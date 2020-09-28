Особенности элитных кухонь

Каждому хочется, чтобы его окружали хорошие вещи и высококачественная мебель, в том числе и на кухне. Элитная мебель для кухни может быть выполнена в абсолютно любом стиле. Одно из значимых правил для этого вида гарнитура - привлекательный и оригинальный дизайн.

Элитная кухня на заказ обычно изготавливается из высококачественных материалов.

Самый распространённое и лучшее решение - натуральная древесина. Плюсы: экологически чистый и прочный материал. Такие атрибуты идеальны для тех, кто желает создать в своём жилище атмосферу настоящего домашнего уюта. Самыми престижными считаются белые деревянные кухни. Они отлично подходят для прованского стиля. Между тем, светлые кухни красиво смотрятся в малогабаритных помещениях.

Элитные кухни обычно делают из ольхи, дуба и ясеня. Эти породы отлично сочетаются со стилями ар-деко, кантри, минимализм и хай-тек.

Самый дорогостоящий вариант фасадов - мозаика и резьба. Эти кухонные гарнитуры создают эффект роскоши и высокого статуса. Говорят о хорошем финансовом положении владельца.

Для обивки мягкой мебели элитной кухни используется натуральная кожа. Этот материал гораздо практичнее текстиля, поэтому сиденья с обивкой из синтетической кожи впитывают меньше влаги и запахов. Однако для некоторых интерьеров (например, современных) кожаный вариант не подходит. В этом случае применим качественный текстиль.

Аксессуары должны подходить для элитной кухни. И это не только ручки, но и надёжные подъёмно-сдвижные механизмы, петли и прочие. Именно поэтому аксессуары европейских производителей качественные и долговечные.

Элитные кухни на заказ - отличная возможность приобрести именно тот гарнитур, о котором вы мечтали. Вместе с компетентным дизайнером можно разработать проект мебели, в котором будут учтены все нюансы.

Преимущества кухни на заказ - качественные материалы и грамотное «наполнение» самих шкафов. А это значит, что в таком гарнитуре найдётся пространство для всей посуды и принадлежностей.

Мебель элитного класса подразумевает тщательно подобранные по качеству и цвету материалы. Их выбирают под определённый стиль напольного покрытия, стен и потолка. Все эти детали объединяются для создания безупречных и стильных роскошных кухонь.