Область применения и особенности асфальтовой крошки

Асфальтовая крошка - практичный и современный стройматериал, нашедший своё обширное применение во многих сферах.

Благодаря приемлемым ценам, простоте монтажа и практичности, укладка асфальтовой крошки применяется в следующих:

локальный ремонт покрытия: засыпка выбоин и ямок;

в качестве основы под слой асфальта;

покрывать дороги с пониженной нагрузкой;

отсыпка дорожных валов, расположенных на возвышенности;

благоустройство дорожек на дачных участках;

освещение спортивных и парковочных площадок, гаражей, отмостки.

Преимущества покрытия из асфальтовой крошки включают следующие:

при ремонте старых дорог, гранулы материала заполняют пустоты и трещины на поверхности после уплотнения, делая покрытие прочным и устойчивым к воздействию факторов окружающей среды;

удобство и простота установки;

доступность приобретения. Немного дороже будет стоить асфальтовая крошка с доставкой;

прочность;

эстетика;

некоторые предприятия используют асфальтовые гранулы для производства асфальтобетонных смесей. Процент крошки в этом составе до 60%;

вторичное использование положительно влияет на экологическую ситуацию: здесьотсутствуют отходы после ремонта, которые занимают большие участки и длительное время не разлагаются.

К недостаткам асфальтовой крошки стоит отнести следующие:

невозможность штабелировать большие объёмы, без использования строительной техники;

изменение цвета в дальнейшем;

необходимость в периодическом ремонте и обновлении.

Данный стройматериал, из-за особенностей состава, не подходит для жилых помещений. Практичным решением здесь будет стяжка пола бетоном, стоимость которой будет зависеть от марки стройматериала и способа заливки - вручную, либо с применением бетононасоса.

Продажа асфальтовой крошки производится со складов, либо напрямую с мест реконструкции дорожных покрытий. В последнем случае могут предоставить в аренду необходимую спецтехнику и другие услуги. Главное - обращаться к надёжным поставщикам, например к stroy-deluxe.com, которые предоставят гарантию на свою продукцию и сопутствующие услуги.