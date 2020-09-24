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Как выбрать электрический котел

Электрокотел - это отопительный прибор, преобразующий электричество в тепло. Данные устройства активно используются для отопления жилых, коммерческих и промышленных зданий.

Электрокотлы имеют ряд преимуществ перед приборами, работающими на других видах топлива. К положительным особенностям электрокотлов от Teplorry стоит отнести следующее:

  • Высокий КПД: данный показатель достигает 99%, тогда как другие нагревательные устройства производят от 60 до 93% тепла.
  • Возможность размещения где угодно. Электрокотлы намного компактнее и легче других обогревательных приборов, не требуют специально выделенного помещения для размещения, и пожаробезопасны, поскольку не имеют открытого пламени. Их часто монтируют на стену, экономя место.
  • Комфортность в эксплуатации. Они не требуют особого ухода: чистки, доставки и хранения топлива, обустройства дымохода, поскольку не образуют продуктов сгорания.
  • Электрокотлы имеют высокий уровень автоматизации работы, возможность удалённого управления и плавного регулирования мощности.
  • Практически все современные агрегаты оснащены циркуляционным насосом и расширительным баком.
  • Их можно использовать, как дополнительный источник обогрева.
  • Будет лучшим решением, когда нет возможности подключения к газовой сети.

Важно помнить, что электрокотлы напрямую зависят от электричества, поэтому покупать их следует только в том случае, если у вас нет отключений электроэнергии. Однако, если перебои всё же происходят, то вы можете пользоваться ими с помощью источников бесперебойного питания.

Первое, на что стоит обратить внимание, выбирая нагревателя Teplorry - это мощность прибора. Проще говоря, считается, что 1 кВт способен обогреть 1 квадратный метр поверхности, но это приблизительный расчёт - чтобы мощности хватило, лучше всё заранее подсчитать. Для этого можете даже обращаться к компетентным специалистам. Далее нужно определиться с назначением электрокотла.

В зависимости от вашего располагаемого бюджета и определённых предпочтений, подбирается оснащение котельного оборудования.

24 сентябрь 2020 /
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