Бурные овации как вечные сотрясания воздуха

Между выступлением Никиты Хрущева в ООН и речью Владимира Путина – расстояние в 60 лет

Недавнее выступление президента РФ Владимира Путина на сессии Генеральной ассамблеи ООН навеяло воспоминания о предыдущих визитах лидеров СССР и России в эту международную организацию. Когда это происходило и о чем они говорили?

Председатель Совета министров СССР Никита Хрущев произнес речь в Вашингтоне, на 15-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это произошло во время резкого ухудшения советско-американских отношений. 1 мая 1960 года в воздушное пространство СССР вторгся американский самолет-разведчик У-2, который был сбит ракетой «земля -воздух ». Отношения двух супердержав из более или менее нормальных быстро превратились во враждебные.

Ботинком по трибуне

23 сентября 1960 года Хрущев в той же ООН заявил, что «агрессивное вторжение американского самолета» показало, что США стремятся «заменить международное право разбоем, а честные переговоры между суверенными равноправными государствами – вероломством».

Небольшая ремарка. Похоже, что и сегодня, 60 лет спустя, ничего толком не изменилось. Россия и США стоят, угрюмо и недоверчиво глядя друг на друга. Отношения двух стран заморожены и неведомо когда выглянет солнце …

Следует отметить «выдающееся» - нет, не выступление, а поведение Хрущева на той же 15-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 12 октября1960 года. Никита Сергеевич, известный своей необузданностью, снял ботинок и стал им стучать по трибуне. Такого международные форумы еще не видели!

В тот день обсуждалось, точнее, осуждалось вторжение советских войск в Венгрию, и лидер СССР , вместе с другими членами делегации, пытался сорвать эту дискуссию. По свидетельству современников, в частности Анастаса Микояна, во время спича одного из докладчиков, Хрущевснял туфлю и принялся нарочито долго ее рассматривать и трясти

Потом он несколько раз слегка стукнул обувью по столу, как бы пытаясь выбить из нее застрявший камешек. Так Хрущев продемонстрировал свое презрение к британскому премьер-министру Гарольду Макмиллану и остальным членам ООН, пытавшимся осудить его страну. И заодно показал всему миру свое крестьянское «воспитание»…

На том же заседании ООН Хрущев «отличился» еще раз – в коротком, но эмоциональном и грубом выступлении он назвал главу делегации Филиппин Лоренцо Сумулонга «прихвостнем и холуем американского империализма».

Дипломатическое хамство

Спустя много лет сын Хрущева – Сергей Никитич, присутствовавший на том памятном заседании, рассказал, что туфля с ноги Хрущевасвалилась, когда он шел на заседание, а затем ее принес охранник. И Советский дилер в знак протеста стал постукивать обувью по столу.

Зять Хрущева, Алексей Аджубей, главный редактор «Известий», выступая на XXII съезде КПСС, говорил:

«Может быть, это и шокировало дипломатических дам западного мира, но просто здорово было, когда товарищ Хрущев однажды, во время одной из провокационных речей, которую произносил западный дипломат, снял ботинок и начал им стучать по столу. (В газетах следовал ремарка: «Бурные аплодисменты. Смех»). Всем сразу стало ясно: мы решительно против, мы не хотим слушать такие речи! Причем Никита Сергеевич Хрущев ботинок положил таким образом (впереди нашей делегации сидела делегация фашистской Испании), что носок ботинка почти упирался в шею франкистского министра иностранных дел, но не полностью. В данном случае была проявлена дипломатическая гибкость! (Ремарка: «Смех. Бурные аплодисменты»)

Странно, но этот дикий поступок главы СССР показался делегатам съезда верхом оригинальности и остроумия! Но это было самое настоящее дипломатическое хамство! Кстати, по воспоминаниям бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, когда Хрущев взял в руки ботинок, члены испанской делегации «на всякий случай несколько пригнулись. Теперь это может выглядеть смешно, но в тот момент нам было не до смеха. Атмосфера в зале царила напряженная. Один из испанцев в ранге посла приподнялся, сделал на всякий случай шаг вперед, подальше от ботинка, обернулся и громко крикнул Хрущеву по-английски:

- Ви ду нот лайк ю! Ви ду нот лайк ю!

Ничего удивительного в этом никто не видел, потому что в то время у нас с Испанией отношения были скверные, а дипломатических - никаких. Страной еще правил Франко…».

Ремонт страны не удался

Никто из последующих руководителей СССР – Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко на трибуне ООН не появлялись. А вот последнему Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву это удалось. Он поднялся на трибуну на 43-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 7 декабря 1988 года. Михаил Сергеевич выглядел бодрым и оптимистичным:

«Наша страна переживает подлинно революционный подъем. Процесс перестройки набирает темпы… - бодро заговорил он. - Мы развернули радикальную экономическую реформу. Накопили опыт. И с нового года уже все народное хозяйство переводим на новые формы и методы работы... Нам предстоит огромная работа. Одновременно придется решать крупнейшие задачи. Мы преисполнены уверенности. Мы имеем и теорию, и политику, и авангардную силу перестройки - партию, которая тоже перестраивает себя в соответствии с новыми задачами и коренными переменами во всем обществе. И главное - за перестройку все народы и все поколения граждан нашей великой страны…»

Увы, эти пафосные слова оказались банальной демагогией. Но тогда еще казалось, что большая страна идет по накатанной колее. Появились некоторые сбои, но после небольшого ремонта путешествие в светлое будущее продолжится…

Горбачев очень хотел понравиться Западу. Он говорил о всеобщем разоружении, конверсии, обещал, что Советская армия будет сокращена на 500 тысяч человек и существенно сократится объем обычных вооружений. Генсек также обещал вывести из стран Варшавского блока – ГДР, Чехословакии, Венгрии шесть танковых дивизий и некоторые другие соединения. Генсек подчеркнул, что это делается в одностороннем порядке.

Возможно, Горбачев искренне верил в то, о чем говорил. Или думал, что сначала надо попробовать, испытать, что он с Раисой Максимовной придумал, а потом посмотреть, что получилось, и «углубить». Но времени на эксперименты не хватило, ресурс великой страны закончился…

Предвидение Бориса Ельцина

Первый президент РФ Борис Ельцин выступал в ООН дважды - 26 сентября 1994-го на 49-й сессии и 22 октября 1995 года на 50-й, юбилейной. Во второй речи он сказал, что существует опасная тенденция принижать роль Организации объединенных наций, обходить ее устав и коллективную волю Совета Безопасности. Ельцин отметил, что мир нуждается не только в равенстве и терпимости, но и в уважении самобытности каждого государства. При этом он заявил, что расширение НАТО может положить начало «новой эры конфронтации» и «поставит барьер на пути создания единой Европы».

Слова Ельцина оказались пророческими. Хотя в конце ХХ и в начале XXI столетия казалось, что отношения России с остальной Европой и США выглядят искренними и доброжелательными. В Москве то и дело проходили встречи гостей из-за границы, российские политики то и дело отправлялся в зарубежные вояжи. Но эту тихую, политическую ниву засеяли и взрастили Ельцин и его окружение.

Когда Россия шла на уступки Западу, Лондон, Париж, Берлин и Вашингтон милостиво позволяли с собой дружить. Но как только в риторике Кремля появились уверенные нотки, наши партнеры удивились, а потом и забеспокоились.

Россия стала чувствовать себя увереннее, появились предметы для споров. Запад же хотел иметь дело с прежней, покладистой и слабой Россией. Но она давно ушла в прошлое.

Напрасные надежды Москвы

Третий президент РФ Дмитрий Медведев выступил на 64-й сессии Генеральной ассамблеи сессии ООН 24 сентября 2009 года. В Вашингтоне он произнес знаменательную фразу: «Мы все надеемся на то, что «холодная война» уже позади». Увы, сегодня можно лишь ностальгировать по этому поводу. Но не пора ли расстаться с эмоциями и иллюзиями? Как показала история, отношения России с большими странами всегда будут наталкиваться на рифы каких-либо противоречий. Потому что сферы интересов государств постоянно сталкиваются. Разногласий избежать нельзя, но, как ледяные скалы, их можно обогнуть. Если бы дипломаты действовали более изощренно, тонко, с пониманием, наконец, многих конфликтов – больших и малых - удалось бы избежать.

Большинство стран ведет прямолинейную политику, отвергая консенсусы, пытаясь доказать, что они круче, сильнее своих оппонентов. Министры сыплют грозными нотами, угрожают, бряцают оружием. Но то же самое получают в ответ. В мире нет понимания, повсюду царит глухота и слепота. Никто никого не слышит, не хочет понять. Все хотят утвердиться - любой ценой

Впрочем, автор отвлекся. Речь Медведева была связана с мировым финансовым кризисом, который как смерч пронесся над планетой. Российский президент призвал к объединению усилий в борьбе с бедностью и предлагал создать общую систему экономической и энергетической безопасности.

Кроме того, Медведев резко высказался об осетино-грузинском конфликте 2008 года и заявил, намекая на президента Грузии Михаила Саакашвили, что «безответственные режимы не должны иметь никаких возможностей для того, чтобы поссорить между собой другие страны».

Бесплатная прививка Кремля

Нынешний президент РФ – рекордсмен по выступлениям в ООН представителей нашей страны.

Владимир Путин обращался к международному сообществу пять раз. Впервые он поднялся на трибуну ООН на «Саммите тысячелетия» 6 сентября 2000 года. Путин подвел итог уходящему столетию, отметив, что оно стало эпохой больших свершений и страшных войн, революционных прорывов и глубоких разочарований. Путин говорил об угрозе терроризма, о том, что космос становится объектом милитаризации.

Спустя три года, президент РФ выступил на открытии 58-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он снова говорил про терроризм, сожалел, что его обуздания тратится недостаточно сил и денег. Во время своей речи Путин выдвинул идею создания глобальной системы мониторинга и нейтрализации опасных инфекционных заболеваний.

Увы, этого не было сделано. И сегодня мы горечью убеждаемся, что большинство стран оказались не готовы к нашествию пандемии коронавируса. Во многом потому, что ими игнорировались угрозы, предупреждения специалистов о том, что человечество может столкнуться с массовым заражением сильнейшими вирусами

Путин обращался к делегатам ООН еще на двух юбилейных сессиях - 60-й, состоявшейся 15 сентября 2005 года, и 70-й, прошедшей 28 сентября 2015 года. Он снова говорил об угрозе терроризма, предлагал объединить усилия против преступной группировки «Исламское государство», шокирующей цивилизованное человечество своей жестокостью.

22 сентября 2020 года Путин выступил в ООН в пятый раз. Это произошло на 75-й сессии Генеральной ассамблеи. Обе цифры были юбилейными. Российский представитель обращался к миру не с трибуны международной организации, а по видеосвязи – виной была все та же пандемия. И немалая часть его речи была посвящена борьбе с этим опасным заболеванием.

Впрочем, нет смысла подробно пересказывать содержание речи главы Российского государства – любой желающий может найти его текст в интернете. Напомню лишь, что Путин сказал о желании нашей страны сотрудничать со всеми странами, заинтересованными в разработке вакцины против коронавируса, а также обещал предоставить средство, разработанное российскими учеными. Он сообщил, что Россия готова снабдить вакциной сотрудников ООН и ее подразделений, «благо такие предложения от организации уже поступали». Кстати, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Путина за этот благородный жест.

P.S. За долгих шесть десятилетий представители СССР и России много раз выдвигали актуальные, конструктивные предложения. Да что толку? Эти речи вошли в историю, не более того. Растворились в воздухе и многочисленные призывы к сотрудничеству в различных сферах, разоружению, созданию структур по противодействию терроризму и так далее. Объединить эти страны не в состоянии даже общая угроза, в данном случае – пандемии. Политики разных стран по-прежнему подозрительно смотрят друг на друга. Доверия в международной сфере как не было, так и нет.

Но воздух еще не раз будет сотрясаться от замечательных речей и бурных оваций.

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