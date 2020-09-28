» » Япония к 2035 году планирует производить водородное топливо на Луне

Япония к 2035 году планирует производить водородное топливо на Луне

Япония к 2035 году планирует производить водородное топливо на Луне

Японское комическое агентство планирует к 2035 году построить на южном полюсе Луны завод по производству водородного топлива. Многие специалисты, которые изучают Луну, уверены что основные залежи водяного льда находятся как раз на южном полюсе нашего спутника. Изо льда планируется добывать питьевую воду, кислород и водород.

Водород планируется использовать в качестве топлива, которое позволит не только перемещаться по поверхности самой Луны, но и летать например к лунной орбитальной станции. Строительство завода на поверхности Луны позволит существенно снизить затраты и потребность в доставке топлива с Земли.

Напомним что в прошлом году Япония присоединилась к Лунной программе НАСА, а уже этим летом было подписано соглашение о сотрудничестве в освоении и исследовании Луны.

28 сентябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Запуск аппарата «Чанъэ-5» к Луне планируется осуществить до конца 2020 года
Хочу все знать

Запуск аппарата «Чанъэ-5» к Луне планируется осуществить до конца 2020 года

Главный конструктор лунной программы Китая заявил о готовности запустить аппарат «Чанъэ-5» до конца этого года. По его словам подготовка к миссии продвигается...
NASA выбрало компанию, которая доставит на Луну аппарат для поиска воды
Хочу все знать

NASA выбрало компанию, которая доставит на Луну аппарат для поиска воды

Американское космическое агентство заключило многомиллионный контракт, 199,5 млн долларов, с компанией Astrobotic. Из соглашения следует что компания доставит...
В НАСА планируют отказаться от идеи Лунной орбитальной станции
Хочу все знать

В НАСА планируют отказаться от идеи Лунной орбитальной станции

В НАСА планируют отказаться от идеи Лунной базы. В данный момент агентство пытается найти способ, который поможет обойтись без этого проекта, хотя обновленная...
НАСА начнет поиск воды на Луне
Хочу все знать

НАСА начнет поиск воды на Луне

НАСА ищет на Луне драгоценности, но не золото или нефть, а обычную воду. Если там разместится постоянная лунная база, то вода окажется весьма кстати. Поэтому крайне важно узнать, есть ли вода на Луне
Возраст запасов льда на полюсах Луны помог определить число кратеров на ней
Хочу все знать

Возраст запасов льда на полюсах Луны помог определить число кратеров на ней

Своеобразная перепись кратеров на южном полюсе Луны помогла ученым определить возраст льда, который спрятан в самых темных уголках спутника Земли. Часть этих запасов оказалась неожиданно молодой, как
В NASA сомневаются в реализации новой лунной программы к 2024 году
Хочу все знать

В NASA сомневаются в реализации новой лунной программы к 2024 году

Бывший астронавт, а ныне влиятельный чиновник НАСА Кеннет Бауэрсокс сомневается в том, что американские астронавты высадятся на Луну в 2024 году. ...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомИстория робототехники: как выглядели самые первые роботы?Чипирование началось: Neuralink проследила за мозговой активностью свиньиВ Японии испытали "летающий автомобиль"Голографическое кино может стать реальностью1 сентября к Земле приблизится астероид размером с многоэтажный домНа каких самолетах летают президенты США и России?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на Венере


Свежие Статьи
Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?

Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?

Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Из-за чего привычные нам спорткары перестанут существовать

Сколько внеземных цивилизаций может существовать поблизости?

Сколько внеземных цивилизаций может существовать поблизости?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+