показывающая положение языка внутри панголина. Изображение с сайта meetings.ami.org

У большинства млекопитающих основание языка крепится к подъязычной кости, нижней челюсти и основанию черепа внешними мышцами языка. У панголинов же язык полностью утратил связь с подъязычной костью, она примитивна и служит для соскабливания насекомых с языка у входа в пищевод. А роль подъязычной кости как крепления для мышц-протракторов и ретракторов языка (выдвигающих язык вперед и втягивающих его назад соответственно) выполняет поперечная фиброзная перегородка языка. Она расположена на стыке тела грудины и мечевидного отростка. Кроме панголинов, больше ни у кого из млекопитающих нет столь длинного мечевидного отростка. К его парным хрящам крепится, собственно, невыдвижная часть языка — грудинно-язычная мышца (которая представляет собой слившиеся грудинно-подъязычную мышцу и подъязычно-язычную мышцу).

Схематичное строение панголина с брюшной стороны, на котором показаны внешние мышцы языка: genioglossus — подбородочно-язычная мышца, отвечающая за движение языка вперед, это основная мышца-протрактор языка; myloglossus — гомолог челюстно-подъязычной мышцы других млекопитающих; sternoglossus — грудинно-язычная мышца, ретрактор языка (задвигает его внутрь), идет от мечевидного отростка до кончика языка; geniohyoid — подбородочно-подъязычная мышца, протрактор языка; xiphoid process — мечевидный отросток; pectoralis major — большая грудная мышца; submandibular gland — подчелюстная слюнная железа; constrictor pharingeus — констриктор (сжиматель) глотки. Рисунок из статьи G. A. Doran, D. B. Allbrook, 1973. The tongue and associated structures in two species of African pangolins, Manis gigantea and Manis tricuspis

У гигантского муравьеда (Myrmecophaga tridactyla) язык тоже длинный, и грудинно-язычная мышца крепится к грудине, однако ее мечевидный отросток не удлинен. К мечевидному отростку грудины крепится грудинно-подъязычная мышца у нектарной летучей мыши (Anoura fistulata), язык которой в полтора раза длиннее тела, что является рекордом среди млекопитающих (посмотрите видео)! Но до брюшной полости всё же доходит только язык панголина.

Вообще, язык — это далеко не самое необычное в панголинах. Необычен весь их внешний вид: они с ног до головы покрыты чешуями, роговыми производными эпидермиса, состоящими из кератина, как наши ногти и волосы. Свободна от чешуй только брюшная поверхность тела, и чтобы ее защитить, панголины сворачиваются в непробиваемый шар. Отсюда и их название — оно происходит от малайского pengguling, что означает «нечто сворачивающееся».

Внешность панголина прекрасно описал научный журналист Эд Йонг (Ed Yong) в своей книге «Как микробы управляют нами»: «премилое создание, похожее на помесь муравьеда с сосновой шишкой». Действительно, если панголину на главном фото прикрыть рукой голову, он и правда станет шишкой. Книга начинается с описания белобрюхого панголина по кличке Баба, живущего в зоопарке Сан-Диего (США), у которого микробиолог берет пробы микроорганизмов с поверхности тела. На панголинах, как и на любых других животных, обитает множество бактерий, а в кишечнике живут бактерии, которые, скорее всего, помогают им усваивать хитин, из которого состоит экзоскелет насекомых.

Малыш панголин демонстрирует свои языковые навыки

Также стоит обратить внимание на длинный хвост панголинов. Он мускулистый и содержит чудесную сеть (rete mirable) — разветвленный комплекс кровеносных сосудов, действующий как противоточный обменник: артерии и вены оказываются очень близко друг к другу и могут обмениваться теплом, газами, ионами (такая сеть есть, например, в лапах у уток, в грудной клетке и голове китов — см. статью Зачем китам чудесная сеть). А у древесных видов (например, у белобрюхого панголина) на конце хвоста находится сенсорная подушечка, содержащая много тельцов Пачини — механорецепторов, чувствительных к давлению и вибрациям. Древесные панголины могут спокойно повисать на ветвях деревьев или на руках смотрителей зоопарка, как Баба из Сан-Диего.

Белобрюхий панголин (возможно, Баба) висит на пальце смотрителя в зоопарке Сан-Диего. фото с сайта flickr.com

Всего видов панголинов восемь, три вышеупомянутых вида обитают в Африке, также как и четырехпалый панголин (Phataginus tetradactyla). Остальные четыре — азиатские: индийский (Manis crassicaudata), китайский (Manis pentadactyla), яванский (Manis javanica) и филиппинский (Manis culionensis). Все виды включены в Международную красную книгу как уязвимые, вымирающие или находящиеся на грани исчезновения. Причина тому — сокращение мест обитания и охота ради мяса и чешуи, которую используют в китайской традиционной медицине и в качестве модных аксессуаров. Несмотря на охрану, незаконная торговля по-прежнему процветает. Например, в 2017 году правительство Камеруна изъяло у браконьеров и торговцев 8 тонн чешуи, что соответствует примерно 15 000 убитых панголинов.

Также панголины служат естественным резервуаром коронавирусов, и их считают вероятными промежуточными хозяевами виновника нынешней пандемии — коронавируса SARS-CoV-2 (см. статью Компьютерные технологии против коронавируса: первые результаты-2). Для подтверждения или опровержения этого факта требуются новые исследования. Я лишь надеюсь, что панголинов не станут уничтожать еще и из-за их возможной роли в пандемии, как это происходило с мусангами, или малайскими пальмовыми циветтами (Paradoxurus hermaphroditus) — промежуточными хозяевами коронавируса SARS-CoV.

фото © Wim Vorster с сайта travelafricamag.com, Tswalu Kalahari Reserve, Южная Африка.

Юлия Михневич