Выбор банка для получения кредита наличными
Уже давно не стоит вопрос о пользе и необходимости кредитования. В случае нехватки средств для решения неотложного вопроса, покупки предмета своей мечты по выгодной цене, для решения навалившихся финансовых проблем можно получить необходимые средства в банке, а затем постепенно рассчитываться.
Финансовые учреждения тоже заинтересованы предоставлять займы, так как неплохо на этом зарабатывают. Поэтому можно растеряться от разнообразных предложений, особенно если вы имеете постоянную работу и хорошую кредитную историю. Если вам срочно нужны деньги, не спешите, хорошо изучите условия кредитования в различных организациях.
Как выбрать банк, чтобы получить кредит
Есть несколько моментов, которые нужно учесть, когда выбираете банк для кредита. Для этого потребуется собрать немного информации о них и проанализировать ее:
- Узнайте есть ли отделение заинтересовавшего вас банка в вашем городе или районе.
- Найдите минимальный процент по кредиту, план погашения которого вас полностью устраивает.
- Узнайте размеры штрафов, которые вы будете платить если просрочите платеж или решите погасить займ заранее.
- Обязательно выясните, что может предложить вам банк, в котором открыта ваша зарплатная карта или лежат деньги на дебетовом счете, так как вам могут сделать специальное предложение как клиенту, снизив процентную ставку.
- Читайте внимательно все, что написано мелком шрифтом.
- Уточните какой именно день будет считаться в каждом месяце крайним для платежа, чтобы не попасть под штрафы.
Сотрудник банка должен представить вам полный расклад по сумме, которую вы в итоге выплатите в виде процентов и комиссий за весь период.
Банки, которые дают кредит наличными
Расчет для суммы 100 000 рублей, взятой на три года.
Отличаются не только процентные ставки, но и условия, на которых банк выдает кредит. Альфа-Банк предоставит наличные тем, кто работает не менее трех месяцев и студентам от 21 года, а у пенсионеров больше шансов получить кредит в «Восточном банке».
Вносить платежи или гасить кредит досрочно сегодня можно любым удобным способом почти во всех банках, используя мобильное приложение, интернет, банкоматы, в отделениях самого кредитора.
Как погасить кредит досрочно
Если у вас появилась сумма достаточная, чтобы погасить кредит, не вносите ее сразу на счет, а узнайте условия досрочного погашения:
- в Тинькофф вы можете погасить всю сумму онлайн досрочно и без комиссий, перейдя в раздел "досрочное погашение";
- в Газпромбанке нужно написать заявление за 3 дня до срока платежа в этом месяце;
- в Альфа-Банке, Восточном - заявление за 5 дней до наступления даты платежа;
- в ВТБ нужно подать заявление онлайн.
Чтобы не просрочить очередной платеж, вносите деньги в первой половине дня, а если переводите их с карты и р/с другого банка, то учитывайте, что они могут поступить через три дня.
Какие документы нужны для получения займа в банке
Основной документ, который требуется для получения кредита, - это паспорт. Пенсионеры должны иметь при себе страховое свидетельство пенсионного страхования. При большой сумме кредита у вас могут запросить дополнительные документы, такие как справка с места о работе и другие.
Обращение с деньгами требует большой осторожности. Чтобы обезопасить себя, не берите кредиты у частных лиц, так как, в случае неуплаты или просрочки, вы можете потерять крупные суммы и стать жертвой шантажа, когда от вас будут требовать переоформить недвижимость и оказывать другое давление.
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