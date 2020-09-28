Япония к 2035 году планирует производить водородное топливо на Луне

Японское комическое агентство планирует к 2035 году построить на южном полюсе Луны завод по производству водородного топлива. Многие специалисты, которые изучают Луну, уверены что основные залежи водяного льда находятся как раз на южном полюсе нашего спутника. Изо льда планируется добывать питьевую воду, кислород и водород.

Водород планируется использовать в качестве топлива, которое позволит не только перемещаться по поверхности самой Луны, но и летать например к лунной орбитальной станции. Строительство завода на поверхности Луны позволит существенно снизить затраты и потребность в доставке топлива с Земли.

Напомним что в прошлом году Япония присоединилась к Лунной программе НАСА , а уже этим летом было подписано соглашение о сотрудничестве в освоении и исследовании Луны.