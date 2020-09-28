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Как самостоятельно отреставрировать деревянные окна

Ремонт деревянных окон встречается редко, ведь этот процесс трудоемкий и оплата работы почти такая же как и установка нового окна из пластика. Но если вы хотите обеспечить свое жилье красивыми деревянными окнами, то нужно запастись терпением, необходимым инструментом и сделать работу самому.

Что нужно для работы

Для выполнения работы по реставрации потребуются самые обычные инструменты и материалы: оконные блоки из дерева

  • термофен;
  • шпатель;
  • ножовка;
  • столярное стусло;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • сверло по металлу;
  • клей ПВА;
  • молоток;
  • антисептик;
  • саморезы;
  • гвозди, длиной 20 мм;
  • штапики;
  • защитные очки.

Также хорошо иметь в запасе ненужные фрамуги такого же размера, как и деревянные окна.

Начало работы

На первом этапе тщательно осматриваются фрамуги, а также рамы с подоконниками. Стоит заметить, что с некоторыми окнами лучше вообще не связываться. Легко поддаются ремонту те окна, которые изготовлены из твердой древесины.

Отказаться от ремонта окон можно, если они перекошены, имеются гнилые участки и дерево потрескано в нескольких местах. Зачастую проблемы появляются с нижними поперечинами наружных фрамуг.

Следует определить, как закреплены стекла: на штапики или просто на замазку. При удалении штапиков нужно держать стекло, чтобы оно не разбилось.

Замазку можно снять обычным ножом. Временами будут попадаться небольшие гвоздики, которые удерживают стекло от выпадения. Их можно легко убрать плоскогубцами.

Как очистить окна от старой краски

Старая краска с таких окон должна быть снята вся, при этом рекомендуется использовать строительный фен. Разогреть аппаратом краску до появления пузырей и ободрать старое покрытие. После фрамуг таким же образом ободрать краску от рам и ставней.

Потребуются или нет старая фрамуга с рамами

деревянные оконные рамы Реставрация деревянных окон откроет все скрытые дефекты после того, как будет снята старая краска. Многие из них возможно отремонтировать: растрескивания, гнилые участки. Хуже всего, если дерево стало совсем рыхлым. Такие фрагменты нужно поменять.

Также нужно провести осмотр нижней части рамы. Можно вырезать сгнившие участки или заменить низ полностью.

Для качественного ремонта фрамуг, их лучше разобрать на отдельные части и хорошо отшлифовать.

Сгнившие участки необходимо удалять стамеской и молотком. После удаления должен получиться участок правильной геометрической формы. Заполнить его с помощью вкладыша и лучше, чтобы он был сделан из такого же вида дерева, что и сами фрамуги. Вкладыш следует установить на клей и зажать струбцинами. После высыхания сверлом просверлить фрамугу насквозь, установить буковые шканты на клей. После реставрации сгнивших частей, отшлифовать эти участки.

Как собрать и отшлифовать

После ремонта всех сгнивших участков места соединений нужно обработать антисептиком и высушить. Соединить все части влагостойким клеем. Усилить соединение деревянными шкантами и установить их на клей, шероховатости разгладить шпаклевкой, предназначенной для работы по дереву.

Щели в торцах деталей необходимо заделать так: обильно заполнить их столярным клеем и втереть в них опилки. Когда они высохнут, еще раз отшлифовать.

Если нижняя рама сильно сгнила, то для ее удаления делается пропил в середине ремонтируемого участка рамы и поддевается фомкой. Удалить весь мусор и пропитать грунтовкой. Осмотреть кромку подоконника, в случае под ним пустоты заполнить монтажной пеной.

Подоконник ободрать от старого покрытия, при этом может появиться щель. Ее следует расширить и заполнить деревянной планкой нужной толщины. Если же подоконник совсем в плохом состоянии, то лучше его поменять.

Как исправить геометрию

деревянные окна в пол Исправить геометрию достаточно сложно. Заменить одну фрамугу, значит внести изменения в размеры другой и при этом решать вопрос о ее плотном прилегании к раме.

Исправление геометрии осуществляется с помощью укорачивания правой вертикали верхней фрамуги на 3 см. Для это ее разбирают, обрезают и делают новый шип в углах соединения.

Наращивают фрамугу путем склеивания бруска. Его притягивают саморезами на клей. После высыхания их следует вытащить, отверстия рассверлить и установить на клей шканты. Далее напуск сошлифовать. Итоговую подгонку фрамуги выполнить рубанком.

Фурнитура

На следующем этапе осуществляется очистка фурнитуры и ее покраска. Чтобы убрать с нее краску необходимо положить на зажженную газовую конфорку. Обжиг проводить пока краска полностью не обуглится. После снятия старой краски следует прогрунтовать все детали акриловой эмалью.

Заключительный этап

Ремонт деревянных окон заканчивается покраской в два слоя поролоновым валиком. После высыхания установить на саморезы ручки со щеколдами. Герметизацию фрамуги выполнить с помощью наклеивания на оконную раму самоклеящихся уплотнителей. Осталось протереть стекла и ваше деревянное окно приобретет вторую жизнь. Вышеописанный ремонт можно сделать самому, потратив кучу времени и сил, а можно воспользоваться услугами профессианалов, которые сделают всё намного быстрее и качественнее.

28 сентябрь 2020 /
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