«День, когда Северный поток-2 остановится»

Прикидываем, чем обернется заморозка главного газового проекта в Европе

Чем ближе дата запуска «Северного потока-2», тем активнее американцы пытаются помешать его завершению.

«Тяжёлая» артиллерия не сработала: загадочное отравление оппозиционера Алексея Навального не убедило Бундестаг выйти из проекта, а в вопросах санкций в отношении РФ Евросоюз в едином мнении не сошёлся.

И вот очередная палка в колесо: Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев запретила иностранным страховщикам работать с «Северным потоком-2». Рассказываем, почему США никак не удаётся затормозить проект и чего ждать, если у них – ну, а вдруг? - получится.

3% - ровно столько отделяет крупнейший энергетический проект Европы и России от завершения, заявила премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг. Это около 160 км труб. Но эти 3 процента ещё нужно как-то достроить. Из-за запрета со стороны клуба страховщиков ни одно судно-трубоукладчик не сможет получить страховку, иначе компания столкнётся с санкциями со стороны США.

Вот это новость ! Выходит, достраивать газопровод некому?

Не совсем: во-первых, никаких конкретных юридических последствий для судов пока не прописано. Как не ясно и то, в чём именно будут выражаться эти самые американские санкции. А во-вторых, для оформления всех бюрократически-страховых формальностей можно выбрать какую-нибудь российскую страховую компанию.

В случае, если это не устроит отдельные европейские страны – например, Данию, в территориальных водах которой пройдёт трубопровод – то и это не так страшно: далеко не все европейские страховщики входят в эту самую Международную группу клубов взаимного страхования судовладельцев. А значит, подчиняться её решениям не обязаны.



«Это, безусловно, странная ангажированность в пользу отдельных государств, чего не должно быть, наверное, в современном мире вообще никак», - заявил RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. «…Получается, что клуб является частью какой-то политической системы. Никаких реальных последствий это решение не несёт. …очень странное, ненужное и просто неприятное решение, которое снимает маски с некоторых международных организаций»

Какие ещё рычаги давления есть у США?

Упомянутая выше Мануэла Шлезвиг, глава земель Мекленбурга-Передней Померании, ранее поведала в Бундестаге об угрозах, которые поступали в адрес руководства и сотрудников порта Муркан, где складированы трубы для «Северного потока-2».

«… угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, хотя они не совершили ничего незаконного, они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален», - заявила Шлезвиг.

«… что эти угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году тридцатилетием объединения Германии, это чудовищно», — добавила премьер.

Ранее американцам удалось вывести из игры швейцарскую компанию Allseas: им пришлось приостановить работы из-за подписанного Дональдом Трампом закона, предусматривающих санкции против компаний, работающих на строительстве «Северного потока-2». Кроме того, из-за козней американцев проект испытал сложности с выбором судна-трубоукладчика. По всей видимости, к работам приступит российское судно «Академик Черский», которое в настоящий момент находится в порту Муркана.

Почему немцы не прогнулись под США?

Канцлерина Ангела Меркель может сколь угодно долго грозить России кулаком и обвинять нас в том, что Навального отравили «Новичком» агенты Кремля. И даже под угрозой санкций немцы не спешат закрывать проект окончательно, хотя, нужно признать, проговариваются о его возможной заморозке на неопределённый срок.

Дело в том, что этот проект очень нужен Германии. «Северный поток-2» автоматом делает её оператором-монополистом по распределению российского газа в Европе, ведь не будет больше никаких токсичных посредников в лице той же Украины или Польши. Кроме того, российский газ очень нужен немецкому бизнесу. И как бы сильно Ангела Меркель не зависела от США, в чём её неоднократно обвиняют, от собственного бизнеса и мнения руководителей немецких земель она зависит намного больше.

Ну а всё-таки. Что, если вдруг? Газпром разорится, а немцам придётся платить неустойку?

Разумеется, будет обидно, если проект, который и так обойдётся российскому «Газпрому» почти втрое дороже, чем планировалось изначально, удастся затормозить на неопределённый срок. Тогда получится, что на дне Балтики мёртвым грузом будут лежать тысячи километров уже уложенных труб. Их, конечно, можно «заморозить». Но финансовые потери понесёт не только «Газпром»: значительная часть средств на строительство была выделена европейскими частными энергетическими компаниями, вроде французской Engine и немецкой Uniper. Да и потом, санкции и политика – форс-мажорные обстоятельства, знаете ли.

Из-за остановки проекта российского газа может лишиться Италия, клиент №2 в Европе, а также ряд других европейских стран. России придётся снова продлевать соглашение о транзите газа с Украиной. А вот отношения между Россией и Германией в случае заморозки проекта действительно могут испортиться. Что очень не нравится немецкому бизнесу, разумеется.

Так что, как бы там американцы не грозили санкциями, от столь нужного проекта Германия, Австрия и другие суверенные европейские страны отказываться не спешат. Эксперты не сомневаются: «Северный поток-2» рано или поздно будет достроен. Но вот когда именно это случится – вопрос пока что открытый.