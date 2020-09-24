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Валютная пара евро/доллар на рынке Форекс: преимущества и особенности

Каждому брокеру, входящему на рынок Форекс, принципиально важно не только выбрать подходящую валютную пару, но и постоянно следить за котировками. В решении последней задачи наиболее эффективны онлайн-графики.

Они обновляются в реальном времени, что позволяет совершать на основании изменений краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные сделки. Такие графики имеют обширный функционал, легко настраиваются. Относительно валютной пары, то фаворитом на современном рынке признана евро/доллар, отличающаяся максимальной ликвидностью.

Какие особенности имеет пара евро/доллар

Представленная пара состоит из двух самых сильных валют. Американский доллар считается наиболее мощным в мировой экономике. Его объемы, находящиеся в обороте, контролируются Федеральным резервным банком. Серьезные движения валюты происходят в период плановых встреч FOMC.

Европейские деньги используются официально в 19 странах Европы. Сюда входят такие экономические гиганты, как Франция и Германия. По объемам торговли евро занимает второе место, после доллара.

Выбор в пользу данной пары оправдан ее высокой ликвидностью. Торговать ею можно круглосуточно пять дней в неделю. Лучше всего выбирать время выхода важных экономических новостей. Европейские сведения публикуются в десять утра по GMT. Многие немецкие и французские релизы появляются одновременно с началом Лондонской сессии (в семь утра). Важные американские новости выходят в 8:30 и 16:30 по EST.

От чего зависит курс евро/доллар

На курс евро/доллар оказывают влияние разные факторы. Основной среди них – дисбаланс в экономике тех стран, где валюты приняты на официальном уровне. Он определяется:

  • темпами роста ВВП;
  • скоростью, уровнем роста и уменьшения безработицы;
  • инфляцией и кредитными ставками.

Также влияют на изменения курса монетарная политика ЦБ, поведение инвесторов, прочие экономические, политические и даже погодные факторы. Валюта может падать в цене во время стихийных бедствий, пандемий и т.д.

Популярный портал Брокерс позволяет следить за малейшими изменениями в соотношении пары евро/доллар. На сайте представлен онлайн-график с различными инструментами. На нем можно не только прослеживать текущие данные, но и создавать прогнозы, пользуясь архивными сведениями. Также портал предлагает познакомиться с обзором брокеров, аналитикой, котировками и т. д.

24 сентябрь 2020 /
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