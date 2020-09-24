» » «Кровь» с молоком

«Кровь» с молоком

«Кровь» с молоком

Кажется, что на этом кадре розовый фламинго расклевывает голову товарищу. На самом деле, пока один родитель кормит птенца, второму не терпится тоже поучаствовать в этом процессе (у фламинго молоко вырабатывают оба родителя). Красная жидкость, вытекающая из нижнего клюва в рот птенцу, а из верхнего клюва впустую, — не что иное, как зобное молоко (англ. crop milk, от crop — «зоб»), или «птичье молоко».

Розовый фламинго кормит птенца

Зобное молоко — это питательный секрет, который вырабатывается в стенке зоба у голубиных, в стенке пищевода у всех видов фламинго и императорских пингвинов. Как и у млекопитающих, секрецию зобного молока стимулирует гормон пролактин. Однако у птиц секреция молока голокриновая: железистые клетки полностью разрушаются, и всё их содержимое превращается в секрет. У млекопитающих же секреция апокриновая: в секрет превращаются только верхушки клеток. И если у млекопитающих молоко производят только самки, то у голубей и фламинго — оба родителя, а у императорских пингвинов и вовсе только самцы (чтобы вылупившийся птенец как-то протянул до возвращения самки, уплывшей за едой).

Молоко фламинго по составу похоже на молоко млекопитающих: оно содержит белки, жиры, минералы, антитела, нет только углеводов (у голубей есть, но малый процент). Воды в молоке фламинго примерно столько же, сколько в молоке приматов, у голубей же молоко более густое, творожистой консистенции. Красный цвет молока фламинго обусловлен вовсе не наличием клеток крови, как считалось раньше и как до сих пор пишут некоторые русскоязычные сайты, а наличием ксантаксантина (canthaxanthin) — пигмента из группы каротиноидов. Именно каротиноиды, получаемые из пищи, окрашивают перья фламинго в розовые и красные тона. В период секреции молока оперение фламинго теряет свою яркость: потребляемые с пищей каротиноиды преимущественно включаются в состав молока, а не осаждаются в перьях. Молоко голубей также содержит каротиноиды — бета-каротин и ксантофиллы, которые придают секрету желтоватую окраску. Каротиноиды играют роль антиоксидантов, а также поддерживают работу иммунной системы (но это неточно), поэтому их наличие очень важно для молодого организма.

Жизнь колонии красных фламинго; взрослые кормятся сами и кормят птенцов молоком

Родительское молоко позволяет потомству выживать в условиях ограниченности пищевых ресурсов. Кроме того, прямой клюв у птенцов фламинго еще не приспособлен к фильтрации воды — типичному способу кормления этих птиц. Родители кормят птенца редко, с интервалом в несколько дней, если колония и места кормежки находятся далеко друг от друга. Зато один прием пищи длится до 20 минут, и птенец может получить до 18% от своей массы. Выкармливание птенца молоком может длиться до шести месяцев, хотя клюв начинает изгибаться уже через две-три недели после вылупления, а фильтрующий аппарат развивается полностью к семидесятому дню.


«Кровь» с молоком

Красный фламинго кормится комбикормом в зоопарке немецкого города Дуйсбург. Видны роговые пластинки на надклювье и подклювье, сквозь которые фламинго в природе фильтруют воду, выуживая корм — рачков и других беспозвоночных, водоросли. фото © Юлия Михневич, Германия, 6 сентября 2019 года


Кадр из видео sciencechannel.

Юлия Михневич

24 сентябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Заморские гуси: фламинго на воде
Хочу все знать

Заморские гуси: фламинго на воде

На фото — стая обыкновенных, или розовых, фламинго (Phoenicopterus roseus) кормится, плавая по озеру близ Ларнаки (Кипр), на фоне мечети Хала Султан Текке.
10 интересных фактов про молоко
Хочу все знать

10 интересных фактов про молоко

Мясо, рыба, птица, а также всевозможные сладости — из этих составляющих можно придумать огромное количество блюд, которыми всякий раз, согласитесь, приятно полакомиться. А вот такой продукт как
Почему корова дает молоко.
Хочу все знать

Почему корова дает молоко.

У крупного рогатого скота лактация начинается, как и у всех млекопитающих, только после отела. Молоко вырабатывается в вымени, как питание для теленка, абсолютно так же и по тем же законам, что и
Розовый фламинго – мастер макияжа
Хочу все знать

Розовый фламинго – мастер макияжа

Долгое время ученые считали, что цвет оперения у розовых фламинго «обновляется» только после того, как блекнет из-за солнечного воздействия или «пачкается», подкрашиваясь какими-то окрашивающими
Птичье молоко
Хочу все знать

Птичье молоко

Птичье молоко — это не только популярный сорт конфет. Оно действительно существует и имеет прямое отношение к птицам.
100 ингредиентов грудного молока невозможно воссоздать в смеси
Хочу все знать

100 ингредиентов грудного молока невозможно воссоздать в смеси

Всем известно, что лучшим питанием для грудного ребенка является грудное молоко, но не все понимают насколько оно уникально.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомИстория робототехники: как выглядели самые первые роботы?Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?Чипирование началось: Neuralink проследила за мозговой активностью свиньиВ Японии испытали "летающий автомобиль"Голографическое кино может стать реальностью1 сентября к Земле приблизится астероид размером с многоэтажный домНа каких самолетах летают президенты США и России?


Свежие Статьи
США боится уступить первенство в космосе Китаю

США боится уступить первенство в космосе Китаю

Два выхода в открытый космос по российской программе запланированы для новой экспедиции к МКС

Два выхода в открытый космос по российской программе запланированы для новой экспедиции к МКС

В США разработали туалет для МКС

В США разработали туалет для МКС

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+