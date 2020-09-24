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Бесплатный хостинг: "За" и "Против"

Хостинг, то есть услуга по размещению сайта на сервере, может быть бесплатным или платным. Каждый из названных вариантов имеет определённые технические характеристики, от которых непосредственно зависит стабильность и надёжность созданного веб-ресурса. Чтобы понять разницу между бесплатным и платным хостингом и какие функции они предлагают, вам необходимо понять их особенности.

Бесплатный хостинга для сайта часто выбирают те, кто только начинает осваивать создание сайта или просто хочет опробовать хостинг. Для многих новичков такое решение является наиболее удобным и оптимальным, поскольку оно позволяет точно протестировать работу системы. Нередко со временем они переходят на платный вариант, с сохранением информации со своих сайтов. Это связано с тем, что многие владельцы веб-порталов быстро замечают ограниченную функциональность бесплатных сервисов.

В платных версиях есть некоторые особенности, о которых вы можете только мечтать, имея в своём распоряжении только бесплатные варианты. Их обычно выбирают те, кто создает свои сайты для профессиональных целей, желают развиваться и получать отличные доходы в дальнейшем.

Все пользователи, посещающие ваш сайт, будут скачивать различную информацию на свой ПК, который находится на сервере поставщика. Оплата скачиваемой информации (исходящий трафик) - полностью на владельце сайта. Пользователь платит за информацию, которую получает (входящий трафик). Разумеется, отдельной платы за каждый исходящий мегабайт нет. Трафик ограничен, поэтому можно использовать определённый объём информации.

Бесплатный хостинг обычно накладывает серьезные ограничения на входящий трафик. Если лимит будет превышен, ресурс будет отключен.

Если же ваш веб-ресурс не рассчитан на огромную целевую аудиторию, и не предполагает дальнейшего продвижения, развития, получения прибыли, то нет смысла в платном хостинге. Сэкономьте деньги для чего-то более полезного, и обратитесь к поставщику бесплатных услуг. Но обязательно будьте внимательны, при выборе поставщиков. Для этого можете изучать отзывы от других пользователей, которые уже приобретали бесплатный хостинг.

24 сентябрь 2020 /
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