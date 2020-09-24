В Японии требуют от нового премьера занять бескомпромиссно жесткую позицию по Курилам

Общественность уповает на получение островов через демаркацию и делимитацию

Пока известно лишь одно высказывание нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга по поводу переговоров с российским правительством о «северных территориях», как произвольно Токио именует суверенные российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу мелких островов Плоские, по-японски Хабомаи.

Вновь избранный глава правительства пока сдержанно ограничился намерением «продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить принадлежность четырех северных островов». Хотя, с другой стороны, в этих словах в Японии, да и в России, увидели указание на то, что с прежними маневрами вокруг «возвращения к 1956 году», «получения островов не сразу, а в рассрочку» будет покончено. Как известно, под «хрущевскими условиями 1956 года» понимается возможность передачи Японии в виде жеста доброй воли после заключения мирного договора лишь Малой Курильской гряды – Шикотана и Хабомаи. А под рассрочкой подразумевается изобретенная в ельцинские времена в МИД РФ сдача южно-курильских островов не сразу, а поэтапно – по пресловутой формуле «два плюс альфа».

В связи с этим следует напомнить, как, по японской версии, происходило секретное обсуждение возвращения к «хрущевскому компромиссу» в ноябре 2018 года в Сингапуре.

Неожиданно предложив тогда президенту РФ Владимиру Путину продолжить переговоры по так называемой «территориальной проблеме», но уже на основе условий Совместной декларации 1956 года, японский премьер-министр Синдзо Абэ говорил:

«Это — предложение, дальше которого Япония уступить не может. В Совместной декларации записано, что после подписания мирного договора Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии. В качестве устремленного в будущее реалистичного разрешения («территориального вопроса» — А.К.) другого пути нет»

Путин, покусывая карандаш, кивал головой в знак согласия. Собравшись с мыслями и демонстрируя сосредоточенность, он ответил:

«Реалистичное предложение. В Совместной декларации 1956 года есть положение о том, что после подписания мирного договора Советский Союз в качестве жеста доброй воли передает два острова. Но не написано о процедуре, а именно, что в действительности станет с суверенитетом (на этих островах). Есть и мнение на местах. Но я хочу удалить эту кость истории. Необходимо также морально подготовить протестное (в отношении передачи островов — А.К.) общественное мнение. Выражаю согласие с предложением. Давайте начинать работать». Для обнародования достигнутого согласия Абэ предложил вариант формулировки: «Ускоряем переговоры по предусмотренному Совместной декларацией процессу». Путин, не согласившись, отметил, что с точки зрения русского языка это не подходит, и предложил свой подправленный вариант: «…на основе Совместной декларации 1956 года…»

После переговоров Путин подошел к Абэ и обнял его.

Оценивая произошедшее на переговорах в Сингапуре, японский источник отмечает: «Таким образом, фактически на переговорах в рамках формулы «два плюс альфа» стороны договорились установить границу на основе передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан, а на остальных островах — Кунашир и Итуруп выработать особые меры, обеспечивающие свободное передвижение японцев и ведение ими хозяйственной деятельности».

Имелось в виду фактическое предоставление японцам режима экстерриториальности на суверенной российской земле.

Противники такой «уступки» Абэ представили содержание переговоров в Сингапуре чуть ли не как «предательство», обвинив японского премьера в отказе от главных островов «северных территорий» - Итурупа и Кунашира. Парламентская оппозиция потребовала объяснений. Так вот объяснения давал именно генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, который подтвердил, что японское правительство по-прежнему стоит на позиции требования всех южно-курильских островов. Тем не менее, в Японии не без участия ведущих СМИ до сих пор поддерживается мнение о том, что Абэ в Сингапуре «дрогнул и пошел на поводу у Путина», который давно предлагал именно такой компромиссный вариант, публично назвав его «хикивакэ» - «ничьей».

Японская пресса предупреждает Суга, чтобы объявленное им следование прежней политике Абэ не распространялось на позицию по «северным территориям». Влиятельная в стране газета «Хоккайдо симбун» пишет: «Сразу же после избрания председателем Либерально-демократической партии Суга заявил: «Мы будем подходить к японско-российским переговорам, добиваясь ясного определения принадлежности островов».

Одновременно он провел мысль о том, что при этом будет учитывать советы Абэ. Как известно, предыдущий премьер два года назад поменял прежнюю японскую позицию по возврату всех четырех «северных островов» на переговорную линию, предусматривающую возвращение Россией Японии только двух островов — Хабомаи и Шикотана». При этом газета указывает, что «стремление Абэ быстрее решить территориальную проблему отодвинуло окончательный возврат четырех островов в более отдаленное будущее».

От Суга, по сути, требуют возврата к «принципиальной позиции» Японии о «незамедлительном возвращении сразу всех северных территорий». Утверждается, что для этого требуется полная ревизия внешнеполитической линии Абэ на российском направлении. «Необходимо как можно быстрее пересмотреть всю нашу стратегию в вопросе переговоров с Россией… Для поиска путей «разблокирования» переговоров с Россией Японии следует решительно поменять свою вялую внешнеполитическую стратегию, в том числе применяя и «многослойную» тактику втягивания России в переговоры при содействии мирового сообщества», - настаивает «Хоккайдо симбун».

Анализ высказываний в эти дни японских политиков и политологов о том, как вновь «втянуть» российское правительство в переговоры о «возвращении Курил», приводит к выводу, что последние надежды в Токио связывают с внесенными в поправку в Конституцию РФ исключений о допустимых случаях передачи российской территории иностранному государству. А именно, через процедуры «демаркации, делимитации и редемаркации»

О подобных расчетах открыто говорят не только японские «рыцари пера» из числа журналистов, но и солидные ученые и политологи. Так, японский специалист по России, одно время, как считалось, входивший в круг советников правительства по проблемам японо-российских отношений почетный профессор университета «Хосэй» Нобуо Симотомаи проявляет оптимизм, заявляя: «Хотя в новой Конституции РФ сказано, что невозможно отчуждать земли от России, там есть указание: за исключением восстановления линии государственной границы либо повторного ее установления. И я думаю, что именно сейчас в (японском) кабинете министров идет анализ, работа над тем, как именно будет устанавливаться линия границы».

При этом профессор утверждает, что Япония не оставит попыток вернуть себе «северные территории». По его словам, поправки в Конституцию России усложнили ситуацию, но все еще остается лазейка в виде демаркации границ.

В этой ситуации остается ожидать реакции российского правительства, в частности МИД РФ, на подобную вольную трактовку внесенной в Конституцию РФ «железобетонной» поправки. Кстати, следует помнить и о том, что нарушение запрета отчуждения российских земель теперь наказуемо вплоть до уголовного преследования и распространяется и на тех, кто соглашается вести переговоры о таком отчуждении.

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