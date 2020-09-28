Ученые выявили болезнь Паркинсона в кишечнике и сердце

Болезнь была выявлена не только в мозге, но и в других органах

Болезнь Паркинсона традиционно понимается как нейродегенеративное заболевание, которое проявляется только в головном мозге. Хотя в основном так и происходит, все больше данных свидетельствует о том, что это расстройство на самом деле представляет собой не одно, два заболевания, причем один из них, что удивительно, начинается в кишечнике и даже в сердце. Врачи из Дании исследовали 37 изображений мозга и обнаружили, что у некоторых людей с болезнью Паркинсона повреждение нервной системы начинается в нейронах кишечника, а уже затем распространяется в мозг .

Почему возникает болезнь Паркинсона?

Болезнь Паркинсона развивается из-за накопления в организме белка альфа-синуклеина: он скручивается и образует внутри нейронов токсичные клубки — тельца Леви. Последние затем поражают нейроны в головном мозге. Однако откуда именно появляется этот белок, ученые до сих пор точно не знают.

В результате нового исследования датские врачи пришли к выводу, что пока у одних людей от болезни Паркинсона страдают нейроны в головном мозге, у других первыми под удар попадают кишечник и сердце.

До сих пор многие люди считали болезнь Паркинсона относительно однородной и определяли ее на основе классических двигательных расстройств, — говорит нейробиолог Пер Боргхаммер из Орхусского университета в Дании.



Однако сильное различие в симптомах пациентов заставило врачей пересмотреть ранее принятый подход к болезни Паркинсона. Хотя новое исследование невелико и включает всего 37 человек с болезнью Паркинсона и людей, находящихся в группе риска в возрасте от 50 до 85 лет, исследователи говорят, что их выборка достаточно велика, чтобы продемонстрировать весьма значимые различия между двумя разными видами заболевания.

Согласно этой теории, первые скопления белка альфа-синуклеина появляются в кишечнике, далее проникает в блуждающий нерв, а по нему уже медленно двигается в сторону головного мозга, затрагивая сердце.

В первом случае (слева) болезнь формируется в кишечнике (1), далее идет в сердце (2) и по блуждающему нерву попадает в мозг . Во втором случае (справа) заболевание формируется в мозге (1) и только потом поражает кишечник и сердце

Как отличить болезнь Паркинсона?

В исследовании использовалось расстройство быстрого сна как способ определить, кто может подвергаться риску развития болезни Паркинсона в дальнейшем, предполагая, что это может быть признаком грядущей нейродегенерации. Сканирование мозга и другие оценки здоровья тела и нервной функции позволили создать профили, которые четко обозначили два разных биологических сигнала.

Пациенты, у которых не было нарушения сна, нейроны в кишечнике и сердце были в хорошем состоянии, но при этом они были поражены в головном мозге. Наоборот, люди с нарушениями сна демонстрировали неплохие показатели по дофамину (веществу, которое вырабатывается головным мозгом), при этом нейроны кишечника у них были поражены.

Предыдущие опыты показали, что существует более одного типа болезни Паркинсона, но это не было четко продемонстрировано до настоящего исследования, которое было специально проведено для прояснения этого вопроса, — говорит Боргхаммер.



Болезнь Паркинсона в кишечнике

На самом деле кишечник впервые был связан с болезнью Паркинсона почти два столетия назад. Сегодня запор признан одним из наиболее распространенных симптомов этого состояния, но только в 2003 году, после тщательного изучения, ученые предположили, что болезнь Паркинсона возникает из кишечника.

С тех пор дальнейшие исследования давали неоднозначные результаты. В одном исследовании с участием более 600 человек исследователи не обнаружили ни одного случая болезни Паркинсона «из кишечника». Было обнаружено, что все они происходят из мозга.

Но это не значит, что нервная система кишечника здесь никак не задействована. Желудочно-кишечный тракт огромен, и некоторые исследователи утверждают, что потребуется много сотен микроскопических слайдов, чтобы «с любой степенью уверенности» исключить локализованную патологию кишечника.

Как можно лечить болезнь Паркинсона?

Ученые считают, что лучшее понимание первоисточника болезни поможет не только лучше бороться с ней, но и диагностировать ее на ранних этапах.

Следующий шаг — изучить, можно ли лечить болезнь Паркинсона, в первую очередь тело, путем обработки кишечника или другими способами, влияющими на микробиом, — говорят ученые.



Авторы исследования утверждают, что независимо от того, как у людей могла начаться болезнь Паркинсона, в конечном итоге у них разовьется серьезное повреждение симпатической нервной системы. Это означает, что оба варианта в конечном итоге выглядят очень похожими — будь то повреждение нейронов в мозге или в кишечной нервной системе.

Если телесное происхождение болезни Паркинсона действительно существует, то медики могли бы остановить болезнь до того, как она перейдет в мозг . Как только это заболевание проникает в голову, справиться с ним гораздо труднее.