«Кровь» с молоком

Кажется, что на этом кадре розовый фламинго расклевывает голову товарищу. На самом деле, пока один родитель кормит птенца, второму не терпится тоже поучаствовать в этом процессе (у фламинго молоко вырабатывают оба родителя). Красная жидкость, вытекающая из нижнего клюва в рот птенцу, а из верхнего клюва впустую, — не что иное, как зобное молоко (англ. crop milk, от crop — «зоб»), или «птичье молоко».

Розовый фламинго кормит птенца

Зобное молоко — это питательный секрет, который вырабатывается в стенке зоба у голубиных, в стенке пищевода у всех видов фламинго и императорских пингвинов. Как и у млекопитающих, секрецию зобного молока стимулирует гормон пролактин. Однако у птиц секреция молока голокриновая: железистые клетки полностью разрушаются, и всё их содержимое превращается в секрет. У млекопитающих же секреция апокриновая: в секрет превращаются только верхушки клеток. И если у млекопитающих молоко производят только самки, то у голубей и фламинго — оба родителя, а у императорских пингвинов и вовсе только самцы (чтобы вылупившийся птенец как-то протянул до возвращения самки, уплывшей за едой).

Молоко фламинго по составу похоже на молоко млекопитающих: оно содержит белки, жиры, минералы, антитела, нет только углеводов (у голубей есть, но малый процент). Воды в молоке фламинго примерно столько же, сколько в молоке приматов, у голубей же молоко более густое, творожистой консистенции. Красный цвет молока фламинго обусловлен вовсе не наличием клеток крови, как считалось раньше и как до сих пор пишут некоторые русскоязычные сайты, а наличием ксантаксантина (canthaxanthin) — пигмента из группы каротиноидов. Именно каротиноиды, получаемые из пищи, окрашивают перья фламинго в розовые и красные тона. В период секреции молока оперение фламинго теряет свою яркость: потребляемые с пищей каротиноиды преимущественно включаются в состав молока, а не осаждаются в перьях. Молоко голубей также содержит каротиноиды — бета-каротин и ксантофиллы, которые придают секрету желтоватую окраску. Каротиноиды играют роль антиоксидантов, а также поддерживают работу иммунной системы (но это неточно), поэтому их наличие очень важно для молодого организма.

Жизнь колонии красных фламинго; взрослые кормятся сами и кормят птенцов молоком

Родительское молоко позволяет потомству выживать в условиях ограниченности пищевых ресурсов. Кроме того, прямой клюв у птенцов фламинго еще не приспособлен к фильтрации воды — типичному способу кормления этих птиц. Родители кормят птенца редко, с интервалом в несколько дней, если колония и места кормежки находятся далеко друг от друга. Зато один прием пищи длится до 20 минут, и птенец может получить до 18% от своей массы. Выкармливание птенца молоком может длиться до шести месяцев, хотя клюв начинает изгибаться уже через две-три недели после вылупления, а фильтрующий аппарат развивается полностью к семидесятому дню.

Красный фламинго кормится комбикормом в зоопарке немецкого города Дуйсбург. Видны роговые пластинки на надклювье и подклювье, сквозь которые фламинго в природе фильтруют воду, выуживая корм — рачков и других беспозвоночных, водоросли. фото © Юлия Михневич, Германия, 6 сентября 2019 года

Кадр из видео sciencechannel.

Юлия Михневич