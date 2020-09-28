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Область применения и особенности асфальтовой крошки

Асфальтовая крошка - практичный и современный стройматериал, нашедший своё обширное применение во многих сферах.

Благодаря приемлемым ценам, простоте монтажа и практичности, укладка асфальтовой крошки применяется в следующих:

  • локальный ремонт покрытия: засыпка выбоин и ямок;
  • в качестве основы под слой асфальта;
  • покрывать дороги с пониженной нагрузкой;
  • отсыпка дорожных валов, расположенных на возвышенности;
  • благоустройство дорожек на дачных участках;
  • освещение спортивных и парковочных площадок, гаражей, отмостки.

Преимущества покрытия из асфальтовой крошки включают следующие:

  • при ремонте старых дорог, гранулы материала заполняют пустоты и трещины на поверхности после уплотнения, делая покрытие прочным и устойчивым к воздействию факторов окружающей среды;
  • удобство и простота установки;
  • доступность приобретения. Немного дороже будет стоить асфальтовая крошка с доставкой;
  • прочность;
  • эстетика;
  • некоторые предприятия используют асфальтовые гранулы для производства асфальтобетонных смесей. Процент крошки в этом составе до 60%;
  • вторичное использование положительно влияет на экологическую ситуацию: здесьотсутствуют отходы после ремонта, которые занимают большие участки и длительное время не разлагаются.

К недостаткам асфальтовой крошки стоит отнести следующие:

  • невозможность штабелировать большие объёмы, без использования строительной техники;
  • изменение цвета в дальнейшем;
  • необходимость в периодическом ремонте и обновлении.

Данный стройматериал, из-за особенностей состава, не подходит для жилых помещений. Практичным решением здесь будет стяжка пола бетоном, стоимость которой будет зависеть от марки стройматериала и способа заливки - вручную, либо с применением бетононасоса.

Продажа асфальтовой крошки производится со складов, либо напрямую с мест реконструкции дорожных покрытий. В последнем случае могут предоставить в аренду необходимую спецтехнику и другие услуги. Главное - обращаться к надёжным поставщикам, например к stroy-deluxe.com, которые предоставят гарантию на свою продукцию и сопутствующие услуги.

28 сентябрь 2020 /
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