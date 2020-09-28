На Марсе планируют выращивать авокадо
Новый метод криоконсервации позволит сохранить побеги растений, что позволит выращивать их на других планетах.
Более 40 лет ученые вели работы по разработке эффективного способа сохранения побегов растений с целью сохранения самых важных сортов, сохранив при этом основные генетические признаки растения. На примере авокадо, специалисты смогли разработать метод при котором растение успешно замораживалось на длительный срок, а после разморозки сохраняло способность расти дальше. На сегодняшний момент уже известно о таком успешном опыте с побегами яблонь, бананов и винограда.
Специалисты уверены, такая способность авокадо позволит безопасно доставить его на Марс и уже там продолжить его выращивать и получать плоды, что позволит будущим колонизаторам получать растительную пищу богатую жирными кислотами и белком.
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