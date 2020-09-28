Область применения и особенности асфальтовой крошки
Асфальтовая крошка - практичный и современный стройматериал, нашедший своё обширное применение во многих сферах.
Благодаря приемлемым ценам, простоте монтажа и практичности, укладка асфальтовой крошки применяется в следующих:
- локальный ремонт покрытия: засыпка выбоин и ямок;
- в качестве основы под слой асфальта;
- покрывать дороги с пониженной нагрузкой;
- отсыпка дорожных валов, расположенных на возвышенности;
- благоустройство дорожек на дачных участках;
- освещение спортивных и парковочных площадок, гаражей, отмостки.
Преимущества покрытия из асфальтовой крошки включают следующие:
- при ремонте старых дорог, гранулы материала заполняют пустоты и трещины на поверхности после уплотнения, делая покрытие прочным и устойчивым к воздействию факторов окружающей среды;
- удобство и простота установки;
- доступность приобретения. Немного дороже будет стоить асфальтовая крошка с доставкой;
- прочность;
- эстетика;
- некоторые предприятия используют асфальтовые гранулы для производства асфальтобетонных смесей. Процент крошки в этом составе до 60%;
- вторичное использование положительно влияет на экологическую ситуацию: здесьотсутствуют отходы после ремонта, которые занимают большие участки и длительное время не разлагаются.
К недостаткам асфальтовой крошки стоит отнести следующие:
- невозможность штабелировать большие объёмы, без использования строительной техники;
- изменение цвета в дальнейшем;
- необходимость в периодическом ремонте и обновлении.
Данный стройматериал, из-за особенностей состава, не подходит для жилых помещений. Практичным решением здесь будет стяжка пола бетоном, стоимость которой будет зависеть от марки стройматериала и способа заливки - вручную, либо с применением бетононасоса.
Продажа асфальтовой крошки производится со складов, либо напрямую с мест реконструкции дорожных покрытий. В последнем случае могут предоставить в аренду необходимую спецтехнику и другие услуги. Главное - обращаться к надёжным поставщикам, например к stroy-deluxe.com, которые предоставят гарантию на свою продукцию и сопутствующие услуги.
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