В Китае найдено вино возрастом 2000 лет. От каких болезней оно помогало?

Ученые и загадочный напиток древности

В мае 2020 года археологи провели раскопки на территории китайского города Саньмэнься. В частности, их интересовала гробница возрастом около 2000 лет. В ней был похоронен высокий воин, а рядом с ним находились его личные вещи. Одной из самых загадочных находок стал сосуд в форме лебедя, внутри которого сохранилась жидкость желто-коричневого цвета. Исследователи не были точно уверены в его безопасности, поэтому отправили образцы в лабораторию — вдруг это сильный яд, который нельзя даже вдыхать? Оказалось, что внутри сосуда все это время хранился винный напиток. Ученые предположили, что оно использовалось в лечебных целях и, возможно, даже считалось неким подобием «эликсира бессмертия». Но почему же исследователи так уверены в своем предположении? Оказалось, что у них есть веские причины так думать.

Древнее вино Китая

О необычной находке китайских археологов было рассказано в издании Daily Mail. Более трех литров таинственного алкогольного напитка были найдены внутри глиняного сосуда с изогнутым носиком. На верхней части сосуда находится отверстие для вливания напитка, поэтому ученые предположили, что носик был предназначен для питья. Его явно держали и употребляли только внутри помещений и не брали с собой в походы. Дело в том, что глиняные сосуды не могут похвастаться прочностью и легко могут разбиться. Но при этом глиняное изделие выдержало проверку временем и даже сохранило в себе изготовленный тысячи лет назад напиток.

Необычный сосуд и его содержимое

По словам ученых, древнее вино сохранилась благодаря двум факторам. Во-первых, захоронение находится на глубине 4 метров. То есть, никакие работы на поверхности не могли разрушить гробницу и повредить находящиеся внутри него артефакты. Во-вторых, большую роль в сохранении напитка сыграла необычная форма сосуда. Исследователи уверены, что изогнутая форма носика не дала напитку испариться и благодаря этому теперь в их распоряжении есть целых три литра древнего вина. Только вот не ясно, почему ученые не акцентировали внимание на отверстии для вливания напитка сверху, потому что жидкость могла испаряться и через нее.

Отверстие, через которое вино вливалось в сосуд

Чем полезно вино?

Ученые также считают, что древний воин пил вино не чтобы расслабиться, а чтобы исцелить болезни. Полной уверенности в этом пока нет, но есть предположение, что рецепт обнаруженного напитка ранее был найден в одной из китайских медицинских книг древности. Если это действительно так, что вино могло использоваться для остановки кровотечений и уменьшения воспалений. На данный момент ученые пытаются тщательнее изучить напиток и выяснить, из каких именно компонентов он изготовлен. Может быть, древние люди пытались изготовить так называемый «эликсир бессмертия», о котором говорится во многих легендах. В его существование некоторые уже не верят, но мало ли?

Место, где были найдены древние артефакты

К большому сожалению, личность похороненного человека установить не удалось, потому что его кости плохо сохранились. Ученым не известен ни возраст, ни причина смерти человека. С уверенностью можно сказать лишь то, что он был воином. На это, как минимум, намекают найденные рядом с его телом бронзовый шлем и мечи из нефрита и железа. По расчетам исследователей, рост мужчины составлял 1,8 метров. Учитывая, что тысячи лет назад люди в основном были низкие, это был очень крупный воин.

Вещи, которые были найдены рядом с телом воина

Низкие и высокие люди

На самом деле, на территории древнего Китая жили совершенно разные люди. Насколько много подобных гигантов существовало неизвестно, но помимо них еще был как минимум один очень маленький человек. Об обнаружении его останков я рассказывал в конце 2019 года. Исследователи считают, что это человек страдал от так называемого синдрома Ларона. Ткани организма этих людей невосприимчивы к воздействию гормона роста, поэтому даже повзрослев длина их тела не превышает 147 сантиметров. Фотографию скелета необычного человека можно посмотреть в этом материале.

А про самого высокого человека в мире недавно отличный материал написал мой коллега Александр Богданов. Этого человека звали Роберт Уодлоу (Robert Wadlow) и на момент смерти его рост составлял 2,54 метра. Подробнее о том, почему он рост на протяжении всей жизни, можно почитать в этой статье.