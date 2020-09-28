Выбор банка для получения кредита наличными

Уже давно не стоит вопрос о пользе и необходимости кредитования. В случае нехватки средств для решения неотложного вопроса, покупки предмета своей мечты по выгодной цене, для решения навалившихся финансовых проблем можно получить необходимые средства в банке, а затем постепенно рассчитываться.

Финансовые учреждения тоже заинтересованы предоставлять займы, так как неплохо на этом зарабатывают. Поэтому можно растеряться от разнообразных предложений, особенно если вы имеете постоянную работу и хорошую кредитную историю. Если вам срочно нужны деньги, не спешите, хорошо изучите условия кредитования в различных организациях.

Как выбрать банк, чтобы получить кредит

Есть несколько моментов, которые нужно учесть, когда выбираете банк для кредита. Для этого потребуется собрать немного информации о них и проанализировать ее:

Узнайте есть ли отделение заинтересовавшего вас банка в вашем городе или районе. Найдите минимальный процент по кредиту, план погашения которого вас полностью устраивает. Узнайте размеры штрафов, которые вы будете платить если просрочите платеж или решите погасить займ заранее. Обязательно выясните, что может предложить вам банк, в котором открыта ваша зарплатная карта или лежат деньги на дебетовом счете, так как вам могут сделать специальное предложение как клиенту, снизив процентную ставку. Читайте внимательно все, что написано мелком шрифтом. Уточните какой именно день будет считаться в каждом месяце крайним для платежа, чтобы не попасть под штрафы.

Сотрудник банка должен представить вам полный расклад по сумме, которую вы в итоге выплатите в виде процентов и комиссий за весь период.

Банки, которые дают кредит наличными

Расчет для суммы 100 000 рублей, взятой на три года.

Отличаются не только процентные ставки, но и условия, на которых банк выдает кредит. Альфа-Банк предоставит наличные тем, кто работает не менее трех месяцев и студентам от 21 года, а у пенсионеров больше шансов получить кредит в «Восточном банке».

Вносить платежи или гасить кредит досрочно сегодня можно любым удобным способом почти во всех банках, используя мобильное приложение, интернет, банкоматы, в отделениях самого кредитора.

Как погасить кредит досрочно

Если у вас появилась сумма достаточная, чтобы погасить кредит, не вносите ее сразу на счет, а узнайте условия досрочного погашения:

в Тинькофф вы можете погасить всю сумму онлайн досрочно и без комиссий, перейдя в раздел "досрочное погашение";

в Газпромбанке нужно написать заявление за 3 дня до срока платежа в этом месяце;

в Альфа-Банке, Восточном - заявление за 5 дней до наступления даты платежа;

в ВТБ нужно подать заявление онлайн.

Чтобы не просрочить очередной платеж, вносите деньги в первой половине дня, а если переводите их с карты и р/с другого банка, то учитывайте, что они могут поступить через три дня.

Какие документы нужны для получения займа в банке

Основной документ, который требуется для получения кредита, - это паспорт. Пенсионеры должны иметь при себе страховое свидетельство пенсионного страхования. При большой сумме кредита у вас могут запросить дополнительные документы, такие как справка с места о работе и другие.

Обращение с деньгами требует большой осторожности. Чтобы обезопасить себя, не берите кредиты у частных лиц, так как, в случае неуплаты или просрочки, вы можете потерять крупные суммы и стать жертвой шантажа, когда от вас будут требовать переоформить недвижимость и оказывать другое давление.