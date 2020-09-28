Плюсы ноутбука в сравнении с ПК

Первое и самое важное преимущество ноутбука перед ПК - его портативность. Легкий вес, компактные габариты и встроенный аккумулятор позволяют легко переносить ноутбук из одного места в другое.

Вы всегда можете взять с собой эти устройства, использовать их в парке, в кафетерии или возить в машине. Благодаря этой мобильности, вы можете быстро получить доступ к нужным данным, где бы вы ни находились.

Ещё одно преимущество - возможность выхода в сеть по Wi-Fi. Разумеется, эта функция может быть и на настольном компьютере, но он может подключаться к сети только из дома.

Вы можете взять свой ноутбук в любое общественное место с покрытием Wi-Fi и подключиться к Интернету.

Некоторые лаптопы позволяют вставлять SIM-карты для доступа к 3G или 4G.

Ноутбук также прост в использовании для всех типов презентаций. В данном случае это не зависит от технической оснащённости места, где проводятся эти мероприятия.

Его даже не нужно подключать, поскольку лаптоп может работать от аккумулятора (при надлежащем использовании). Правда, у батарей есть свой срок службы, о чём не надо забывать.

Купить ноутбук недорого в Украине вы можете в специализированной компании. Главное - обращаться в проверенные места, где предоставляют гарантии на свои товары.

Ноутбук удобен в использовании без дополнительных устройств. В нем есть всё, что нужно:

собственная клавиатура,

встроенная мышь (тачпад),

встроенные динамики,

встроенный микрофон,

многие устройства имеют встроенную камеру, и есть даже варианты с двумя - с каждой стороны крышки лаптопа.

Так что подключи и работай. Всё готово, все проблемы решены. Вам остаётся только заниматься делами или отдыхать за ноутбуком - просматривать фильмы или играть, например. Кстати, именно поэтому ноутбуки иногда называют готовым продуктом.

Производители довольно часто устанавливают на лаптопы специальные программы для обслуживания, профилактики и даже ремонта ПО. Даже возможность восстанавливать заводские настройки, например, если система была разрушена каким-то вредоносным вирусом. Таким образом, пользователь ноутбука может восстановить потерянные данные из резервных копий.