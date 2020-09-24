Почему затонул «Титаник»? 5 самых интересных теорий

Крушение «Титаника» в представлении художника

В середине 1912 года произошла одна из самых ужасных катастроф в истории. В ночь с 14 на 15 апреля, в водах северной Атлантики, потерпел крушение британский пароход «Титаник». На его борту находилось 2208 человек, но выжить удалось только 704 людям. Сомнений в том, что огромный корабль затонул из-за столкновения с айсбергом, нет. Только вот почему он не сменил курс и не избежал катастрофы, на данный момент никому точно неизвестно. В Интернете можно найти огромное количество теорий на эту тему и их количество постоянно растет. Недавно новое предположение было выдвинуто климатологом Милой Зиньковой (Mila Zinkova). Изучив рассказы выживших после крушения людей, она объявила, что причиной крушения могло стать возникшее на небе северное сияние. Но как природное явление могло повлиять на маршрут огромного корабля? В рамках этого материала предлагаю рассмотреть самые популярные теории о крушении «Титаника» — их несколько.

Крушение «Титаника»

О произошедшей более 100 лет назад катастрофе написано множество книг и сняты десятки документальных фильмов. В ходе бесед с выжившими пассажирами, исследователям удалось узнать множество подробностей о крушении огромного корабля. Его длина составляла целых 269 метров и судоходная компания «White Star Line» уверяла, что он непотопляем. Только вот 14 апреля 1912 года, в 23 часа 40 минут, он по неизвестным причинам сбился с курса и затонул. Более 1500 человек погибли, а остальные люди были спасены приплывшим на сигнал о бедствии пароходом «Карпатия».

«Карпатия» — корабль, который спас часть пассажиров «Титаника»

Жертвы «Титаника»

Все выжившие люди подтвердили, что корабль столкнулся с огромным айсбергом. Но никто не мог объяснить, почему он сбился с курса. И это неудивительно, потому что большинство спасенных были обыкновенными пассажирами. На борту корабля было много известных людей. Одним из них был бизнесмен Джон Джекоб Астор (John Jacob Astor), который слыл неплохим изобретателем и автором фантастических историй. В путешествие он отправился со своей беременной женой. Они хотели, чтобы их ребенок родился не в английском Саутгемптоне, а в американском Нью-Йорке. Джон Джекоб Астор, бесспорно, был самым богатым пассажиром «Титаника».

Возможно, о причине крушения корабля мог бы рассказать его капитан — Эдвард Джон Смит (Edward John Smith). В ходе своей карьеры капитана, ему выдалась возможность управлять кораблями «Адриатик», «Маджестик», «Коптик» и «Олимпик». Знавшие его люди говорили, что он пользовался большим уважением, но практически на всех кораблях под его руководством возникали неприятные ситуации. Например, в 1906 году на управляемом им корабле «Балтик» произошел пожар. Другие корабли под его командованием часто садились на мель. Но, несмотря на все эти инциденты, все ему доверяли. Путешествие на «Титанике» должно было стать последним в его карьере — после него он хотел уйти на пенсию. К сожалению, на пенсию он так и не смог выйти, потому что во время крушения корабля спасти его не удалось. Исследователи даже не смогли найти его тело.

Причины крушения Титаника

Ученые регулярно пытаются разгадать тайну «Титаника». В ходе научных работ выдвигаются самые разные гипотезы. Некоторые из них звучат очень убедительно и основаны на рассказах выживших пассажиров. Но среди них есть и предположения, выдвинутые сторонниками теорий заговора. Дальше мы рассмотрим самые интересные теории на тему крушения «Титаника». Разумеется, поговорим и о самой свежей из них, которая была выдвинута вышеупомянутой Милой Зиньковой.

Ошибка компаса

О новой теории на тему причины крушения «Титаника» было рассказано на страницах научного журнала Science Times. Мила Зинькова обратила внимание, что выживший в крушении корабля писатель Лоуренс Бизли (Lawrence Beesley) рассказывал, что в ту ночь на небе можно было заметить северное сияние. Так называется атмосферное явление, которое возникает при взаимодействии выбрасываемых Солнцем электронов с магнитным полем нашей планеты. Возможно, именно северное сияние и стало причиной столкновения корабля с айсбергом.

Северное сияние также видели как минимум трое выживших пассажиров «Титаника». А помощник капитана спасительного корабля «Карпатия» рассказывал, что в трагическую ночь море было спокойным. Северное сияние могло быть спровоцировано сильной вспышкой на солнце , которая вызвала сильный всплеск электромагнитного излучения. А такие вспышки, между прочим, могут сильно повлиять на находящуюся на Земле технику. Например, во время так называемой геомагнитной бури 1859 года, произошел отказ телеграфных систем по всей территории Европы и Северной Америки. А возникшее северное сияние было настолько ярким, что жители карибских островов проснулись, думая что наступило утро.

Солнечная активность в ту роковую ночь могла изменить показания компаса «Титаника». Корабль вполне мог свернуть в неправильную сторону, где ее поджидал огромный айсберг. Эта теория очень правдоподобна, потому что в ту ночь техническое оборудование действительно работало очень плохо. Тонущий «Титаник» посылал ближайшим кораблям сигнал SOS, но они их не приняли. Это удалось только кораблю «Карпатия», но даже он поплыл совершенно не туда, где тонул «Титаник». Но именно эта ошибка и спасла людей, потому что корабль приплыл именно в то место, где очутились выжившие люди после катастрофы.

Пожар на корабле

В 2008 году посвятивший изучению гибели «Титаника» более 20 лет Рэй Бостон (Ray Boston) предположил, что причиной трагедии стал пожар на корабле. Есть мнение, что еще до отплытия корабля, в его угольном отсеке произошел пожар. Он не был потушен, потому что руководство посчитало, что огонь не сможет нанести кораблю большой вред. Планировалось, что «Титаник» благополучно довезет пассажиров до Нью-Йорка и уже там огонь будет полностью потушен. Во время плавания огонь вполне мог спровоцировать взрыв. Капитан Эдварда Джона Смита мог набрать скорость, чтобы корабль быстрее доплыл до конечной точки, потому что очередной взрыв мог уничтожить всю конструкцию.

Другие корабли сообщали, что в водах Атлантики плавает большое количество айсбергов. Но из-за высокой вероятности мощного взрыва, капитан вряд ли мог сбросить скорость. Корабль «Титаник» мог разгоняться до 42 километров в час, а при таком быстром движении увернуться от глыб льда очень затруднительно. Так что, есть вероятность, что даже после обнаружения айсберга капитану было трудно свернуть в другую сторону. Как и итог, корабль на большой скорости врезался в айсберг. К сожалению, убедительных доказательств у Рэя Бостона нет, но его теория все равно звучит очень правдоподобно.

Теория заговора

Любители теорий заговора придерживаются версии, опубликованной в книге «Загадка Титаника». В ней написано, что на самом деле в 1912 году затонул не «Титаник», а очень похожий на него корабль «Олимпик». Если верить историческим документам, 20 сентября 1911 года он столкнулся с одним из крейсеров Британского флота. Оба корабля были серьезно повреждены, однако страховая компания не посчитала нанесенный «Олимпику» ущерб значительным. Владельцы корабля решили пойти на мошенничество и намеренно отправили его в район с большим количеством глыб льда, чтобы повреждения стали более серьезными. «Олимпик» двигался очень быстро и столкновение привело к смерти тысяч людей.

Корабль «Олимпик» действительно был очень похож на «Титаник»

Эта теория сначала казалась очень правдоподобной. Дело в том, что после обнаружения останков затонувшего корабля, на нем не было никаких упоминаний названия «Титаник». Однако, впоследствии на затонувшем корабле обнаружили строительный номер «Титаника» — 401. А у «Олимпика» был номер 400. Несмотря на то, что теория была разрушена, некоторые люди до сих пор продолжают в нее верить.

Попадание торпеды

Еще одна теория гласит, что «Титаник» получил повреждения не из-за столкновения с айсбергом. Некоторые люди считают, что корпус корабля был поврежден торпедой, пущенной немецкой подводной лодкой. И этот выстрел якобы тоже был согласован с владельцами «Титаника». Считается, что нанесенный ущерб должен был решить некоторые проблемы со страховыми компаниями.

«Титаник» мог быть поврежден попаданием торпеды

Есть мнение, что командиром подводной лодки был родственник одного из владельцев «Титаника». И именно поэтому он согласился провернуть аферу, которая явно могла привести к гибели людей. Однако, в эту теорию верит очень мало людей. А все потому, что никаких торпед поблизости останков корабля не было найдено. Да и удар торпеды вряд ли остался бы незамеченным как пассажирами, так и экипажем корабля.

Проклятие фараонов

Одним из пассажиров печально известного корабля был историк лорд Кэнтервиль. Есть информация, что он перевозил на «Титанике» мумию жительницы Древнего Египта. Так как она представляла большую историческую ценность, ящик с ней был помещен не в трюм, а возле капитанского мостика. Некоторые люди считают, что дух этой мумии овладел разумом капитана Эдварда Джона Смита. Несмотря на предупреждения о глыбах льда, он не сбавил скорость, что и стало причиной катастрофы. Десятки лет назад в эту теорию верили многие люди, потому что проклятия фараонов казались им реальными. Стоит только вспомнить печальную судьбу исследователей, которые нашли гробницу Тутанхамона, о которых я рассказывал в этой статье. После обнаружения гробницы они начали друг за другом умирать, но недавно мы с вами уже выяснили, что египетских проклятий не существует.

Гибель «Титаника» могла произойти из-за египетского проклятия

На тему одного из самых крупных катастроф в истории человечества рекомендую посмотреть документальный фильм «Призраки бездны: Титаник».