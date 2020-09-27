Ковидные уроки здравоохранения для многополярного мира

Почему пандемия застала врасплох страны Европы, а также Северной и Южной Америки

На данный момент 0,41% населения Земли охвачено пандемией COVID-19 — это 4,12 человек на 1000 населения. А умирает по статистике 0,13 человек на 1000 населения.

На мировой карте поражения пандемией в разделе смертности на душу населения лидируют следующие страны: Перу, Бельгия, Боливия, Испания, Бразилия, Чили, Эквадор, Великобритания, США, Мексика, Италия.

Что объединяет эти разные страны в данном случае? Особенно крупные из них: США, Англию, Бразилию, Мексику, Испанию и Италию. Их объединяет, прежде всего, то, что в этих странах глубоко укоренены рыночные отношения, в том числе в медицине. Это в крайней степени либеральные страны, в которых считается, что здоровье человека — это товар, лечение — это коммерческая услуга, а больницы и поликлиники — это бизнес.

Рекомендуемые учебники экономики утверждают, что рыночные отношения сближают не только отдельных людей, но и целые народы. Однако наблюдательным гражданам теперь все очевиднее, что учебники замалчивают то, КАК именно рынок сближает субъекты. Одни страны грабят другие, навязывая подконтрольные правительства, разрушительные реформы и кабальные договоры

Предприниматели наживаются на рабочих и служащих, запугивая их безработицей и «понаехавшими» нелегалами. Банкиры и монополисты разоряют тысячами средних и мелких бизнесменов. Чиновники окутывают государство и государственные компании подконтрольными лично им поставщиками и подрядчиками, наживаясь таким образом на бюджете и общественных потребностях. А прохиндеи и громилы, не желающие «работать на дядю», то есть по правилам рынка, грабят отдельных толстосумов.

Положительные стороны рынка воспеты сотни тысяч раз. Но многие не хотят видеть, что в основе рыночных отношений лежит принцип отчуждения и разобщения субъектов до состояния конкурентов.

На рынке конкурируют не только продавцы с продавцами за покупателей и не только покупатели с покупателями за товар, как это обычно рассказывается, но и продавцы непосредственно с покупателями. Каждый желает в результате обмена получить выгоду, то есть итоговый прирост стоимости в своих частных руках, и неважно, выражена она в деньгах, вещах или услугах.

Если американскому обывателю предложить взять в магазине бесплатно столько товаров, сколько ему необходимо, то он заберёт всё, что будет способен унести. Им движет не стремление удовлетворить потребности, а стремление завладеть как можно большей массой ценностей. Логика простая: дескать, перепродать вынесенные товары и на вырученные деньги купить то, что хочется. Вот эта обывательская логика и положена в основу политики и организации жизни общества многих стран.

Пандемия ковида в Европе началась с итальянской и испанской катастрофы. И как помогли европейские союзники этим странам? Они, как этот американский обыватель, прошли мимо, ибо поживиться нечем, а значит, «мое дело сторона». В условиях рыночных отношений каждый сам за себя, а государство лишь следит за «соблюдением правил игры».

А что такое свобода предпринимательской деятельности? Благопристойный семейный магазинчик на углу?

Частник распоряжается своей собственностью по своему личному усмотрению, ему плевать на прогресс, общественное благо, научные расчёты, эпидемиологию и вообще на других людей и всё общество. Каждый сам за себя — девиз предпринимательства и основа рыночных отношений. В 2019 году в США вышел сериал про биржевого финансиста «Чёрный понедельник», кредо главного героя замечательно отражает логику бизнеса — «F**k them all».

Идеология того, что рынок способен правильно и справедливо регулировать жизнь общества, — утопичная концепция, уходящая корнями в эпоху антифеодальных революций

Конечно, существуют и всегда существовали ответственные предприниматели, безобидные семейные магазинчики, умные промышленники, инноваторы, честные трудяги и среди «владельцев заводов, газет и пароходов». Но они есть не благодаря рыночным отношениям, а вопреки их логике.

Государства, которые базируются на рыночных отношениях, уже давно предпринимают целый спектр мер по контролю и уравновешиванию анархии рыночных отношений. Это и антимонопольные ведомства, и государственные финансовые институты, и обширное регулятивное законодательство в области производства и торговли, и поддержка малого бизнеса, и установление минимальной величины заработной платы, и создание «бюджетных» рабочих мест, и государственное участие в экономике. Но важнейшими инструментами поддержания нормального функционирования общества является государственное здравоохранение, образование и наука.

Одним из главных уроков пандемии ковида стала как раз несостоятельность стран, в которых государство в области здравоохранения по заветам воинствующего либерализма — «ночной сторож».

Когда ученые ставят перед руководством таких стран вопрос о проведении необходимых, научно обоснованных противоэпидемических мер, президенты и премьеры сначала обеспокоены интересами и удобствами крупного бизнеса, затем изнеженных горожан крупных городов, чьих протестов они побаиваются, а уже потом, по остаточному принципу, тем, что и как действительно необходимо делать с позиции здравоохранения народа. Если руководители государств будут действовать столь же решительно, как, например, действовало наше Политбюро в 1970 году, когда в СССР пришла пандемия холеры, то их ожидает чудовищный вой частных СМИ, саботаж, волнения борцов за неприкосновенность частной собственности, в том числе частной жизни, и в конечном итоге свержение или замена на более сговорчивых политиков.

Опасливость лидеров понятна: как еще себя вести, если, например, в США местные «атланты» за каких-нибудь пару-тройку недель вышвыривают на улицы миллионы закредитованных тружеников?

Но половинчатые меры — это полбеды. Настоящий бич во время пандемии — частный медицинский сектор. Фармкомпании, страховые корпорации, частные клиники видят своей задачей лишь зарабатывание денег. И когда нет надежной государственной системы здравоохранения, пандемия превращается в натуральное стихийное бедствие

Разве образовательный, промышленный, сельскохозяйственный, научный потенциал современного общества не позволяет эффективно противостоять вирусным инфекциям, как и более повседневным «пандемиям»: нищете, бездомности, экономическим кризисам, неграмотности? Конечно, позволяет. Но если между необходимыми инструментами, мероприятиями и народом развернут во всей красе рынок с его борьбой за частную доходность — происходит жуткая путаница. И наиболее наглядна она именно в медицине.

Фундаментальная ошибка в восприятии проблем здравоохранения заключается в идее, что здоровье человека — это его частное дело. Все ровно наоборот, здоровье человека, его долгожительство — вопрос исключительно общественный, ведь утрата здоровья и повышенная смертность приводят к снижению совокупного потенциала всего общества. Здравоохранение народа — это общенациональная задача.

И пандемия ковида жестоко наказывает те страны, которые не руководствуются данной истиной.

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