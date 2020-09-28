Ученые впервые измерили уровень радиации на Луне
Впервые китайские специалисты смогли узнать уровень излучения на поверхности Луны. Удалось это благодаря аппарату «Чанъэ-4», который сейчас находится на поверхности Луны и оснащен двумя кремниевыми детекторами, которые и фиксировали ионизирующее излучение.
Произведя расчеты специалисты выяснили что уровень излучения на поверхности Луны в 200 раз выше чем на поверхности нашей планеты. Дневная доза радиации, которую получит человек попав на поверхность Луны в 2,6 раза больше чем у космонавтов находящихся на МКС и в 5-10 раз больше чем у людей летающих на самолетах.
Авторы исследования считают что основная доза радиации была получена галактическими космическими лучами, так как в период измерений Солнечная активность была минимальной. Стоит отметить что даже кратковременное воздействие такого рода излучения может негативно отразится на здоровье человека.
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